IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt

(Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, tabellarische Beträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben)

Vancouver, 6. August 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (Fortuna oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-excellent-q1-results-and-future-growth/ -) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt.

(Die Ergebnisse der Vermögenswerte San Jose und Yaramoko des Unternehmens wurden aufgrund der Klassifizierung der Vermögenswerte als aufgegebene Geschäftsbereiche zum 30. Juni 2025 aus den fortgeführten Ergebnissen für das zweite Quartal 2025 sowie aus den Vergleichszahlen ausgeschlossen.)

Jorge A. Ganoza, President und CEO von Fortuna, erklärte: Fortuna hat das zweite Quartal mit einer Liquidität von mehr als einer halben Milliarde Dollar abgeschlossen. Dank unserer starken Bilanzposition kann das Unternehmen Wachstumschancen nutzen, die wir selbst kontrollieren, darunter die geplante Produktionsausweitung in der Mine Séguéla im Jahr 2026 und die Entscheidung über den Baubeginn im Projekt Diamba Sud im Senegal bis zur ersten Hälfte des Jahres 2026, nachdem die vorläufige Machbarkeitsstudie noch in diesem Jahr abgeschlossen wird.

Ganoza fuhr fort: Wir haben insgesamt 75.950 Unzen Goldäquivalent1 geliefert und liegen damit weiterhin auf Kurs, um die Jahresproduktionsprognose zu erreichen. Die höheren realisierten Goldpreise im Quartal trugen zu einer Rekord-EBITDA-Marge1 von 55 % bei. Der höhere konsolidierte AISC1 von 1.932 US-Dollar pro Unze Gold im Quartal ist in erster Linie auf den Zeitpunkt der Kapitalausgaben und den Höhepunkt der Abraumarbeiten in Séguéla im zweiten und dritten Quartal zurückzuführen. Diese Investitionen sind entscheidend für das Erreichen unseres Jahresziels von 160 bis 180 Tausend Unzen Gold im Jahr 2026.

Ganoza schloss mit den Worten: Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte gehen wir davon aus, dass unsere Minen innerhalb der jährlichen AISC1-Prognose bleiben werden. In Séguéla wird aufgrund der geplanten Abraumarbeiten zur Erschließung höhergradiger Lagerstätten für das gesamte Jahr ein Anstieg der AISC1 prognostiziert, doch der Durchschnitt für das Gesamtjahr dürfte deutlich innerhalb der Prognose bleiben. Im Gegensatz dazu wird für Lindero in der zweiten Jahreshälfte ein Rückgang der AISC1 erwartet, da die Erweiterung der Laugungshalde nun abgeschlossen ist und der Höhepunkt der Abraumarbeiten hinter uns liegt.

Highlights des zweiten Quartals 2025

Barmittel und Cashflow

- Der freie Cashflow1 aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im zweiten Quartal auf 57,4 Millionen US-Dollar, und der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals betrug 96,9 Millionen US-Dollar oder 0,32 US-Dollar pro Aktie.

- Die Liquidität belief sich auf 537,3 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen erhöhte seine positive Nettoliquidität1 von 136,9 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025 auf 214,8 Millionen US-Dollar (einschließlich kurzfristiger Anlagen).

- Die Barmittel und kurzfristigen Finanzanlagen beliefen sich zum Quartalsende auf 387,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 78,0 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal entspricht.

- Nach dem 30. Juni 2025 nutzte das Unternehmen die Lockerung der Kapitalkontrollen und einen günstigen Wechselkurs, um 50,0 Millionen US-Dollar aus Argentinien zurückzuführen.

Rentabilität

- Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf 42,6 Millionen US-Dollar oder 0,14 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 0,03 US-Dollar gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Nettogewinn wurde durch die Erfassung von 17,5 Millionen US-Dollar an Quellensteuern aufgrund des Zeitpunkts der Genehmigung der jährlichen Dividende in Côte d'Ivoire beeinflusst.

