IRW-News: Nextech AR Solutions Corp.: Nextech3D.ai startet den The Public Company CEO Experience Podcast mit CEO Evan Gappelberg

IRW-PRESS: Nextech AR Solutions Corp.: Nextech3D.ai startet den The Public Company CEO Experience Podcast mit CEO Evan Gappelberg

TORONTO, Ontario, Kanada, den 31. Mai 2023 / IRW-Press / - Nextech3D.AI (formell Nextech AR Solutions Corp. oder das Unternehmen) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von durch generative KI gesteuerten 3D-Modellen für Amazon, Procter&Gamble, Kohls und andere große E-Commerce-Händler, freut sich, den Start von The Public Company CEO Experience Podcast mit Evan Gappelberg, einem äußerst erfahrenen CEO von drei börsennotierten Unternehmen und Serien-Entrepreneur, bekannt zu geben.

Der Podcast bietet den Zuhörern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen in das dynamische Leben des CEOs eines börsennotierten Unternehmens mit wertvollen Einblicken wie auch der Diskussion von aktuellen Themen und neuesten Unternehmensnachrichten zu Nexech3D.ai, Toggle3D.ai und ARway.ai.

Evan Gappelberg äußerte sich dazu wie folgt: Ich bin hocherfreut über die Einführung dieses Podcasts, mit dem unsere derzeitigen wie auch neue Investoren mehr über die CEO-Erfahrung erfahren können. Für die ersten sechs Folgen planen wir einen fundierten Einblick in unsere Portfoliounternehmen. Nach sechs Folgen werden wir die andere Seite der CEO-Erfahrung aufdecken, indem wir die Investoren hinter die Kulissen führen und ihnen einen näheren, persönlichen Blick in das Leben des CEO eines börsennotierten Unternehmens bieten.

The Public Company CEO Experience Podcast beleuchtet die Feinheiten und Herausforderungen, die die Leitung eines börsennotierten Unternehmens mit sich bringt, und gleichzeitig das innovative Gebiet zukunftsweisender Technologien. Jede Folge bietet offene Gespräche mit Evan Gappelberg und seinen Gästen, die ihre einzigartigen Erfahrungen, wertvolles Wissen und die Geheimnisse ihrer jeweiligen Erfolgsgeschichte aufdecken.

Als Serien-Entrepreneur mit einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz über die vergangenen 30 Jahre, in denen er in börsennotierten Unternehmen tätig war und Ergebnisse lieferte, bringt Evan Gappelberg einen großen Schatz an Wissen und Know-how in den Podcast ein. Heute leitet er erfolgreich drei börsennotierte Unternehmen, in denen er eine zentrale Rolle bei der Stimulierung des Wachstums, der Umsetzung strategischer Initiativen und der Schaffung von signifikantem Shareholder-Value spielt. Evans Leidenschaft für aufstrebende Technologien, insbesondere Augmented Reality und künstliche Intelligenz, hat Nexech3D.ai als Branchenführer positioniert.

The Public Company CEO Experience Podcast wird nicht nur wertvolle Einblicke in das Leben des CEO eines börsennotierten Unternehmens bieten, sondern auch aktuelle Themen behandeln und die Zuhörer über die neuesten Entwicklungen sowie Trends bei Nexech3D.ai, Toggle3D.ai und ARway.ai auf dem Laufenden halten. Von bahnbrechenden technologischen Fortschritten bis hin zu wichtigen neuen Brancheninformationen will der Podcast ein fundierteres Verständnis der AR- und KI-Technologielandschaft und ihrer möglichen Auswirkungen auf verschiedene Sektoren erreichen.

Nextech3D.ai lädt Experten, Investoren und Technologiefans ein, bei The Public Company CEO Experience Podcast dabei zu sein, um eine immersive Reise in die Welt der Leitung eines börsennotierten Unternehmens zu erleben. In jeder Folge werden die Zuhörer wertvolle Perspektiven und Kenntnisse erhalten, sodass sie informationsgestützte Entscheidungen treffen können und immer einen Schritt voraus sind.

Jetzt im Streaming - hören Sie sich Folge 1 und Folge 2 von The Public Company CEO Experience Podcast an. Der Podcast ist über die folgenden wichtigen Podcast-Plattformen abrufbar:

Spotify - hier anhören

Amazon Music - hier anhören

Podcast Index - hier anhören

Podcast Addict - hier anhören

Podchaser - hier anhören

Pocket Casts - hier anhören

Deezer - hier anhören

Listen Notes - hier anhören

Player FM - hier anhören

Das Unternehmen ist ferner bestrebt, den Podcast auf weiteren Audio-Plattformen verfügbar zu machen.

