EQS-News: 3U HOLDING AG kauft weitere Bitcoin zu

3U HOLDING AG kauft weitere Bitcoin zu



07.07.2025

Zusätzliche Investitionen in Bitcoin ist Teil der kurzfristigen Treasury-Strategie

Gesamtbestand im Unternehmen steigt auf 331 Bitcoin

Operatives Kerngeschäft von 3U bleibt unberührt

Marburg, 7. Juli 2025 – Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) hat in den vergangenen Wochen weitere Bitcoin zugekauft. Erworben wurden 131 Bitcoin im Wert von EUR 11,8 Mio. Damit erhöht sich die Gesamtzahl des vom Konzern gehaltenen Bestandes auf 331 Bitcoin mit einem Investitionsvolumen von über EUR 23,9 Mio. (zum 4. Juli 2025). Die ersten Käufe erfolgten bereits im zurückliegenden Geschäftsjahr. In der Bilanz 2024 belief sich der ausgewiesene Bitcoin-Bestand des Unternehmens auf 200. Bei dieser anfänglichen Position handelt es sich um den Aufbau einer langfristigen Wertanlagen.

Im laufenden Geschäftsjahr 2025 beabsichtigt 3U den Bestand an Kryptowährung als Teil der kurzfristigen Treasury-Strategie weiter auszubauen. Diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf das angestammte Kerngeschäft des Konzerns, das sich weiterhin auf Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen, umweltfreundliche Stromerzeugung sowie den Onlinehandel im Bereich Haustechnik sowie Immobilienprojekte konzentriert. Die Bitcoin-Zukäufe in diesem Jahr erfolgen vor allem zur kurz- bis mittelfristigen Anlage von überschüssiger Liquidität, um die finanzielle und strategische Position des Unternehmens zu stärken.

„Durch die Etablierung von Bitcoin als langfristige Wertreserve gehört die 3U HOLDING AG mit zu den ersten Unternehmen in Europa, die ihre liquiden Mittel sowohl zur Finanzierung des operativen Geschäfts als auch für Investitionen in neue Assetklassen einsetzen“, sagt CFO Christoph Hellrung. „Zusammen mit den im laufenden Geschäftsjahr vorgenommenen Zukäufen folgen wir einem klar erkennbaren Trend bei technologieorientierten innovativen Wachstumsunternehmen, die Bitcoin nun auch verstärkt als Treasury-Instrument einsetzen und nutzen. Dahinter steht die Überzeugung, dass es im ureigensten Interesse unseres Unternehmens liegt, insbesondere vor dem Hintergrund der volatilen Rahmenbedingungen, in ein diversifiziertes und zukunftsträchtiges Anlage-Portfolio zu investieren“, so Hellrung weiter.

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.UUU.de

Kontakt:

Thomas Fritsche

Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations

3U HOLDING AG

Zu den Sandbeeten 1b

D-35043 Marburg

Tel.: + 49 (0)6421 999-1200

Fax: + 49 (0)6421 999-1222

Email: IR@UUU.de

www.UUU.de