- Höhere realisierte Goldpreise trugen dazu bei, dass die bereinigte EBITDA-Marge1auf einen Rekordwert von 55 % stieg, verglichen mit 50 % im ersten Quartal 2025.

- Der bereinigte Nettogewinn1 belief sich auf 44,7 Millionen US-Dollar oder 0,15 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 0,04 US-Dollar pro Aktie gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Operativ

- Goldäquivalentproduktion (GEO) aus fortgeführten Aktivitäten in Höhe von 71.229 Unzen2 im zweiten Quartal. Die GEO-Produktion belief sich einschließlich der aufgegebenen Aktivitäten auf 75.950 Unzen.

- Konsolidierte Cash-Kosten pro GEO1 aus fortgeführten Aktivitäten von 929 $ im zweiten Quartal, verglichen mit 866 $ im ersten Quartal 2025

- Konsolidierte AISC pro GEO1 aus fortgeführten Aktivitäten von 1.932 $ im zweiten Quartal gegenüber 1.752 $ im ersten Quartal 2025.

- Der Sicherheitsindikator TRIFR sank auf 0,87 gegenüber 0,98 im ersten Quartal 2025. Das Unternehmen verzeichnete im Quartal keine Unfälle mit Ausfallzeiten.

Wachstum und Geschäftsentwicklung

- Am 5. August veröffentlichte das Unternehmen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Diamba Sud im Senegal und meldete eine angezeigte Mineralressource von 724.000 Unzen Gold und eine abgeleitete Mineralressource von 285.000 Unzen Gold (angeweisene Mineralressource von 14,2 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,59 g/t Au, enthaltend 724.000 Unzen Gold, und abgeleitete Mineralressource von 6,2 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,44 g/t Au, enthaltend 285.000 Unzen Gold), was einem Anstieg der Ressourcen für das Projekt seit Ende 2024 um 53 % bzw. 93 % entspricht. Diese Schätzung beinhaltet die ersten Ressourcen aus der neu entdeckten Mineralisierung im Southern Arc-Prospektionsgebiet. Das Unternehmen treibt das Diamba Sud-Projekt mit parallelen Aktivitäten in den Bereichen Umweltgenehmigungen, technische Studien und weitere Mineralexploration voran, um im vierten Quartal 2025 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung vorzulegen. Siehe unsere Pressemitteilung Fortuna treibt Goldprojekt Diamba Sud in Senegal mit aktualisierten Mineralressourcen voran; PEA soll im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden vom 5. August 2025.

- Das Unternehmen hat 15 % von Awale Resources erworben, das das Projekt Odienne und weitere Genehmigungen in einem geologischen Korridor besitzt, der für Fortuna in der Elfenbeinküste von Interesse ist. Siehe unsere Pressemitteilung Fortuna schließt strategische Investition in Awalé Resources Limited ab und reicht Frühwarnbericht ein vom 11. Juni 2025.

Veräußerung von Yaramoko und San Jose

Das Unternehmen erzielte im Quartal einen Bruttoerlös von 83,8 Millionen US-Dollar aus der Veräußerung unserer beiden kurzlebigen Minen im Rahmen einer Initiative zur Straffung des Vermögensportfolios. Insgesamt ermöglichen diese beiden Verkäufe dem Unternehmen, Kapital in Höhe von etwa 50,0 Millionen US-Dollar und Managementressourcen von der Schließung von Minen auf höherwertige Möglichkeiten umzuschichten, die besser zu unserer langfristigen Strategie passen.