Über Evan Gappelberg

Herr Gappelberg ist ein versierter Entrepreneur mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Gründung, Finanzierung und Leitung zukunftsweisender Start-ups. Er verfügt über weltweite Geschäftserfahrung sowohl als praxisorientierter CEO wie auch als CEO von börsennotierten Unternehmen. Momentan fungiert er als CEO und Gründer von Nextech3D.ai (OTC- NEXCF) sowie als CEO von ARway.ai (OTC- ARWYF) und Toggle3D.ai (CSE - TGGL), bei denen es sich sämtlich um börsennotierte Technologieunternehmen handelt.

Herr Gappelberg erwarb seine Kapitalmarkt-Expertise in den 1990er-Jahren, als er an der Wall Street Börsengänge finanzierte. Insbesondere spielte er eine maßgebliche Rolle bei der Finanzierung von Take Two Interactive (NASDAQ: TTWO), die vor kurzem eine Bewertung von rund 20 Milliarden USD an der NASDAQ erreichte.

Er startete als Entrepreneur an der Wall Street, wo er Gründer und CEO der Firma EG Products war, die er selbst finanzierte. Als CEO reiste er nach China, um die Produktion des ersten LED-Lightup-Spielzeugs einzurichten, das er patentierte, importierte und weltweit vermarktete. Er sicherte sich Lizenzen von Disney, Universal Studios und anderen, während er einen nationalen Einzelhandels-Vertriebskanal aufbaute.

Er war ferner Mitgründer und CEO einer App-Entwicklungsgesellschaft, die über 200 erfolgreiche Apps sowohl für den iTunes Store von Apple als auch für den Play Store von Google entwickelte und veröffentlichte.

Evan Gappelberg ist CEO der folgenden drei Unternehmen:

Nextech3D.ai

(formell Nextech AR Solutions Corp) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2) ist ein Unternehmen für Augmented Reality und KI-Technologie, das innovative, proprietäre KI nutzt, um ansprechende 3D-Erlebnisse für E-Commerce-Marken zu schaffen. Nextech konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Technologien und formuliert diese als unabhängige Aktiengesellschaften, belohnt Aktionäre mit Aktiendividenden und hält gleichzeitig einen erheblichen Anteil an jedem Spin-out.

ARway.ai

Im Oktober 2022 gliederte Nextech3D.ai erfolgreich seine räumliche Datenverarbeitungsplattform ARway.ai als eigenständige Aktiengesellschaft aus. Nextech3D.ai behielt mit 13 Millionen Aktien (einer Beteiligung von 50 Prozent) eine Mehrheitsbeteiligung an ARway Corp. und schüttete 4 Millionen Aktien an die Aktionäre von Nextech AR aus.

ARway.ai (CSE: ARWY), (OTC: ARWYF) (FWB: E65) ist eine KI-gestützte Plattform, die Augmented-Reality-Erlebnisse für Innenräume bietet. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, auf einfache Weise Erlebnisse für Navigation, Rundgänge, Informationsaustausch, Benachrichtigungen, Werbung und Spielfunktionen zu erstellen. ARway nutzt die Möglichkeiten mobiler Geräte, um Umgebungen zu schaffen, die das Besuchererlebnis verbessern, die Produktivität der Mitarbeiter steigern, das Engagement erhöhen, neue Werbeflächen schaffen und den Umsatz steigern.

Besucher können einen QR-Code scannen, um auf eine Karte des Veranstaltungsortes zuzugreifen, sich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einem beliebigen Punkt von Interesse navigieren zu lassen, Informationen über diese Points of Interest (POIs) zu erhalten und auf dem Weg dorthin mit reichhaltigen AR-Inhalten und -Erlebnissen zu interagieren.

Toggle3D.ai

In einem weiteren bahnbrechenden Schritt kündigte Nextech am 14. Dezember 2022 das bevorstehende Spin-out von Toggle3D.ai an. Toggle3D.ai wird voraussichtlich am 13. Juni 2023 den Handel an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel CSE: TGGL aufnehmen. Eingetragene Nextech-Aktionäre erhalten eine exklusive anteilige Dividende in Höhe von 4.000.000 neu ausgegebenen Toggle3D.ai-Aktien.

Toggle3D.ai ist eine bahnbrechende SaaS-Lösung, die generative KI zur Konvertierung von CAD-Dateien, zur Anwendung beeindruckender 4K-Texturen und zur nahtlosen Veröffentlichung überragender 4K 3D-Modelle nutzt und verschiedene Branchen innerhalb des 160 Milliarden USD schweren CGI-Marktes bedient. Mit seiner Augmented Reality-basierten Web-App für Rapid Prototyping ermöglicht Toggle3D.ai Designern, Künstlern, Marketingexperten und E-Commerce-Eigentümern die mühelose Konvertierung, Texturierung, Anpassung und Veröffentlichung hochwertiger 3D-Modelle und -Erfahrungen, unabhängig von technischem Fachwissen oder 3D-Design.

