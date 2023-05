Top-Quote beim WM-Silber der Eishockey-Nationalmannschaft

ISMANING (dpa-AFX) - Das Finale hat dem TV-Sender Sport1 bei seiner letzten Übertragung von der Eishockey-WM eine Top-Quote beschert. 1,91 Millionen Menschen sahen am Sonntagabend die 2:5-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im Endspiel gegen Kanada im Fernsehen. Sport1 erreichte damit einen für den Spartensender ungewöhnlich hohen Marktanteil von 8,8 Prozent. Die Partien der deutschen Mannschaft liefen auch beim Internet-Sender MagentaSport, der keine Zahlen veröffentlicht.

Für Sport1 war es ein erfolgreicher Abschied. Vom kommenden Jahr an werden die WM-Spiele bei anderen TV-Sendern ausgestrahlt. Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat sich die Rechte dafür mit einem Sub-Lizenz-Vertrag von der DOSB New Media gesichert. Das über mehrere Jahre laufende Rechtepaket beinhaltet bis zu 29 Spiele. Alle Begegnungen der WM 2024 in Tschechien zeigt der Online-Anbieter Sportdeutschland.TV, der zu DOSB New Media gehört./mrs/DP/men