APA ots news: Neuer Aufsichtsratsvorsitzender bei UNIQA: Dr. Gantenbein...

Dr. Burkhard Gantenbein (*1963) ist in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung nach der 24. ordentlichen Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG am 6. Juni 2023 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt worden. Der gebürtige Schweizer, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, studierte an der Universität Zürich Rechtswissenschaften und promovierte an der Universität Freiburg. Sein Fachwissen und Management-Know-how erweiterte er an der Universität St. Gallen (Institut für Versicherungswirtschaft) sowie an der London Business School. Er war unter anderem als Mitglied des Vorstandes bei der Generali Versicherungsgruppe sowie als CEO der Helvetia Versicherungen in Österreich tätig. Dr. Burkhard Gantenbein, der seit 2017 dem Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG angehört, folgt damit Dr. Walter Rothensteiner (*1953) als Vorsitzender. Dr. Walter Rothensteiner hatte diese Funktion während der letzten elf Jahre inne, war bereits davor seit 1995 Mitglied des Aufsichtsrates und zieht sich nun aufgrund der satzungsmäßigen Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat zurück. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Dr. Rudolf Könighofer, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Burgenland. Die neue Zusammensetzung des Aufsichtsrates der UNIQA Insurance Group AG lautet: Dr. Burkhard Gantenbein (Vorsitzender) Dr. Johann Strobl (1. Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Christian Kuhn (2. Vorsitzender-Stellvertreter) Mag. Marie-Valerie Brunner (3. Vorsitzender-Stellvertreterin) Dr. Markus Andréewitch Mag. Klaus Buchleitner Dipl.-Wirtsch.-Ing. Anna Maria DHulster Dr. Elgar Fleisch Ass.iur. Jutta Kath Dr. Rudolf Könighofer Für den Betriebsrat: Peter Gattinger Sabine Andre Heinrich Kames Mag. Harald Kindermann Irene Scheiber Die Funktionsperiode gilt bis zur Hauptversammlung im Jahr 2027.