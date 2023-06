GNW-Adhoc: Robex vermeldet seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023

^QUÉBEC CITY, Québec, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc.

(?Robex" oder ?das Unternehmen") (TSXV: RBX) gibt heute seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2023 bekannt. Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer bei Robex, kommentierte: ?Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 widmete sich die Unternehmensleitung der Beschleunigung des Baus der Kiniero-Mine in Guinea und der Sicherung von deren Finanzierung. Die Nampala-Mine in Mali konnte ihrerseits in diesem Zeitraum ein solides Produktionsniveau aufrechterhalten. Die Unternehmensleitung setzt weiterhin eine auf einem umsichtigen und ausgewogenen Finanzierungsansatz gestützte nachhaltige Wachstumsstrategie um."(1) Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich alle Beträge und Finanzdaten in dieser Pressemitteilung in kanadischen Dollar (CAD). ZUSAMMENFASSUNG DER HIGHLIGHTS FÜR DAS ERSTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2023 IM VERGLEICH ZUM ERSTEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2022 Betrieb * Die Goldproduktion erreichte 11.735 Unzen, verglichen mit 12.089 Unzen im gleichen Zeitraum von 2022 (-2,9 %), was auf eine geringere Verfügbarkeit und niedrigere durchschnittliche Beschickungsraten in der Anlage in Nampala zurückzuführen ist. * Der Goldproduktionsabsatz belief sich auf 12.670 Unzen, verglichen mit 13.671 Unzen Gold im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Diskrepanz lässt sich zum Teil durch den Rückgang der produzierten Goldmenge und die Verzögerung des Verkaufs von 610 Unzen Gold (aus dem ersten Quartal 2023) auf das zweite Quartal 2023 erklären. * Diese geringeren Verkaufszahlen wurden durch einen Anstieg des Durchschnittspreises pro Unze Gold um 10,7 % auf 2.619 CAD im ersten Quartal 2023 im Vergleich zu 2.365 CAD pro Unze Gold im ersten Quartal 2022 ausgeglichen. * Die bereinigten All-in-Sustaining-Kosten (1) werden mit 1.040 CAD pro verkaufter Unze Gold im ersten Quartal 2023 verbucht. Dies entspricht einem Anstieg von 22,2 % gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres und ist auf einen Rückgang der verkauften Goldmenge und den Anstieg des Kraftstoffpreises zurückzuführen. Finanzen * Die Erlöse aus dem Goldverkauf stiegen um 2,6 % auf 33.179.878 CAD, verglichen mit 32.333.068 CAD im ersten Quartal 2022, was mit einem Anstieg des durchschnittlichen realisierten Verkaufspreises (pro verkaufter Unze Gold) zusammenhing. * Das Betriebsergebnis für das erste Quartal 2023 belief sich auf 9.131.400 CAD im Vergleich zu 15.388.273 CAD im ersten Quartal 2022. Der Grund hierfür waren höhere Ausgaben für den Bergbaubetrieb infolge der gestiegenen Kraftstoffpreise und der Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Einbindung von Sycamore. * Der den Stammaktionären zuzurechnende Nettogewinn(1) im ersten Quartal 2023 ist mit 6.383.858 CAD niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, in dem er 12.505.081 CAD betrug. * Aus dem operativen Geschäft (abzüglich nicht zahlungswirksamer Betriebskapitalpositionen) wurde ein positiver Cashflow in Höhe von 11.805.060 CAD erwirtschaftet, verglichen mit 16.480.720 CAD im gleichen Vorjahreszeitraum. * Die Nettoverschuldung(1) belief sich für den Zeitraum bis zum 31. März 2023 auf 21.830.970 CAD und blieb damit verglichen mit 21.673.490 CAD Ende Dezember 2022 stabil. Festlegung der Finanzierung für die Mine in Kiniero * Im ersten Quartal 2023 führte das Management seine Bemühungen fort, den Bau der Mine in Kiniero zu beschleunigen und die Finanzierung umzusetzen. * Anfang 2023 gab das Unternehmen die Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung mit Taurus Mining Finance Fund No. 2 L.P. über eine Finanzierung in Höhe von 115 Millionen US-Dollar für den Bau des Kiniero- Goldprojekts in Guinea bekannt. Das Finanzierungsprogramm umfasst Folgendes: * ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von 35 Millionen