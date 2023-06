Nvidia-Aktie: Jetzt noch auf den Hype aufspringen?

Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) erfährt gerade einen ziemlichen Hype und ist eine der Börsenstorys der aktuellen Zeit. Im laufenden Jahr kennt das Papier nur den Weg nach oben und hat sich um mehr als 150 % verteuert – in gerade einmal fünf Monaten.

Hintergrund der Kursexplosion bei der Nvidia-Aktie sind natürlich die phänomenalen Entwicklungen beim Thema Künstliche Intelligenz im Jahr 2023. Nvidias Grafikkarten für Rechenzentren sind mehr oder weniger die einzige Lösung am Markt, um im großen Stil neuronale Netze zu trainieren, wie sie beispielsweise in ChatGPT von OpenAI, im Autopiloten von Tesla oder in anderen KI-Anwendungen genutzt werden. Die US-Firma ist damit quasi der Schaufelhersteller für den KI-Goldrausch.

Momentan profitiert Nvidia extrem von seiner Quasi-Monopolstellung in diesem Markt. Das Unternehmen genießt eine hohe Nachfrage und kann seine Grafikkarten dennoch zu hohen Preisen verkaufen. Das treibt die Umsätze und Gewinne.

Investoren, die die Nvidia-Aktie schon vor drei oder fünf Jahren gekauft haben, können sich über die riesigen Gewinne freuen. Aber für alle anderen, die die Nvidia-Story bis jetzt verpasst haben, stellt sich natürlich die Frage: Bietet sich jetzt noch ein Einstieg an?

Vorsicht vor Hype-Aktien

Es liegt nahe, einfach die Aktien zu kaufen, die gerade in aller Munde sind. Denn diese Unternehmen machen ganz offenkundig etwas richtig – und daher können ihre Anteile auch keine schlechte Wahl sein. Oder?

So einfach ist es leider nicht. Hype-Aktien haben oft bereits starke Kursanstiege hinter sich, die aus hohen Erwartungen an das Umsatz- und Gewinnwachstum herrühren und die Aktienbewertungen auf astronomische Höhen treiben. Genau so ist es aktuell auch bei der Nvidia-Aktie.

Von diesem Niveau aus ist es für ein Unternehmen schwierig, die Erwartungen noch zu übertreffen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die hohen Erwartungen „nur“ erfüllt werden (in diesem Fall sind keine großen Sprünge beim Aktienkurs zu erwarten) oder aber, dass die Erwartungen zu hoch sind und enttäuscht werden (in diesem Fall ist viel Raum nach unten!).

Daher ist bei Hype-Aktien eine besondere Vorsicht geboten.

Die langfristige Perspektive

Das heißt aber natürlich nicht, dass die Nvidia-Aktie nun ein fürchterliches Investment wäre. Auf Sicht der nächsten drei, fünf oder zehn Jahre kann der Grafikkarten-Spezialist ganz gewiss zu den Gewinnern am Aktienmarkt zählen.

Anleger sollten bloß nicht den Fehler machen, zu denken, dass Nvidia automatisch zu den Gewinnern zählt, weil die Aktie in den vergangenen Monaten bereits stark gestiegen ist, viel über das Unternehmen berichtet wird und es aktuell gute Geschäfte macht.

Wenn du am Aktienmarkt langfristig und nachhaltig Vermögen aufzubauen willst, ist es keine gute Idee, immer bloß in die Namen zu investieren, die gerade in aller Munde sind.

Stattdessen sollte die Kernfrage, die du dir vor jedem Investment stellst, sein: „Kann das Unternehmen in der Zukunft deutlich mehr Wert für mich generieren, als ich heute für die Anteile bezahle?“ Ob du jetzt, nach dem dramatischen Kursanstieg, noch die Nvidia-Aktie kaufst, sollte daher von deinen ganz persönlichen Erwartungen an die Zukunft des Unternehmens abhängen. Und von sonst nichts.

