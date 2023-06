EQS-News: ESPG verlängert Mietvertrag mit Ankermieter im Science Park „Lab City“ bis zum Jahr 2033

EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Immobilien

ESPG verlängert Mietvertrag mit Ankermieter im Science Park „Lab City“ bis zum Jahr 2033



02.06.2023 / 08:30 CET/CEST

Köln, 2. Juni 2023: Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat den Mietvertrag mit dem Ankermieter des Science Parks „Lab City“ in Neu-Ulm bis zum 31. Dezember 2033 verlängert. Bei dem Mieter handelt es sich um ein marktführendes Unternehmen aus der Pharmabranche. Die Räumlichkeiten verfügen über eine GMP-Zertifizierung für die Herstellung von radiomarkierten Wirkstoffen. Die vermietete Nutzfläche umfasst rund 12.000 Quadratmeter. Zudem wird in enger Abstimmung mit dem Mieter ein nachhaltiges Energiekonzept für die Immobilie aufgestellt und umgesetzt.



Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG, kommentiert den Vertragsabschluss: „Unsere Wissenschaftsparks bieten optimale Rahmenbedingungen für technologische Durchbrüche und stärken den Wissenschaftsstandort Deutschland. Der Vertragsabschluss bestätigt erneut, dass diese Strategie voll aufgeht und unterstreicht unsere Qualitäten als Science Park-Investor und aktiver Asset Manager. Zudem haben wir einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung unserer ESG-Strategie gemacht, indem wir das Energiekonzept der Immobilie optimiert haben.“



Im Zuge der Vertragsverlängerung wurde die Energieversorgung auf Fernwärme umgestellt. Damit wird Biomasse zum Hauptenergieträger des Science Parks. Weitere Maßnahmen zur Optimierung des ökologischen Fußabdrucks des Portfolios sind in Planung – unter anderem die Installation von Photovoltaikmodulen. Mit dem Abschluss des Mietvertrags verlängert sich die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge des Portfolios (WAULT) auf 5,2 Jahre.



Das Portfolio der ESPG umfasst aktuell 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von mehr als 126.000 Quadratmetern. Das Konzept von Science Parks basiert darauf, Unternehmen im Bereich Wissenschaft und Technologie maßgeschneiderte Flächen zur Verfügung zu stellen und sie auf ihrem Wachstumskurs zu unterstützen. In der Regel sind Science Parks in unmittelbarer Nähe von Universitäten, Kliniken und renommierten Forschungseinrichtungen angesiedelt und spiegeln häufig die Schwerpunkte dieser akademischen Institutionen wider. Dies fördert die Entstehung von Synergien zwischen den ansässigen Unternehmen und unterstützt den Aufbau von Netzwerken.



Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von rund 240 Millionen Euro. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



Weitere Informationen: https://espg.space



Jan Hutterer

T +49 40 60 91 86 65

M +49 172 346 28 31

espg@kirchhoff.de