GNW-Adhoc: GigaDevice bringt GD32H7 Arm® Cortex®-M7 MCU-Produktfamilie mit außergewöhnlicher Leistung für Embedded-Systeme auf den Markt

PEKING, May 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaDevice Semiconductor Inc. stellt

seine erste Arm® Cortex®-M7-Kern Mikrocontroller (MCU)-Produktfamilie, die GD32H7 Ultra-Hochleistungs-MCU-Serie, vor. Die GD32H7-Produktfamilie bietet überragende Verarbeitungsleistung mit Effizienz, vielfältige Anschlussmöglichkeiten und umfassende Sicherheitsfunktionen. Mit dem integrierten großen Speicher und der Herstellung in einem fortschrittlichen Verfahren, ist sie ideal für Signalverarbeitung, hochpräzise Motorsteuerung, Multimedia und andere Anwendungen, die eine intensive Verarbeitung erfordern, wie z. B. maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI). Leistungsstarke On-Chip-Integration Die leistungsstarke MCU wird von einem Arm® Cortex®-M7-Kern mit bis zu 600 MHz angetrieben und ist darüber hinaus mit einem fortschrittlichen DSP- Hardwarebeschleuniger und einer Doppelpräzisions-FPU sowie der Hardware Trigonometric Mathematic Unit (TMU) und dem Filter ACcelerator (FAC) integriert, um eine hohe mathematische Verarbeitungseffizienz zu erreichen. Ihre Leistungsfähigkeit wird durch den AXI- und AHB-Bus mit hoher Bandbreite und die sechsstufige Pipeline-Architektur mit Sprungvorhersage weiter verbessert. Für umfangreiche Betriebssysteme und komplexe Rechenanforderungen sind die integrierten Speicher auf bis zu 3840 KB Flash und 1024 KB SRAM skalierbar. Der konfigurierbare Tightly Coupled Memory (TCM) sorgt für eine Zero-Wait-State- Ausführung kritischer Befehle, und der 64 KB große Hochgeschwindigkeits-L1-Cache reduziert die Systemlatenz weiter. Die MCU bietet außerdem ein erweitertes Echtzeit-Tracing, ohne den normalen CPU-Betrieb zu beeinträchtigen. Erheblich erweiterte Systemressourcen Die GD32H7-Familie bietet flexible Stromversorgungsschemen für einen ausgewogenen Stromverbrauch des Systems. Die Produktserie integriert verschiedene allgemeine Peripheriegeräte, darunter drei CAN-FD-Module und zwei Ethernet-Module, sowie Multimedia-Schnittstellen und einen Grafik-Controller für hervorragende Audio-/Video-Erlebnisse. Sie bietet Allzweck- und PWM-Timer in den größten Mengen und höchsten Auflösungen sowie ADCs mit den besten Abtastraten innerhalb der GD32 MCU-Familie. Die eingebaute Hardware-Verschlüsselung von DES, 3DES, AES und Hash-Algorithmen sowie die ECC-Verifizierung heben die Geräte- und Systemsicherheit auf die nächste Stufe. Das GD32-Entwicklungsökosystem gewinnt nun weiter an Boden. Eine kostenlose Entwicklungsumgebung namens GD32 Eclipse IDE und der GD32 All-In-One Programmer werden zusammen mit anderen beliebten Embedded-Tools wie Arm® KEIL, IAR und SEGGER bereitgestellt. GigaDevice wird auch Partnerlösungen für RTOS, GUI und eingebettete KI-Algorithmen anbieten, um die Markteinführungszeit der Kunden zu verkürzen. Kunden werden ab Juni 2023 Muster der GD32H7-MCU und Entwicklungstools erhalten, die Massenproduktion ist für das vierte Quartal 2023 geplant. Kontakt: GigaDevice Media Relations: marcom@gigadevice.com