Dax-Anleger atmen nach US-Schuldendeal auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach der Absegnung des US-Schuldendeals durch das Repräsentantenhaus und den Senat hat sich an den europäischen Aktienmärkten Erleichterung breitgemacht.

Der Dax gewann zum Wochenschluss ein Prozent und übersprang damit knapp die 16.000-Punkte-Marke. Der EuroStoxx50 rückte um 1,1 Prozent vor. "Die Kuh ist vom Eis", konstatierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. Kurzfristig sorge das Ende des Schuldenstreits erst einmal für Entspannung, auch wenn viele Anleger nicht mehr mit einem Scheitern des Prozesses gerechnet hätten.

Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag auch der Senat einem Gesetz zu, das die Schuldenobergrenze der Vereinigten Staaten von 31,4 Billionen Dollar aufhebt. Ohne eine Einigung wäre die Schuldengrenze laut Finanzministerin Janet Yellen am 5. Juni erreicht worden. Die Märkte hatten angesichts der zähen Verhandlungen wochenlang gezittert, denn die drohende Zahlungsunfähigkeit der USA hätte Experten zufolge schwere Folgen für die Weltwirtschaft und das globale Finanzsystem haben können.

ÖLPREIS IM AUFWIND

Während der Schuldendeal am Ölmarkt die Kauflaune entfachte und den Preis für Brent und WTI zeitweise um 1,8 Prozent auf 75,61 beziehungsweise 71,37 Dollar je Barrel nach oben trieb, zeigte sich der Devisenmarkt eher unbeeindruckt. Hier richteten Anleger ihren Fokus wieder verschärft auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank Fed. In den vergangenen Tagen kamen aus der Führungsetage der Notenbank vermehrt Signale, die auf eine Zinspause auf der Sitzung Mitte Juni hindeuten. Dies machte der US-Währung zu schaffen. Der Dollar-Index verlor seit Mittwoch knapp 0,9 Prozent. Im Kampf gegen die hohe Inflation hatten die Notenbanker die Zinsen seit Anfang 2022 bereits von nahe null auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent gesetzt.

In der Euro-Zone besteht dagegen noch Nachholbedarf. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte zuletzt die Wichtigkeit weiterer Zinserhöhungen. Der am Finanzmarkt wichtige Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, liegt aktuell bei 3,25 Prozent. Seit der Zinswende im Juli 2022 hat die EZB die Schlüsselzinsen sieben Mal in Folge angehoben. Der Euro, der in den verfangenen Tagen etwas zugelegt hat, notierte zum Wochenschluss kaum verändert bei 1,0766 Dollar.

ENTWICKLUNG AM ARBEITSMARKT ENTSCHEIDEND FÜR US-ZINSPOLITIK

Entscheidend für den weiteren Kurs der US-Notenbank dürfte vor allem die Entwicklung am Arbeitsmarkt sein. Am Nachmittag wird der US-Jobbericht veröffentlicht - von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einem soliden Stellenzuwachs von 190.000 außerhalb der Landwirtschaft, nach einem Plus von 253.000 im April. Angesichts der anhaltend hohen Inflation und vor allem des nach wie vor soliden Arbeitsmarktes sehe der Markt gute Chancen für weitere Zinserhöhungen in den USA ab Juli, heißt es in einem Kommentar der Commerzbank.

Unter den Einzelwerten stachen vor allem die Immobilienwerte ins Auge, die zum Wochenschluss auf Erholungskurs gingen. Vonovia legten zeitweise mehr als sechs Prozent zu und waren damit Spitzenreiter im Dax. Im MDax rückten TAG Immobilien und LEG Immobilien um jeweils rund fünf Prozent vor. Der europäische Branchenindex kam auf ein Plus von zeitweise 4,1 Prozent. Dem Sektor hatten zuletzt vor allem die Folgen der gestiegenen Zinsen und die nach oben geschossenen Baukosten zu schaffen gemacht. Seit Jahresbeginn kommen etwa Vonovia und LEG Immobilien auf ein Minus von mehr als 20 Prozent.

Nach oben ging es am Freitag auch für Adidas und Puma. Sie gewannen jeweils rund vier Prozent. Einem Händler zufolge profitierten die Titel nach den Zahlen des Yoga-Bekleidungshersteller Lululemon von der guten Branchenstimmung. Das Unternehmen erhöhte seine Jahresprognose für Umsatz und Gewinn. Die Aktien stiegen im vorbörslichen US-Handel um 14 Prozent.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)