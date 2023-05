Aktien Osteuropa Schluss: Ohne klare Richtung

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Donnerstag mit unterschiedlicher Tendenz beendet. Gewinnen in Prag und Budapest standen Abgaben in Warschau und Moskau gegenüber.

Der Prager PX stieg um 0,27 Prozent auf 1320,84 Punkte und blieb damit in der engen Spanne der vergangenen Tage. CEZ knüpften an den starken Vortag an und kletterten um 2,2 Prozent. Erste Group schlossen mit einem Plus von 0,4 Prozent, während Komercni Banka und Moneta Money Bank um bis zu 0,5 Prozent abgaben.

In Budapest zog der Bux um 1,80 Prozent auf 47 138,99 Punkte an. Unter den Einzelwerten gab es Kursgewinne von 0,9 Prozent bei der OTP Bank und von 2,1 Prozent beim Ölkonzern MOL .

Abschläge wurden dagegen am polnischen Aktienmarkt verbucht. Der Wig-20 ging 0,89 Prozent tiefer bei 1941,16 Zählern aus dem Handel. Der breit gefasste WIG verlor 0,69 Prozent auf 63 671,87 Punkte. Als meistgehandelter Wert sackten Allegro-Papiere um 6,9 Prozent ab. PKN Orlen büßten 2,8 Prozent ein. Die Papiere des Versicherers PZU gaben trotz eines besser als erwarteten Ergebnisses um 0,1 Prozent nach.

An der Moskauer Börse fiel der RTS-Index um 0,33 Prozent auf 1040,48 Punkte.