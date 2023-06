Cracker Barrel wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Die amerikanische Restaurantkette Cracker Barrel Old Country Store Inc. (ISIN: US22410J1060, NASDAQ: CBRL) wird am 8. August 2023 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 1,30 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen (Record day ist der 21. Juli 2023), wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtauszahlung bei 5,20 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 92,87 US-Dollar (Stand: 6. Juni 2023) beträgt die Dividendenrendite somit 5,58 Prozent.

Im dritten Quartal (28. April) des Fiskaljahres 2023 erzielte Cracker Barrel einen Umsatz von 832,69 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 790,2 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 6. Juni 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 13,97 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 27,52 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Cracker Barrel ist eine Restaurantkette mit Country Store. In den Läden werden Artikel im Landhaus-Stil angeboten. Insgesamt werden derzeit rund 660 Läden betrieben.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,97 Prozent im Minus (Stand: 6. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,16 Mrd. US-Dollar.

