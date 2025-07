Börse am Morgen 24.07.2025

(dpa-AFX) - Konjunkturoptimismus hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag weiter angeschoben. Der Leitindex Dax baute seine Vortagesgewinne am Morgen mit einem Plus von rund 0,8 Prozent auf 24.443 Punkte aus und steuerte damit wieder auf seinen zwei Wochen alten Höchststand bei 24.639 Punkte zu.

Für den MDax ging es um 0,35 Prozent auf 31.620 Punkte weniger deutlich nach oben. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gewann knapp ein Prozent auf 5.395 Punkte.

Anleger bleiben optimistisch, dass in den Verhandlungen im Zollstreit zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA letztlich ein ähnlich milder Deal gelingt wie zwischen Japan und den USA.

Am Abend hatte die "Financial Times" berichtet, dass genau dies bevorstünde. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hatte vor seinem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine bevorstehende Einigung angedeutet. Nach dem Treffen zeigten sich beide Politiker allerdings entschlossen zu möglichen Gegenmaßnahmen bereit - die vorherige Andeutung von Merz wurde nicht wiederholt.

Deutsche Bank mit großem Plus

Danke überraschend guter Zahlen war die Aktie der Deutschen Bank am Morgen Dax-Spitzenreiter: Sie stieg zwischenzeitlich um rund sechs Prozent. Die Bank sieht sich nach einem überraschend guten ersten Halbjahr auf gutem Weg zu mehr Gewinn im laufenden Jahr. "Wir freuen uns sehr, sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Halbjahr den höchsten Gewinn seit 2007 erzielt zu haben", sagte Vorstandschef Christian Sewing bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in Frankfurt. "Damit sind wir auf Kurs, unsere Ziele für 2025 zu erreichen." Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss von fast 1,5 Milliarden Euro im zweiten Quartal übertraf die Erwartungen von Analysten klar.