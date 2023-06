VERTEX - Kaufwelle deutet sich an

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 333,780 $ (Nasdaq)

Die Aktie des Biotechwertes Vertex Pharmaceuticals befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung wurde immer wieder von kleineren und größeren Korrekturen unterbrochen. Eine solche Korrektur setzte am 02. Mai 2023 nach dem Allzeithoch bei 354,46 USD und führte die Aktie am Donnerstag knapp unter das alte Rekordhoch bei 324,75 USD. Am Freitag erfolgte der Konter der Bullen mit einer langen weißen Kerze. Die Aktie sprang sogar über den EMA 50 bei 329,47 USD.

Die Konsolidierung seit dem Allzeithoch kann als leicht überschießender Pullback an die wichtige Marke bei 324,75 USD gewertet werden.

Die Vertex-Aktie könnte in den nächsten Wochen wieder deutlich anziehen. Ein Anstieg an das aktuelle Allzeithoch oder sogar gen 400 USD ist möglich. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom Donnerstag bei 320,01 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Abgaben gen 282,21 USD würden drohen.

Fazit: Der Anstieg vom Freitag könnte Grundlage für eine neue Rally sein.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)