Prologium strebt Subventionen für Batteriewerk in Frankreich an

Taipeh (Reuters) - Der taiwanische Batteriezellhersteller Prologium strebt staatliche Unterstützung für ein Werk im Norden Frankreichs an.

Prologium-Chef Vincent Yang sagte am Freitag, dazu liefen Gespräche mit der französischen Regierung. Die Verhandlungen seien in einer späten Phase, eine Vereinbarung sei bis Jahresende zu erwarten. "Die französischen Anstrengungen sind ziemlich beeindruckend", sagte er. Allerdings ließ er offen, um wie viel Geld es geht.

Zusätzliche Mittel kämen unter anderem auch von Autobauern wie Mercedes-Benz. "Mercedes hat bereits investiert, und andere Autobauer zeigen Interesse", sagte Yang. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte im vergangenen Monat die Pläne von Prologium öffentlich gemacht, für 5,2 Milliarden Euro ein Batteriewerk in der Region Dünkirchen im Norden des Landes zu bauen. Die Produktion soll 2026 starten. Insgesamt sollen in der Anlage 3000 Arbeitsplätze entstehen, dazu kommen viermal so viele indirekt. Prologium ist nicht das einzige Unternehmen, das im Norden Frankreichs investiert. Bislang sollen vier Batteriefabriken in der Region entstehen, die in den vergangenen Jahren unter einer Abwanderung von Unternehmen gelitten hatte.

