MorphoSys – Gute Zahlen schüren wieder Vertrauen

Im laufenden Jahr zählt die Aktie von MorphoSys zu den Top-Werten im SDAX®. Ein kleiner Wehrmutstropfen nach einer dreijährigen Talfahrt, bei der die Aktie zeitweise über 90 Prozent verlor. Aufwind bekam der Biotechnologiekonzern zuletzt von überraschend starken Zahlen für das abgelaufene Quartal. Kehrt damit das Vertrauen der Investoren wieder zurück? Ein Großteil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig durchaus zuversichtlich gestimmt. Gleichwohl ist Geduld gefragt. Strukturierte Produkte wie Express Aktienanleihen Protect mit einer jährlichen Zinszahlung von 15 Prozent p.a. oder ein breit diversifiziertes Indexzertifikat European Biotech Index könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein.

In den zurückliegenden zwei Jahren ging bei Analysten und Anlegern viel Vertrauen verloren. Der Grund ist die komplette Neuausrichtung des Konzerns im Jahr 2021. Damals verkaufte MorphoSys seine künftigen Lizenzrechte an verschiedenen Wirkstoffen, die auf der eigenen Antikörper-Technologie beruhen für 1,4 Milliarden Dollar an Royalty Pharma. Der Finanzinvestor zahlt neben dem Kaufpreis bis zu 600 Millionen Dollar für eine Anleihe und eine Kapitalbeteiligung an MorphoSys sowie in Form von Erfolgsprämien. Im Gegenzug erwarb MorphoSys das US-Biotechnologieunternehmen Constellation Pharmaceuticals für 1,7 Milliarden Dollar. Dieser Schachzug zu diesem Preis, war für viele Marktteilnehmer nicht nachvollziehbar, denn die Medikamentenforschung verschlingt Zeit und Kapital und birgt hohe Risiken. So zeigte im vergangenen Herbst ein mögliches Medikament zur Behandlung von Alzheimer, Gantenerumab, nicht die gewünschten Ergebnisse.

Fokus auf Monjuvi und Pelabresib

Nicht zuletzt deshalb drückt der Konzern inzwischen auf die Kostenbremse. Die eigenen präklinischen Forschungsprogramme wurden gestoppt und Stellen gestrichen. Mit dem Blutkrebsmedikament Monjuvi hat MorphoSys zwar ein Medikament auf dem Markt. Der Konkurrenzdruck könnte nach eigenen Angaben jedoch zu rückläufigen Umsätzen führen. Daher wird an weiteren Anwendungsbereichen für Monjuvi geforscht. Der nächste Hoffnungsträger ist ein weiteres Blutkrebsmedikament Pelabresib. Zulassungsrelevante Studienergebnisse werden bis Ende des Jahres erwartet. Zwischenergebnisse könnte es möglicherweise schon kommende Woche geben, wenn MorphoSys auf der alljährlich stattfindenden ASCO-Jahrestagung über das Potenzial seiner Onkologiepipeline berichtet.

Das jüngste Zahlenwerk zeigte einen deutlichen Umsatzanstieg bei Monjuvi sowie bei Tantiemen, Lizenzen und Meilensteinzahlungen gegenüber dem Vorjahrszeitraum. Dennoch entspricht die Börsenbewertung aktuell in etwa dem Finanzmittelbestand. Somit scheint ein großer Teil der Risiken, die ein auf Medikamentenforschung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen mit sich bringt, eingepreist. Weitere Rücksetzer sind dennoch nicht ausgeschlossen. Strukturierte Produkte wie eine Aktienanleihe könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei einer Express Aktienanleihe Protect erhalten Anleger an jedem der jährlichen Zinszahlungsterminen einen Zinssatz von 15 Prozent p.a.. Notiert die MorphoSys-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des Referenzpreises des Anfänglichen Beobachtungstags wird die Express Aktienanleihe Protect vorzeitig zurückgezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die eingebaute Barriere. Sie wird bei 50% des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag festgelegt. Würde dies heute auf Basis des Aktienkurses von 22,70 EUR erfolgen, würde die Barriere somit bei 11,35 EUR festgelegt. Notiert MorphoSys am Laufzeitende unterhalb der Barriere bedeutet dies ein Verlust für den Anleger. Mit einem HVB Open End Index Zertifikat auf den European Biotech Index können Anleger an der Kursentwicklung der 30 größten europäischen Biotechnologieunternehmen teilnehmen und damit das Risiko diversifizieren. Zum Index zählen aktuell neben MorphoSys unter anderem Bavarian Nordic, BioNTech, Evotec und Gerresheimer. Der European Biotech Index wird in Euro berechnet. Die ausgewählten Unternehmen sind entweder in der Entwicklung und/oder der biotechnolo­gischen Herstellung von Medikamenten tätig. Zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index muss die Aktie eine Markt­kapitalisierung von mindestens 100 Millionen Euro aufweisen. Außerdem muss das tägliche durchschnittliche Handelsvolumen über eine Periode von drei Monaten mindestens 100.000 Euro betragen. Die Nettodividenden werden im Index reinvestiert. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Charttechnischer Ausblick: MorphoSys AG



Widerstandsmarken: 24,65/26,90 EUR

Unterstützungsmarken: 17,60/19,40/21,70 EUR

Die Aktie von MorphoSys bildet seit Januar 2020 einen Abwärtstrend und sank Ende 2022 bis auf EUR 11,80. In den zurückliegenden Monaten hat sich das im SDAX notierte Papier deutlich erholt und eine umkehrte SKS-Formation (Schulter-Kopf-Schulter-Formation) ausgebildet und die Nackenlinie nach oben durchbrochen. In den vergangenen Tagen nahm die Aktie Kurs auf das Hoch vom Oktober 2022 von EUR 24,65. Gelingt der Ausbruch über dieses Level eröffnet sich weitere Potenzial bis zum Aprilhoch von 2022 von EUR 26,90. Auf der Unterseite findet die Aktie von MorphoSys Unterstützung bei EUR 21,70. Kippt die Aktie unter das Level droht ein Rücksetzer bis zur Nackenlinie von EUR 19,40.

MorphoSys AG in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.04.2021 – 24.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

MorphoSys AG in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.11.2011 – 24.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

