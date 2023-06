Erster RSV-Impfstoff für ältere Erwachsene in EU zugelassen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In der Europäischen Union kommt erstmals ein Impfstoff gegen das Atemwegsvirus RSV für ältere Erwachsene auf den Markt.

Die Europäische Kommission gab am Mittwoch grünes Licht für das Vakzin des britischen Pharmakonzerns GSK. Vor einem Monat hatte der Impfstoff bereits in den USA die Zulassung von der US-Arzneimittelbehörde FDA für den Einsatz ab 60 Jahren erhalten und damit für die gleiche Altersgruppe wie nun die EU-Zulassung. Die FDA hatte zudem einen RSV-Impfstoff von Pfizer freigegeben. GSK plant die Markteinführung des Impfstoffs unter dem Markennamen Arexvy vor der RSV-Saison, die in der Regel im Herbst beginnt.

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist ein weltweit verbreiteter Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege und eine der Hauptursachen für Lungenentzündungen bei Kleinkindern und älteren Menschen. Bisher gab es keinen zugelassenen Impfstoff zur Vorbeugung von Erkrankungen der unteren Atemwege, die durch RSV bei älteren Erwachsenen verursacht werden. In Europa führt RSV nach Angaben von GSK bei Erwachsenen ab 60 Jahren jedes Jahr zu über 270.000 Krankenhausaufenthalten und etwa 20.000 Todesfällen.

