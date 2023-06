IRW-News: First Phosphate Corp.: Isobel Sheldon, eine namhafte Führungsexpertin und Unternehmerin im Batteriesektor, wird Mitglied im Beirat von First Phosphate

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: Isobel Sheldon, eine namhafte Führungsexpertin und Unternehmerin im Batteriesektor, wird Mitglied im Beirat von First Phosphate

Saguenay, Quebec - 12. Juni 2023 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass Isobel Sheldon OBE von der Beratungsfirma Oakpolytech Ltd. in den Beirat des Unternehmens berufen wurde.

Ein voraufgezeichnetes Gespräch mit CEO John Passalacqua und Isobel Sheldon OBE ist unter dem Link https://youtu.be/u5cQ1B_3Am4 verfügbar.

Isobel Sheldon ist eine Branchenveteranin, die seit 20 Jahren in der Lithiumionenbatteriebranche tätig ist. Sie wurde von Ihrer Majestät der Königin von England für ihre langjährigen Verdienste um die Entwicklung von Elektrofahrzeugbatterien mit dem Order of the British Empire (Orden des britischen Weltreichs) ausgezeichnet und auf Platz 37 der OutAtWork Top 50 LGBT-Führungskräfte im Vereinigten Königreich gewählt. Bei Britishvolt, dem UK Battery Industrialisation Centre, Cummins Electrified Power und Johnson Matthey war sie in leitender Position in den Bereichen Strategie, Technik, Geschäftsführung und Management tätig.

Frau Sheldon passt hervorragend in unser Team. Die Entwicklung und Nachhaltigkeit der Batteriebranche liegt ihr sehr am Herzen und mit ihrer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet wird sie uns in den kommenden Entwicklungsphasen eine wichtige Orientierungshilfe sein, meint John Passalacqua, der CEO von First Phosphate. Man trifft selten Menschen, die mit einer solchen Leidenschaft für ihren Beruf brennen, und zusammen mit ihrem weitreichenden globalen Netzwerk von Spezialisten wird Isobel eine ordentliche Portion Dynamik in unser Team bringen.

Es ist eine große Ehre für mich, First Phosphate bei seinen Maßnahmen zur Entwicklung eines ganz wesentlichen Teilbereichs der Lithiumeisenphosphat-Lieferkette zu begleiten, sagt Frau Sheldon. Der Aufbau heimischer Lieferketten für die wachstumsstarke Batteriebranche in der westlichen Welt ist für unsere Volkswirtschaften von entscheidender Bedeutung. Damit wird die entsprechende Versorgung für den Megatrend der Dekarbonisierung im Transport- und Verkehrssektor auf effiziente und umweltverträgliche Weise sichergestellt.

First Phosphate hat sich in der Region Saguenay-Lac-St-Jean der kanadischen Provinz Quebec mehr als 1.500 Quadratkilometer Konzessionsflächen gesichert, die das Unternehmen aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens werden von einer eruptiven Gesteinsformation aus seltenem Anorthosit dominiert, der im Allgemeinen hochreines Phosphatkonzentrat ohne hohe Anteile an verunreinigenden Schwermetallen enthält.

Lac à lOrignal, das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, liegt 110 km Fahrstrecke nördlich der Stadt Saguenay. Die sechstgrößte Stadt der Provinz Quebec punktet mit täglichen Flugverbindungen nach Montreal, ausgebildeten Fachkräften, einer gut ausgebauten Infrastruktur und ist auf dem Straßenweg nur 30 km vom Tiefseehafen Port of Saguenay entfernt, von wo aus in die ganze Welt geliefert werden kann.

Ein weiteres Konzessionsgebiet von First Phosphate, Bégin-Lamarche, ist auf dem Straßenweg rund 75 km vom Tiefseehafen Port of Saguenay entfernt. Das Unternehmen hat mit der Hafenverwaltung von Port of Saguenay eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MOU) unterzeichnet, um sich einerseits den Tiefseezugang zu den internationalen Märkten und andererseits eine tragende Rolle in der Industriehafenentwicklung zu sichern.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterieindustrie (LFP) verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzgebührenfreien Landschürfrechten in Distriktgröße, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

