PayPal - Neues Low – und nun?

Keine Frage: Die PayPal-Aktie hat zuletzt eine Chance vertan. Nach Monaten, die im Zeichen einer möglichen Bodenbildung standen, sorgt das Abgleiten unter die Tiefs von Juni und Dezember 2022 bei 67,58/66,37 USD für eine Bestätigung des etablierten Abwärtstrends. Das neue Verlaufstief (58,95 USD) ist also Wasser auf die Mühlen der Bären, zumal auch der trendfolgende MACD gerade ein neues Ausstiegssignal generiert hat (siehe Chart). Die nächste wirklich wichtige Haltezone wartet nun erst wieder in Form der Hochs von 2016 bei 44,50/41,50 USD. Für den Titel geht es also im ersten Schritt darum, ein neues Marktgleichgewicht zu finden. Aus Sicht der Optimisten gilt es dagegen, im ersten Schritt die o. g. ehemaligen Tiefs zurückzuerobern. Aber selbst dann bildet die Kombination aus dem Abwärtstrend seit April vergangenen Jahres (akt. bei 74,10 USD), der 38-Wochen-Linie (akt. bei 76,93 USD) und diversen horizontalen Hürden ein massives Widerstandsbündel. Mit anderen Worten: Für einen charttechnischen Befreiungsschlag hat die PayPal-Aktie noch einige „Bretter zu bohren“. Bis dahin bieten Discount-Zertifikate eine mögliche Anlagealternative (siehe unten).

PayPal (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