US-Dollar; * eine Projektfinanzierungsfazilität von bis zu 100 Millionen US-Dollar zur Deckung der Rückzahlung des Überbrückungsdarlehens und zur Finanzierung der Kapitalentwicklungs- und Betriebskapitalkosten; * und eine Kostenüberschreitungsfazilität in Höhe von 15 Millionen US- Dollar. See the "Non-IFRS and Other Financial Measures" section of this press release for a discussion of these measures and their reconciliation to the most directly comparable IFRS measure, as applicable. EREIGNISSE NACH DEM 31. MÄRZ 2023 * Liquidität von Nampala: Am 4. April 2023 hat Robex die Bedingungen einer seiner genehmigten Kreditlinien mit einer Bank in Mali neu ausgehandelt. Der Höchstbetrag beträgt nun 4.408.219 CAD (2.000.000.000 CFA-Francs). Diese Kreditlinie wird mit einem jährlichen Zinssatz von 8 % verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 3. April 2024. * Wechsel in der Unternehmensleitung: Mit Wirkung zum 11. April 2023: I. Benjamin Cohen, zuletzt Chief Executive Officer, ist jetzt President des Unternehmens; II. Aurélien Bonneviot, ehemaliger Director of Investor Relations and Business Development, hat jetzt die Position des Chief Executive Officer des Unternehmens inne; III. Georges Cohen, zuletzt President des Unternehmens, übernahm die Position des Senior Vice-President, Strategic Development and Long- Term Growth des Unternehmens; IV. Julien Cohen wurde zum Senior Vice-President, Sales and Financial Affairs des Unternehmens ernannt; V. Richard Faucher und Georges Cohen nahmen die Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden an. Die Zusammensetzung des Vorstands und seiner Ausschüsse bleibt unverändert. * Finanzierung des Kiniero-Projekts: Am 20. April 2023 gab Robex bekannt, dass alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Überbrückungsdarlehens erfüllt sind und eine erste Auszahlungsanforderung eingereicht wurde. * Fortsetzung des Baus von Kiniero: Nach Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie gemäß Verordnung 43-101 über die Offenlegungsstandards für Mineralprojekte arbeiten die Teams nun an einer Machbarkeitsstudie. * Konsolidierung des Aktienkapitals: Am 28. April 2023 gab Robex bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens seine Zustimmung erteilt hat für (i) eine Aktienkonsolidierung im Verhältnis 10:1 (vorbehaltlich (A) der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens auf der bevorstehenden Jahres- und außerordentlichen Versammlung der Aktionäre, die am 29. Juni 2023 stattfinden wird, und (B) der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange) und (ii) einen geänderten und neu gefassten Aktienoptionsplan (vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange). Die Änderungen am Aktienoptionsplan (die am 15. Mai 2023 von der TSX Venture Exchange genehmigt wurden) haben zur Folge, dass die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen des Plans ausgegeben werden können, erhöht wird und administrative Änderungen vorgenommen werden, um den Änderungen der TSX Venture Exchange Richtlinie 4.4 - Security Based Compensation (Aktienbasierte Vergütung) Rechnung zu tragen. * Kurzfassung des Basisprospekts: Am 16. Mai 2023 stellte die Autorité des marchés financiers eine Empfangsbestätigung für die vorläufige Kurzfassung des Basisprospekts vom 15. Mai 2023 (der ?vorläufige Prospekt") aus. Robex hat den vorläufigen Prospekt bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der jeweiligen kanadischen Provinzen und Territorien eingereicht, um die finanzielle Flexibilität zu wahren und schnell auf Marktchancen für die Beschaffung von zusätzlichem Kapital durch ein beschleunigtes Angebot von Wertpapieren gemäß der Einreichung von Prospektergänzungen reagieren zu können. Wenn die zuständigen Aufsichtsbehörden den Eingang der endgültigen Kurzfassung des Prospekts bestätigt haben, kann Robex während der 25- monatigen Gültigkeitsdauer der Kurzfassung des Prospekts Stammaktien, Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, Optionsscheine, Zeichnungsscheine oder Einheiten oder eine beliebige Kombination davon im Wert von bis zu 250.000.000 CAD von