Konsolidierte Ergebnisse für das zweite Quartal 2025

Three months ended Six months ended June

30,

(in Millionen US-Dollar) 30 Juni 30 Juni 31 März 2025 2024 % Change

2025 2024 2025

Gesamtproduktion einschließlich aufgegebener Geschäftsbereiche (GEO) 75.950 116.570 103.459 179.409 229.113 (22%)

Produktion aus fortgeführten Geschäftsbereichen (GEO) 71.229 71.368 70.386 141.615 143.679 (1%)

Finanzkennzahlen aus fortgeführten Geschäftsbereichen

Umsatz 230,4 156,3 195,2 425,5 300,3 42%

Betriebsergebnis Bergbau 105,0 52,6 80,3 185,4 100,2 85%

Betriebsergebnis 83,7 30,8 55,9 139,7 59,6 134%

Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen 47,7 22,2 36,6 86,6 36,6 137%

Zurechenbarer Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 42,6 21,3 35,4 78,1 34,3 128%

Zurechenbarer Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen - unverwässert 0,14 0,07 0,11 0,25 0,11 127%

Bereinigtes zurechenbares Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen1 44,7 9,3 35,7 80,4 23,1 248%

Bereinigtes zurechenbares Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen je Aktie 0,15 0,03 0,11 0,26 0,08 225%

Bereinigtes EBITDA1 127,7 72,5 98,2 225,9 139,7 62%

Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit - fortgeführte Geschäftsbereiche 92,7 37,4 89,0 181,7 69,2 163%

Freier Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen1 57,4 10,2 66,7 124,1 17,5 609%

Cash-Kosten ($/oz GEO)1 929 842 866 899 791 14%

Gesamt-Cash-Kosten für fortgeführte Aktivitäten ($/oz GEO)1,2 1.932 1.641 1.752 1.846 1.513 22%

AISC einschließlich aufgegebener Geschäftsbereiche ($/oz GEO) 1,2,3 1.899 1.633 1.640 1.752 1.553 13%

Investitionen2

Nachhaltig 31,4 26,2 22,6 54 47,7 13%

Nachhaltige Mietverträge 6,0 4,0 4,9 10,9 7,8 40%

Wachstumskapital 15,6 14,4 15,4 31,0 19,9 56%

30. Juni 31. % Change

2025 Dezember

2024

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Finanzanlagen 387.3 231.3 67%

Netto-Liquiditätsposition (ohne Akkreditive) 53 381,3 41%

Eigenkapital der Fortuna-Aktionäre 1.494,6 1.403,9 6%

1 Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und im MD&A, der den auf SEDAR+

unter www.sedarplus.ca eingereichten Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist.

2 Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

3 Für das zweite Quartal 2025 und das bisherige Jahr 2025 spiegeln die AISC die Produktion und Kosten für Yaramoko vom 1. April bis zum 14. April 2025 wider, dem Datum, an dem

das Unternehmen der geplanten Übergabe des Betriebs an den Käufer zugestimmt hat. Der AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent für den oben genannten Zeitraum wurde auf 1.410

USD geschätzt, was mit dem AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent in Yaramoko für das erste Quartal 2025 in Höhe von 1.411 USD vergleichbar

ist.

Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen addieren.

Aufgegebene Geschäftsbereiche wurden, soweit zutreffend, entfernt.

Ergebnisse des zweiten Quartals 2025

Q2 2025 im Vergleich zu Q1 2025

Cash-Kosten pro Unze und AISC

Die Cash-Kosten pro verkaufter GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 929 US-Dollar, was einem Anstieg gegenüber den 866 US-Dollar im ersten Quartal 2025 entspricht. Der Anstieg der Cash-Kosten war hauptsächlich auf geringere Goldäquivalent-Unzen in Caylloma aufgrund eines Anstiegs des Goldpreises und die Auswirkungen auf die GEO-Berechnung zurückzuführen.

Die Gesamtkosten pro GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 1.932 US-Dollar gegenüber 1.752 US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der Anstieg der Gesamtkosten ist auf die oben beschriebenen höheren Cash-Kosten, höhere kapitalisierte Abraumkosten in Séguéla und den Zeitpunkt der Kapitalausgaben zurückzuführen.

Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im Berichtszeitraum auf 42,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 35,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Nach Bereinigung um Wertminderungsaufwendungen und andere einmalige Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn auf 44,7 Millionen US-Dollar oder 0,15 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 35,7 Millionen US-Dollar oder 0,11 US-Dollar pro Aktie im ersten Quartal 2025. Der Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Goldpreise und ein höheres Goldverkaufsvolumen zurückzuführen. Der realisierte Goldpreis lag im zweiten Quartal 2025 bei 3.307 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 2.880 US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der Anstieg des Goldabsatzes war auf die höhere Goldproduktion in Lindero zurückzuführen. Dieser wurde teilweise durch die Erfassung von Quellensteuern in Höhe von 17,5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Genehmigung der Rückführung von Geldern aus der Elfenbeinküste durch die lokalen Behörden ausgeglichen.

Cashflow

Der aus dem operativen Geschäft generierte Netto-Cashflow vor Anpassungen des Betriebskapitals belief sich auf 96,9 Millionen US-Dollar oder 0,32 US-Dollar pro Aktie. Nach Bereinigung um Veränderungen des Betriebskapitals belief sich der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Quartal auf 92,7 Millionen US-Dollar gegenüber 89,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025, da die oben beschriebenen höheren Umsätze im zweiten Quartal 2025 teilweise durch Einkommensteuerzahlungen in Höhe von 36,4 Millionen US-Dollar gegenüber 9,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025 ausgeglichen wurden.

Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 57,4 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 9,3 Millionen US-Dollar gegenüber den im ersten Quartal 2025 gemeldeten 66,7 Millionen US-Dollar entspricht. Der Rückgang ist auf die oben beschriebenen höheren Steuerzahlungen und höhere Investitionen in die Erhaltung der Produktionsanlagen in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar zurückzuführen.

Q2 2025 im Vergleich zu Q2 2024

Cash-Kosten pro Unze und AISC

Die konsolidierten Cash-Kosten pro GEO stiegen auf 929 US-Dollar, verglichen mit 842 US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Cash-Kosten in Séguéla und geringere Goldäquivalentunzen in Caylloma aufgrund eines Anstiegs des Goldpreises und der Auswirkungen auf die Goldäquivalentunzen zurückzuführen. Der Anstieg der Cash-Kosten in Séguéla ist in erster Linie auf einen geringeren Kopfgehalt und höhere Abraumkosten im Einklang mit dem Minenplan zurückzuführen.

Die Gesamtkosten pro Goldäquivalentunze aus fortgeführten Aktivitäten stiegen von 1.641 US-Dollar im zweiten Quartal 2024 auf 1.932 US-Dollar im zweiten Quartal 2025. Dieser Anstieg resultierte in erster Linie aus den oben erwähnten höheren Cash-Kosten pro Unze, höheren Lizenzgebühren aufgrund des höheren Goldpreises und höheren nachhaltigen Kapitalausgaben.

Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Aktivitäten belief sich im Berichtszeitraum auf 42,6 Millionen Dollar oder 0,14 Dollar pro Aktie, verglichen mit 21,3 Millionen Dollar oder 0,07 Dollar pro Aktie im zweiten Quartal 2024. Nach Bereinigung um Wertminderungsaufwendungen und andere einmalige Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn auf 44,7 Millionen US-Dollar oder 0,15 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 9,3 Millionen US-Dollar oder 0,03 US-Dollar pro Aktie im zweiten Quartal 2024. Der Anstieg ist in erster Linie auf höhere realisierte Goldpreise zurückzuführen, die im zweiten Quartal 2025 durchschnittlich 3.307 US-Dollar pro Unze betrugen, verglichen mit 2.334 US-Dollar pro Unze im zweiten Quartal 2024, sowie auf höhere Verkaufsmengen in Séguéla (plus 15 %) und Lindero (plus 9 %), die durch die verarbeitete Erzmenge in beiden Minen getrieben wurden.

