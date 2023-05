Direkt zum Video auf YouTube

Der Dax startet sehr schwach in den Handel. Gespräche zwischen Demokraten und Republikanern zur Schuldenobergrenze in den USA sind gestern erneut ergebnislos auseinander gegangen. Am Markt regiert die Unsicherheit.

Derweil kann Palo Alto auf ein gutes Quartal blicken, Varta ist mit einem weiteren Downgrade konfrontiert und Nvidia meldet heute nachbörslich die wichtigsten Zahlen der Woche.