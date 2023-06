PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Immobilien

PSP Swiss Property kauft die moderne Büroliegenschaft «Westpark» in Zürich-West



01.06.2023 / 18:00 CET/CEST



Property News 1. Juni 2023 Für CHF 216.5 Mio. übernimmt PSP Swiss Property von Union Investment eine Top-Liegenschaft und erweitert damit ihr Portfolio. Per 1. Juni 2023 hat PSP Swiss Property an guter Lage in Zürich-West die Büroliegenschaft «Westpark» an der Pfingstweidstrasse 60 erworben. Die repräsentative, moderne Büroliegenschaft verfügt über eine Nutzfläche von rund 27’100 m2 und 130 Parkplätze. Das Gebäude generiert eine attraktive Nettorendite von 4 Prozent und verfügt mittel- bis längerfristig über ein Mietzins- wie auch ein Entwicklungspotential. Der Mietermix ist über diverse bonitätsstarke Mieter breit diversifiziert. Auch das Nachhaltigkeit-Profil des Gebäudes ist sehr gut: der «Westpark» ist als Gebäude «BREEAM – exzellent» und im Betrieb «BREEAM – sehr gut» zertifiziert. Im ESG-Rating von Wüest Partner erreicht das Gebäude einen exzellenten Score von 3.9. Die Liegenschaft wird in unser Green-Asset-Portfolio aufgenommen. Im Rahmen der Portfoliobereinigung wurde zudem am 25. Mai 2023 auf dem ehemaligen Brauerei-Areal in Wädenswil eine Entwicklungsparzelle für CHF 13.0 Mio. verkauft. Die Akquisition hat einen Einfluss auf die am 21. Februar 2023 publizierte Ebitda-Prognose. Durch den erwarteten Mietertrag («Westpark») wird neu für das Geschäftsjahr 2023 von einem Ebitda ohne Liegenschaftserfolge von CHF 290 Mio. ausgegangen (bisher: CHF 285 Mio.). Erworbene Liegenschaft: Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich Weitere Informationen

Sam Schwarz, Transactions & Portfolio Steering · Tel. +41 (0)44 625 55 77 · Mobile +41 (0)79 137 93 49

Vasco Cecchini, CCO & Head IR · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32 PSP Swiss Property – führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.4 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 4.5 Mrd. aus. Die 102 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Basel, Genf, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154). None of the information in this press release constitutes an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. None of the securities of the Company referred to in this press release have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or under the applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States.

