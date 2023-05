EQS-News: PATRIZIA Hauptversammlung beschließt fünfte Dividendenerhöhung auf Basis solider Geschäftsentwicklung

EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

PATRIZIA Hauptversammlung beschließt fünfte Dividendenerhöhung auf Basis solider Geschäftsentwicklung



25.05.2023 / 14:30 CET/CEST

Dividende pro Aktie steigt zum Vorjahr um 3,1% auf 0,33 Euro auf Basis der soliden Geschäftsentwicklung der PATRIZIA trotz eines schwierigen Marktumfelds

Aktionäre votieren für ein angepasstes Vergütungssystem mit einer neuen Shareholder-Value Komponente, die eine unternehmerische Beteiligung der geschäftsführenden Direktoren fördert

Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

Augsburg, den 25. Mai 2023. PATRIZIA SE, ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets, hat heute seine erste ordentliche Hauptversammlung als monistische SE im virtuellen Format mit direkter Fragemöglichkeit der Aktionäre erfolgreich ausgerichtet.



Die große Mehrheit der Aktionäre hat im Zuge der Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Dazu gehört die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,33 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022. Dies entspricht einer Erhöhung der Dividende pro Aktie um 3,1% zum Vorjahr und der fünften Dividendenerhöhung in Folge. Die Aktie der PATRIZIA SE wird am 26. Mai 2023 mit Dividendenabschlag handeln, die Auszahlung der Dividende erfolgt dann am 30. Mai 2023.



Zusätzlich wurde am heutigen Tag in Verbindung mit der Ernennung des designierten CEO, Dr. Asoka Wöhrmann, ein geändertes Vergütungssystem für die Gesellschaft beschlossen. Dazu wurde ein zusätzliches langfristiges Incentive-Element, das sogenannte Shareholder Value Long-Term Incentive (SVL) implementiert. Die dort enthaltenen ambitionierten langfristigen Shareholder-Value-Ziele sind neben Profitabilitätszielen an die Wertentwicklung der PATRIZIA Aktie und die Kapitalmarktbewertung in Form eines EBITDA-Multiplikators gebunden. Dieses zukunftsorientierte Anreizsystem stärkt die Verbindung zwischen Unternehmenserfolg und Vergütung der geschäftsführenden Direktoren und unterstreicht das Engagement von PATRIZIA, eine nachhaltige Wertschöpfung für ihre Stakeholder zu generieren.



Um im vollen Umfang am neuen SVL teilnehmen zu können, wird Dr. Asoka Wöhrmann 3 Mio. Euro persönlich in PATRIZIA Aktien über Käufe im Markt investieren. Diese Entscheidung zeigt nicht nur das Vertrauen und die Überzeugung von Dr. Wöhrmann in PATRIZIA, sondern auch seine persönliche Verpflichtung, den Erfolg des Unternehmens als künftiger CEO voranzutreiben und eine langfristige Wertsteigerung für alle Aktionäre zu erreichen.



https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/



PATRIZIA: A leading partner for global real assets

Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semiprofessionelle und private Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 58 Mrd. Euro Assets under Management und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, seit 1992 durch die Unterstützung der bundesweiten Initiative „Bunter Kreis“ in Deutschland zur Betreuung von schwerstkranken Kindern und seit 1999 mit der Unterstützung der PATRIZIA Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 24 Jahren weltweit rund 280.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter



