EQS-News: Branicks Group AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großen Mehrheiten zu

Frankfurt am Main, 20. August 2025

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großen Mehrheiten zu

Jürgen Josef Overath, Michael Zahn und René Zahnd für weiteren Turnus in den Aufsichtsrat gewählt

Frankfurt am Main, 20. August 2025. Die ordentliche Hauptversammlung der Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, die heute virtuell stattfand, hat sämtlichen Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrats und Vorstands mit großen Mehrheiten zugestimmt.

In ihrer Rede auf der Hauptversammlung schaute die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges auf das Geschäftsjahr 2024 der Branicks Group AG zurück und ging auf den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2025 ein. „Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr viele Weichen gestellt, um uns auf alles, was vor uns liegt, gut vorzubereiten. Trotz aller Unsicherheiten aus geopolitischen Konflikten, Handelskonflikten, Deglobalisierung und Unwägbarkeiten der Politik ist es uns gelungen zu halten, was wir versprochen haben. Wir haben unsere Prognose erreicht. Und wir haben 2024 unsere finanziellen Verbindlichkeiten um insgesamt 667 Millionen Euro reduziert und auch im laufenden Jahr bis heute weitere 343 Mio. Verbindlichkeiten abgelöst. Branicks hält, was Branicks verspricht,“ sagte Wärntges.

Die Hauptversammlung hat unter anderem Vorstand und Aufsichtsrat für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 entlastet und die bereits bisher dem Aufsichtsrat angehörenden Herren Jürgen Josef Overath, Michael Zahn, und René Zahnd für einen weiteren Turnus in den Aufsichtsrat der Branicks Group AG gewählt.

Zudem hat die Hauptversammlung die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg für das Geschäftsjahr 2025 als Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2025 und das Geschäftsjahr 2026 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt, den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat erörtert, das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands gebilligt sowie das in § 10 der Satzung der Branicks Group AG geregelte System für die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats turnusgemäß bestätigt.

Auf der Hauptversammlung waren 51,51% des stimmberechtigten Grundkapitals der Branicks Group AG vertreten.

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.03.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 11,2 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

