INDEX-FLASH: Gewinnmitnahmen an Nasdaq - Allen voran Amazon und Alphabet

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Nasdaq-Börse haben die Anleger am Mittwoch nach freundlichem Start Gewinne mitgenommen. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sankt zuletzt um 1,4 Prozent auf 14 349,86 Punkte, nachdem er im frühen Handel noch mit bis zu 0,6 Prozent im Plus notiert hatte. Nahe dem Hoch seit April 2022, das vor zwei Tagen mit 14 662 Zählern erreicht wurde, drehte der Index dann nach unten ab. Der Dow Jones Industrial behauptete sich dagegen bis zuletzt knapp im Plus.

Die Anleger haben sich am Mittwoch an den Aktienmärkten generell defensiv positioniert wegen trüber Konjunkturdaten aus China und der Tatsache, dass die Zentralbank Kanadas den Anlegern mit einer überraschenden Zinsanhebung einen Denkzettel gab. Anleger warten derzeit nämlich schon gespannt darauf, wie die Notenbankentscheide in Europa und den USA in der kommenden Woche ausfallen. Gerade Tech-Werte gelten dafür als besonders sensibel.

Viele Tech-Giganten aus den USA, die zuletzt wegen der Fantasie rund um das Thema Künstliche Intelligenz großen Zulauf verspürt hatten, rutschten am Mittwoch klar ins Minus ab: Allen voran Amazon und Alphabet mit Abgaben von 3,4 respektive 4 Prozent. Auch die Microsoft -Titel begaben sich mit drei Prozent auf Talfahrt. Im Dow war aber Salesforce mit einem 3,5-prozentigen Abschlag das Schlusslicht. Der Softwarekonzern wird ebenfalls dem Tech-Sektor zugerechnet./tih/men