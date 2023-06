Bank of Canada hebt Leitzins überraschend an

Nach der RBA (australische Notenbank) am Dienstag hat auch die Bank of Canada heute den Leitzins überraschend angehoben. Volkswirte hatten nicht mit diesem Zinsschritt gerechnet.

Leitzins nun bei 4,75 Prozent

Die Notenbank hob am Nachmittag überraschend den Leitzins in Kanada um 25 Basispunkte auf 4,75 Prozent an. Volkswirte rechneten mit einem unveränderten Zinssatz von 4,50 Prozent. Eine ähnliche Überraschung gab es am Dienstag bereits in Australien.

Quelle: Tradingeconomics

Der kanadische Dollar legte nach dem Zinsentscheid kräftig zu, ebenso wie der US-Dollar. Die US-Zinsen zogen nach dem Zinsentscheid ebenfalls deutlich an, was wiederum den Goldpreis belastete.