Weitere Faktoren, die den bereinigten Nettogewinn im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 beeinflussten, waren die Erfassung von Quellensteuern in Höhe von 17,5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Genehmigung der Rückführung von Geldern aus der Elfenbeinküste durch die lokalen Behörden.

Abschreibungen und Wertminderungen

Die Abschreibungen und Wertminderungen stiegen um 5,4 Millionen US-Dollar auf 48,3 Millionen US-Dollar gegenüber 42,9 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum 2024. Der Anstieg ist in erster Linie auf höhere Unzenverkäufe in Séguéla zurückzuführen. Die Abschreibungen und Wertminderungen im Berichtszeitraum enthalten 18,1 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation aus der Übernahme von Roxgold.

Cashflow

Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Quartal auf 92,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 37,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Der Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Goldpreise und höhere Goldverkaufsvolumina in Séguéla und Lindero sowie eine geringere negative Veränderung des Betriebskapitals im zweiten Quartal 2025 im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 zurückzuführen.

Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 57,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 10,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die oben genannten höheren Preise und Metallverkäufe zurückzuführen.

Mine Séguéla, Côte dIvoire

Drei Monate bis zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni

2025 2024 2025 2024

Bergbauproduktion

Gemahlene Tonnen 429.184 318.457 873.188 713.294

Durchschnittlich pro Tag zerkleinerte Tonnen 4.665 3.461 4.798 3.898

Gold

Gehalt (g/t) 3,00 3,47 2,88 3,09

Ausbeute (%) 93 94 93 94

Produktion (Unzen) 38.186 32.983 76.686 67.539

Verkauftes Metall (oz) 38.144 33.102 76.583 67.552

Erzielter Preis ($/oz) 3.315 2.332 3.101 2.211

Stückkosten

Bargeldkosten ($/oz Au)1 670 564 660 511

Gesamte Cash-Kosten (USD/Unze Gold)1 1.634 1.097 1.461 1.021

Kapitalausgaben (in Tausend $)2

Erhaltungs 18.065 6.968 26.678 14.891

Nachhaltige Leasingverträge 4.484 2.437 8.123 4.702

Wachstumskapital 5.538 8.605 14.745 9.640

1 Cash Cost und All-in Sustaining Cash Cost sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen.

2 Die Investitionen werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

Quartalsergebnisse und Finanzkennzahlen

Im zweiten Quartal 2025 belief sich die Minenproduktion auf insgesamt 340.426 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 3,33 g/t Au und einem geschätzten Goldgehalt von 36.482 Unzen aus den Gruben Antenna, Ancien und Koula. Die Abraummenge belief sich im Quartal auf insgesamt 5.194.192 Tonnen, was einem Abraumverhältnis von 15,3:1 entspricht. Der Abbau konzentrierte sich weiterhin auf die Gruben Antenna, Koula und Ancien.

Im zweiten Quartal 2025 wurden in Séguéla 429.184 Tonnen Erz verarbeitet, wobei 38.186 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,00 g/t Au gefördert wurden, was einem Anstieg von 16 % bzw. einem Rückgang von 13,5 % gegenüber dem zweiten Quartal 2024 entspricht. Die höhere Goldproduktion war auf die höheren verarbeiteten Tonnen zurückzuführen, die zum Teil durch zeitweilige Stromausfälle von April bis Anfang Juli 2024 verursacht wurden, wodurch 19 Betriebstage in der Mühle verloren gingen. Der Durchsatz der Mühle lag im zweiten Quartal 2025 bei durchschnittlich 210 t/h und damit 36 % über der Nennkapazität.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 670 USD gegenüber 564 USD im zweiten Quartal 2024. Der Anstieg der Cash-Kosten war auf höhere Abbaukosten aufgrund höherer Abraumaufwendungen im Einklang mit dem Abbauplan sowie auf höhere Verarbeitungskosten zurückzuführen.