Zeit zu Zeit zum Verkauf anbieten oder ausgeben. Ungeachtet dessen kann nicht garantiert werden, dass die Wertpapiere von Robex innerhalb dieses Zeitraums von 25 Monaten angeboten oder verkauft werden. Ausführliche Informationen Für eine detailliertere Erörterung der Geschäftsergebnisse des Unternehmens wird den Lesern dringend empfohlen, die Abschlussanalyse (MD&A) und den konsolidierten Abschluss für das erste Quartal zum 31. März 2023 von Robex zu lesen, die auf der Website des Unternehmens im Abschnitt ?Investors" unter robexgold.com zur Verfügung stehen. Telefonkonferenz Robex wird eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2023 zu erörtern. Der von Renmark Financial organisierte Live-Webcast findet am Mittwoch, den 7. Juni 2023 um 10:00 Uhr EDT (New York) statt. Finanzanalysten sind eingeladen, während der Konferenz Fragen zu stellen. Andere Stakeholder können an der Konferenz teilnehmen, aber nicht das Wort ergreifen. Über Robex Resources Inc. Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen engagiert sich in den Ländern, in denen es tätig ist, für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit mit dem Ziel, ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Mine Nampala in Mali und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran. NICHT AUF IFRS BASIERENDE UND SONSTIGE FINANZKENNZAHLEN Die Geschäftsergebnisse des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (?IFRS") erstellt. Das Unternehmen legt jedoch auch die folgenden nicht auf IFRS basierenden Finanzkennzahlen, nicht auf IFRS basierenden Finanzkennziffern und ergänzende Finanzkennzahlen vor, für die es in den IFRS keine Definition gibt: den Aktionären zuzurechnender bereinigter Nettogewinn, Nettoverschuldung und bereinigte Cashflows aus dem operativen Geschäft (nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen), den Aktionären zuzurechnender bereinigter Nettogewinn je Aktie und bereinigte Cashflows aus dem operativen Geschäft je Aktie (nicht auf IFRS basierende Finanzkennziffern), durchschnittlicher realisierter Verkaufspreis (pro verkaufter Goldunze), All-in- Sustaining-Kosten (pro verkaufter Goldunze) und bereinigte All-in-Sustaining- Kosten (pro verkaufter Goldunze) (ergänzende Finanzkennzahlen). Das Unternehmen legt diese Kennzahlen vor, da sie den Anlegern nützliche Informationen liefern können, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit, Cashflow aus seiner Geschäftstätigkeit zu generieren, besser beurteilen zu können. Da die in dieser Pressemitteilung angegebenen, nicht auf IFRS basierenden Kennzahlen keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Definition haben, sind sie möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen vorgelegten Kennzahlen vergleichbar. Daher sollen sie zusätzliche Informationen für Anleger und andere Beteiligte liefern und nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Diese nicht auf IFRS basierenden Finanzkennzahlen und -ziffern, ergänzenden Finanzkennzahlen und nicht-finanziellen Informationen werden im Folgenden und im Abschnitt ?Nicht auf IFRS basierende und sonstige Finanzkennzahlen" in der MD&A von Robex für das erste Quartal zum 31. März 2023 (die hier durch Verweis einbezogen ist) näher erläutert, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com (http://www.sedar.com) sowie auf der Website von Robex (www.robexgold.com (http://www.robexgold.com)) verfügbar ist. Die Überleitungen und Berechnungen zwischen den nicht auf IFRS basierenden Kennzahlen und den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen werden im nachfolgenden Abschnitt ?