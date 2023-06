EQS-News: Anonymous Intelligence Company kündigt „Turminal.ai“ an, ein revolutionäres den Datenschutz gewährleistendes KI-Dashboard.

EQS-News: Anonymous Intelligence Company Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Anonymous Intelligence Company kündigt „Turminal.ai“ an, ein revolutionäres den Datenschutz gewährleistendes KI-Dashboard. Die App Turminal.ai, bei deren Entwicklung der Schutz der Benutzerdaten im Mittelpunkt stand und die über Plug & Play-Fähigkeiten verfügt, soll als persönlicher geschützter Zugang zur KI-unterstützten Welt dienen. Nutzer können sich jetzt für die Beta-Version unter turminal.ai anmelden. Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia, den 26. Mai 2023 - Anonymous Intelligence Company Inc. (CSE: ANON) (OTC: ANICF) (FRANKFURT: 1JI0) („ANON“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für dezentralisierte Netzwerke, Computerintelligenz und Datenspeichertechnologie, das seinen Schwerpunkt auf den Einsatz seiner firmeneigenen Web 3.0-Technologieprodukte zur Ermöglichung des dezentralisierten Datenverkehrs von Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen legt, freut sich, „Turminal.ai“ anzukündigen, eine KI-Kurations-App, in deren Zentrum der Datenschutz steht. Turminal.ai bietet Zugang zu Chat GPT und schließlich eine kuratierte Suite für Bilderstellung, Programmierung, HR, Marketing und sonstige KI-gesteuerte Programme, während sie Nutzern eine integrierte Schutzebene bereitstellt, um die Privatsphäre der Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen. Die App baut auf der Limitless-Datenschutztechnologie von ANON auf, die einen privaten Tunnel zwischen Nutzern und dem KI-Infrastruktursystem erstellt. Die App wird als Reaktion darauf entwickelt, dass viele Meinungsführer und Regierungen ihrem Unbehagen bezüglich der Fähigkeit zur Verletzung von Datenschutz und Privatsphäre bei KI in ihrer aktuellen Form Ausdruck verliehen haben[1]. Italien ging sogar so weit, Chat GPT innerhalb seiner Landesgrenzen zu verbieten und viele Länder haben Datenschutz-Arbeitsgruppen angekündigt, die potenzielle KI-Verstöße untersuchen sollen.[2] Turminal.ai zielt darauf ab, die Nutzer von diesen Problemen zu befreien und der Welt einen sicheren und geschützten Zugang zur modernen KI-Technologie zur Verfügung zu stellen. Anonymous Intelligence Company ist von der weltverändernden Fähigkeit der KI überzeugt, aber wie KI-Vordenker Sam Altman erklärte: „Wir sind davon überzeugt, dass die Vorzüge der bisher von uns eingesetzten Werkzeuge die Risiken weit übertreffen, jedoch ist es für unsere Arbeit wesentlich, ihre Sicherheit zu gewährleisten.”[3] Die Turminal.ai App ist nur der erste Schritt bei den Plänen von ANON, die Risiken von Verletzungen der Privatsphäre und des Datenschutzes beim Einsatz von KI abzubauen. „Ich bin stolz auf das Team bei ANON und seine blitzschnelle Reaktion auf die sich ändernden Bedürfnisse des KI-Marktes. Die Turminal.ai-App ist nach unserem Kenntnisstand das erste Programm, welches das Datenschutzproblem, mit dem KI derzeit zu kämpfen hat, angeht“, so der CEO Lucas Russell. „Das Programm wird zunächst als kostenlose Beta-Version zur Verfügung gestellt, um anschließend zu einem durch das ANON SDK betriebenen Freemium-Modell überzugehen, das eine Wertschöpfung für die Anteilseigner und Einkünfte für das Unternehmen mit sich bringen wird, ohne die persönlichen Daten unserer Nutzer zu beeinträchtigen.” Die Turminal.ai-App befindet sich derzeit im nicht-öffentlichen Alpha-Stadium und der Start einer öffentlichen Beta-Version soll in Kürze unter http://turminal.ai erfolgen. Die App wird sowohl für Desktop (PC & Mac)- als auch mobile (Android und iOS) Umgebungen entwickelt. Interessenten, die sich an den Alpha- und Beta-Stadien beteiligen möchten, können sich jetzt unter http://turminal.ai anmelden. Bilder der Anwendung stehen am Ende dieser Pressemitteilung zur Verfügung. Powered by ANON SDK. Das ANON SDK ist ein von Anonymous Intelligence Company entwickeltes Monetarisierungsprogramm, das im Gegenzug für die Bereitstellung erstklassiger Web3-Anwendungen für seine Nutzerbasis, die Wert auf Datenschutz legt, öffentliche Daten sammelt. Die von Nutzern extrahierten Daten sind niemals identifizierbar und es werden dabei keine personenbezogenen Daten protokolliert oder gespeichert, sondern stattdessen frei verfügbare Daten von Nutzern gesammelt, während sie die verschiedenen ANON-Apps nutzen. Diese Daten werden genutzt, um Datensätze für KI und andere Anwendungen aufzubauen. Derzeit wird das ANON SDK auf der Limitless VPN-Plattform getestet und soll in Kürze mit der Turminal.ai-App sowie künftigen ANON-Produkten an den Start gebracht werden. Um weitere Informationen über ANON und seine anonyme Data-Mining-Technologie zu erhalten, besuchen Sie bitte www.cloud9web3.com oder kontaktieren Sie die Presseabteilung des Unternehmens unter media@cloud9web3.com. Im Namen des Vorstands, ANONYMOUS INTELLIGENCE COMPANY INC. Lucas Russell Präsident & CEO (604) 669-9788 [1] https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/canada-privacy-investigation-chatgpt-1.6854468 [2] https://financialpost.com/pmn/business-pmn/european-privacy-watchdog-creates-chatgpt-task-force [3] https://www.nytimes.com/2023/05/16/technology/openai-altman-artificial-intelligence-regulation.html Über Anonymous Intelligence Company Inc. Anonymous Intelligence Company Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seinen Schwerpunkt auf den Einsatz seiner firmeneigenen Web 3.0-Technologieprodukte zur Ermöglichung des dezentralisierten Datenverkehrs von Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen legt. Web 3.0 ermöglicht eine nachhaltige Welt, in der dezentralisierte Nutzer und Maschinen in der Lage sind, mit Daten, Werten und anderen Gegenparteien auf Basis von Peer-to-Peer-Netzwerken zu interagieren, ohne die Notwendigkeit, Dritte einzuschalten, was viele Vorzüge mit sich bringt, wie die vollständige Kontrolle und der Besitz aller persönlichen und Unternehmensdaten durch die Nutzer. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Paul Searle

