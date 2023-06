EQS-News: Eckert & Ziegler: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,50 EUR je Aktie. Neuordnung in Vorstand, Aufsichtsrat und Konzernleitung.

EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

Berlin, den 7.6.2023. Auf der heutigen Hauptversammlung der Eckert & Ziegler AG folgten die Aktionäre dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende in Höhe von 0,50 EUR je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. Alle Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären angenommen. Insgesamt waren 57,75% des Grundkapitals der Eckert & Ziegler AG auf der Hauptversammlung vertreten. Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung wechselte der bisherige Vorstandsvorsitzende und Gründer Dr. Andreas Eckert (63) in den Aufsichtsrat. Damit übernimmt wie geplant Dr. Harald Hasselmann (56), Mitglied des Vorstands und verantwortlich für das Segment Medical, den Vorsitz des Vorstands. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Wolfgang Maennig schied mit Ende der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. Auf eigenen Wunsch und im Rahmen einer Vorruhestandsregelung scheidet Dr. Lutz Helmke aus dem Vorstand aus. Neu in den Vorstand berufen und verantwortlich für das Segment Isotope wird der langjährige Leiter dieser aus Kalifornien geführten Sparte, Frank Yeager. Die Vorstandspositionen von Dr. Hakim Bouterfa und Jutta Ludwig bleiben von den Veränderungen unberührt. Neues Mitglied in der Konzernleitung wird Ana Ramirez, langjährige Geschäftsführerin im Segment Isotope Products und verantwortlich u.a. für das Lateinamerikageschäft. Die Unterlagen und Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung sind unter https://www.ezag.com/de/startseite/investoren/hauptversammlung/ verfügbar. Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