Überleitung und Berechnung" dieser Pressemitteilung dargestellt. RECONCILIATION AND CALCULATION Calculation of the adjusted net income attributable to shareholders and the adjusted net income attributable to shareholders per share Quarters ended March 31 2023 2022 ---------------------------- (in $) Basic and diluted net earnings attributable to common shareholders 6,383,858 12,505,081 Foreign exchange gain (485,517 ) (111,386 ) ------------------------------------------------------------------------------- Adjusted net income attributable to common shareholders 5,898,341 12,393,695 ------------------------------------------------------------------------------- Basic weighted average number of shares outstanding 843,767,681 599,878,403 ------------------------------------------------------------------------------- Adjusted basic earnings per share (in $) 0.007 0.021 ------------------------------------------------------------------------------- Calculation of net debt As at March 31 As at December 31 2023 2022 ------------------------------------- $ $ Lines of credit 14,199,833 11,370,939 Long-term debt 1,000,817 1,395,215 Lease liabilities 12,501,084 12,518,742 Less: Cash (5,870,764 ) (3,611,406 ) ----------------------------------------------------------------- NET DEBT 21,830,970 21,673,490 ----------------------------------------------------------------- As at March 31 As at December 31 2023 2022 -------------------------------------- $ $ TOTAL LIABILITIES 58,347,778 55,206,985 Less: Accounts payable (18,382,847 ) (17,957,004 ) Environmental liability (443,446 ) (424,138 ) Deferred tax liability (10,341,575 ) (10,106,230 ) Other long-term liabilities (1,478,177 ) (1,434,717 ) ---------------------------------------------------------------------------- 27,701,733 25,284,896 ---------------------------------------------------------------------------- CURRENT ASSETS 32,749,402 32,095,698 Less: Inventory (17,027,584 ) (17,648,967 ) Accounts payable (7,315,467 ) (8,867,852 ) Prepaid expenses (967,561 ) (805,914 ) Deposits paid (1,083,695 ) (1,161,559 ) Deferred financing costs (484,331 ) --- ---------------------------------------------------------------------------- 5,870,764 3,611,405 ---------------------------------------------------------------------------- NET DEBT 21,830,970 21,673,490 ---------------------------------------------------------------------------- Calculation of the adjusted cash flows from operating activities per share Quarters ended March 31 2023 2022 -------------------------- (in $) Cash flows from operating activities 12,909,162 1,104,300 Net change in non-cash working capital items (1,104,102 ) 15,376,420 ------------------------------------------------------------------------------- Adjusted cash flows from operating activities 11,805,060 16,480,720 ------------------------------------------------------------------------------- Basic weighted average number of shares outstanding 843,767,681 599,878,403 ------------------------------------------------------------------------------- Adjusted cash flows from operating activities per share (in $) 0.014 0.027 ------------------------------------------------------------------------------- Calculation of the all-in sustaining cost and the adjusted all-in sustaining cost Quarters ended March 31 2023 2022 ---------------------- Ounces of gold sold (koz) 12,670 13,671 (in $) Mining expenses 11,253,028 8,934,100 Mining royalties 1,019,632 1,002,011 ------------------------------------------------------------------ Total cash cost 12,272,660 9,936,111 ------------------------------------------------------------------ Maintenance capital expenditures 6,381,727 6,001,519 ------------------------------------------------------------------ All-in sustaining cost 18,654,387 15,937,630 ------------------------------------------------------------------ All-in sustaining cost (per ounce of gold sold) 1,472 1,166 ------------------------------------------------------------------ Quarters ended March 31 2023 2022 -------------------------- Ounces of gold sold (koz) 12,670 13,671 (in $) Mining expenses 11,253,028 8,934,100 Mining royalties 1,019,632 1,002,011 --------------------------------------------------------------------------- Total cash cost 12,272,660 9,936,111 --------------------------------------------------------------------------- Maintenance capital expenditures 6,381,727 6,001,519 Stripping costs (5,155,510 ) (4,303,537 ) Exploration expenditures (324,392 ) --- --------------------------------------------------------------------------- Adjusted all-in sustaining cost 13,174,485 11,634,093 --------------------------------------------------------------------------- Adjusted all-in sustaining cost (per ounce of gold sold) 1,040 851 --------------------------------------------------------------------------- HINWEIS HINSICHTLICH DER BESCHRÄNKUNGEN DER ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG Diese Zusammenfassung der Ergebnisse in der Pressemitteilung enthält begrenzte Informationen, die dem Leser helfen sollen, die Leistung von Robex zu beurteilen. Sie ist jedoch keine geeignete Informationsquelle für Leser, die mit Robex nicht vertraut sind, und ersetzt in keiner Weise den Jahresabschluss von Robex, die Anmerkungen zum Jahresabschluss und die MD&A. ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Weder TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält ?zukunftsgerichtete Informationen" oder ?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung (?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung zu liefern, die es Investoren und anderen Personen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne sowie der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprojektionen oder Strategien des Unternehmens oder der Geschäftsleitung beschreiben, können ?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung von bedingten oder zukunftsgerichteten Begriffen wie ?anstreben", ?antizipieren", ?annehmen", ?glauben", ?können", ?erwägen", ?fortsetzen", ?könnte", ?schätzen", ?erwarten", ?prognostizieren", ?zukünftig", ?Anleitung", ?Leitfaden", ?Hinweis", ?beabsichtigen", ?Absicht", ?wahrscheinlich", ?kann", ?möglicherweise", ?Ziel", ?Gelegenheit", ?Ausblick", ?Plan", ?potenziell", ?sollte", ?Strategie", ?Vorgabe", ?Trend", ?Vision", ?wird" oder ?würde" oder deren Verneinung oder andere Varianten dieser Begriffe zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über Folgendes umfassen: die Fähigkeit des Unternehmens, das Kiniero-Goldprojekt erfolgreich voranzutreiben und die Machbarkeitsstudie für dieses Projekt durchzuführen, die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen in Bezug auf die Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 115 Millionen US-Dollar, einschließlich einer Kostenüberschreitungsfazilität in Höhe von 15 Millionen US-Dollar (die ?Fazilitäten"), zu den im unverbindlichen Term Sheet dargelegten Bedingungen und gegebenenfalls zu akzeptablen Konditionen abzuschließen; den Zeitpunkt des Abschlusses der endgültigen Vereinbarungen über die Fazilitäten und, sofern die endgültigen Vereinbarungen abgeschlossen werden, die Inanspruchnahme der Erlöse aus den Fazilitäten, einschließlich des Zeitpunkts der Inanspruchnahme, sowie den Erhalt der endgültigen Kurzfassung des Basisprospekts. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem auf Annahmen in Bezug auf: die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen über die Fazilitäten zu den im unverbindlichen Term Sheet genannten Bedingungen und gegebenenfalls zu akzeptablen Konditionen abzuschließen und die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss und die Vorschüsse zu erfüllen (einschließlich der Erfüllung der verbleibenden üblichen Due-Diligence-Prüfungen und anderer Bedingungen und Genehmigungen); die Annahme, dass der Vorstand den Fazilitäten zustimmt; die Fähigkeit des Unternehmens, die Zeitvorgaben für die endgültigen Vereinbarungen und die erste Inanspruchnahme von Mitteln einzuhalten; die Fähigkeit, die Pläne und den Zeitplan des Unternehmens in Bezug auf das Kiniero-Goldprojekt gemäß den Angaben in der Vormachbarkeitsstudie durchzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und Entwicklungsprogramme durchzuführen; keine ungünstigen Bedingungen im Kiniero- Goldprojekt; keine unvorhergesehenen betrieblichen Verzögerungen; keine wesentlichen Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; der Goldpreis bleibt auf einem für das Kiniero-Goldprojekt rentablen Niveau; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das notwendige Kapital zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit aufzubringen; und die Fähigkeit, die geschätzten Mineralressourcen und Mineralreserven auszuschöpfen; sowie Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien, lokale und globale geopolitische und ökonomische Bedingungen und das Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist und in Zukunft tätig sein wird. Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Finanzierungskosten oder nachteilige Änderungen der Bedingungen für die verfügbare Finanzierung des Kiniero-Goldprojekts, sofern vorhanden; die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen für die Fazilitäten zu akzeptablen Konditionen abzuschließen, wenn überhaupt; die Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss und die damit verbundenen Vorschüsse zu erfüllen (einschließlich der Erfüllung der üblichen Due-Diligence-Prüfungen und anderer Bedingungen und Genehmigungen); Versäumnisse oder Verzögerungen beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen oder bei der Erfüllung der Bedingungen für die Fertigstellung der Fazilitäten; die Erlöse aus der Finanzierung des Kiniero-Goldprojekts stehen dem Unternehmen nicht zur Verfügung; Schwankungen der Gold- und Rohstoffpreise; Risiken im Zusammenhang mit der geopolitischen Lage in Mali und damit verbundene Risiken, einschließlich des Risikos von Terrorismus und bewaffnetem Banditentum, Betrug und Korruption, Sicherheitsbedrohungen und Ressourcennationalismus; Wechselkurs- und Zinsschwankungen; den Zugang des Unternehmens zur Fremdfinanzierung; Unsicherheiten in Bezug auf die Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der Mineralreserven und Mineralressourcen; Änderungen der Produktions- und Kostenschätzungen des Unternehmens; Gefahren und Risiken, die der Exploration von Mineralien sowie der Erschließung und Förderung von Goldvorkommen innewohnenden üblichen Gefahren und Risiken; Risiken im Zusammenhang mit den externen Auftragnehmern und Lieferanten des Unternehmens; das begrenzte Immobilienportfolio des Unternehmens; die Erschöpfung der Mineralreserven des Unternehmens; den Zugang des Unternehmens zu der erforderlichen Wasserversorgung für den Bergbaubetrieb; die Erlangung und Aufrechterhaltung der für die Geschäftstätigkeit erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verschiedener staatlicher Behörden durch das Unternehmen; die Erlangung und Aufrechterhaltung der Eigentumsrechte an seinen Mineralienprojekten und Explorationsrechten durch das Unternehmen; Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes und wichtiges Personal zu finden und zu halten; Umweltrisiken und -gefahren im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Goldmine in Mali; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu versichern; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern, Aktionären und anderen Interessengruppen, einschließlich der lokalen Regierungen und Gemeinden im Umfeld der Mine in Mali; die Abhängigkeit des Unternehmens von IT-Systemen; Cybersecurity-Bedrohungen; das Risiko anhängiger oder künftiger Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; und Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder Veranlagungen des Unternehmens. Das Unternehmen geht zwar davon aus, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und hat versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren sollen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen könnten; sie sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen getätigten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen der Unternehmensleitung ändern sollten, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens zu den in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträumen zu verstehen, und eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt ?Risikofaktoren" im AIF des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr auf SEDAR unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter https://robexgold.com, um zusätzliche Informationen über die Risikofaktoren zu erhalten, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. (1) Zukunftsgerichtete Aussage. Siehe den Abschnitt ?Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen" in dieser Pressemitteilung. °