Corporate Communications

Citygate Capital Corp

Tel.: (778) 240-7724

psearle@citygatecap.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen bezüglich der künftigen Strategie des Unternehmens. Diese Informationen und Aussagen befassen sich mit zukünftigen Aktivitäten, Ereignissen, Plänen, Entwicklungen und Prognosen wie: der Funktions- und Betriebsfähigkeit der Technologie; dem Potenzial für Gelegenheiten zur White-Label-Monetarisierung zur Generierung von Einkünften; der Fähigkeit von Kunden, einen Wettbewerbsvorteil mit Daten zu erzielen; und Erwartungen über die Wertsteigerung in Bezug auf die Technologie. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten stellen alle Aussagen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen dar. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „voraussehen“, „planen“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „beabsichtigen“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet. Diese spiegeln die Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen der Geschäftsleitung unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung, der aktuellen Umstände, der Erwartungen zu künftigen Entwicklungen und anderer Faktoren wider, die sie für angemessen und relevant erachtet. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse und Leistungen wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Angaben in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen. Daher sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise darauf verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, gehören unter anderem: Mängel oder Probleme in Zusammenhang mit der zugrundeliegenden Technologie; Kundenvorlieben und Wettbewerb; die Unmöglichkeit, die Technologie zu skalieren oder wirkungsvoll zu vermarkten, sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jährlichen und vierteljährlichen Erörterungen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen fortlaufend offengelegten Unterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar sind, ausführlicher geschildert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden gemäß dem aktuellen Stand zum Datum der Veröffentlichung vorgenommen und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.