Die Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 1.634 US-Dollar, verglichen mit 1.097 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Anstieg im Quartal resultierte in erster Linie aus höheren Cash-Kosten und höheren nachhaltigen Kapitalausgaben aufgrund höherer kapitalisierter Abraumkosten, höherer nachhaltiger Leasingkosten aufgrund einer Vergrößerung der unter Vertrag stehenden Bergbauflotte und der Vorverlegung der Phase 3 der Tailings-Lift-Maßnahmen zur Unterstützung der höheren Produktion in Séguéla sowie aus höheren Lizenzgebühren aufgrund höherer Goldpreise und einer Erhöhung des Lizenzgebührensatzes um 2 % mit Wirkung zum 10. Januar 2025.

Mine Lindero, Argentinien

Drei Monate bis zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni

2025 2024 2025 2024

Minenproduktion

Tonnen auf der Laugungsplatte 1.828.520 1.408.791 3.581.536 2.956.114

Gold

Gehalt (g/t) 0,57 0,61 0,56 0,60

Produktion (Unzen) 23.550 22.874 43.870 46.136

Verkauftes Metall (oz) 23.487 21.511 42.142 43.230

Erzielter Preis ($/oz) 3.293 2.335 3.108 2.201

Stückkosten

Bargeldkosten ($/oz Au)1 1.148 1.092 1.147 1.050

Gesamt-Cash-Kosten (USD/Unze Gold)1,3 1.783 1.916 1.839 1.712

Kapitalausgaben (in Tausend $)2

Erhaltungsinvestitionen 11.356 16.151 23.718 25.958

Nachhaltige Leasingverträge 791 587 1.373 1.185

Wachstumskapital 1.827 195 2.134 349

1 Die Cash-Kosten und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen. Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und im MD&A, der den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereichten Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist.

2 Die Kapitalausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

Quartalsergebnisse und Finanzkennzahlen

Im zweiten Quartal 2025 wurden insgesamt 1.828.520 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,57 g/t auf die Haufenlaugungsplatte gebracht, die schätzungsweise 33.219 Unzen Gold enthielten. Die geförderte Erzmenge betrug 1,32 Millionen Tonnen bei einem Abraumverhältnis von 2,3:1.

Die Goldproduktion von Lindero belief sich im Quartal auf 23.550 Unzen, bestehend aus 21.153 Unzen in Doré-Barren, 1.214 Unzen in reichhaltigem Feinkohlenstoff, 72 Unzen in Kupferfällungen und 1.111 Unzen in ausgefälltem Schlamm. Der Produktionsanstieg im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 ist auf die Zunahme der auf die Abraumhalde aufgeschütteten Erzmenge zurückzuführen, die teilweise durch niedrigere Gehalte ausgeglichen wurde.

Die Cash-Kosten pro Unze Gold beliefen sich im Quartal auf 1.148 US-Dollar gegenüber 1.092 US-Dollar im gleichen Zeitraum 2024. Der Anstieg der Cash-Kosten war in erster Linie auf höhere Kosten für Treibstoff und Sprengstoff sowie zusätzliche Umschlagarbeiten zur Erhöhung der auf die Abraumhalde aufgeschütteten Tonnen zurückzuführen.

Die AISC pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 1.783 US-Dollar gegenüber 1.916 US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Die niedrigeren AISC waren in erster Linie auf geringere nachhaltige Kapitalausgaben zurückzuführen, da die Erweiterung der Laugungsdeponie im Vorquartal noch im Bau war. Das Vorquartal profitierte außerdem von Investitionsgewinnen in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar aus grenzüberschreitenden Transaktionen mit auf argentinische Pesos lautenden Anleihen, während im aktuellen Quartal keine solchen Gewinne erzielt wurden.

Zum 30. Juni 2025 war das Projekt zur Erweiterung der Laugungsfläche abgeschlossen, wobei derzeit noch geringfügige Abschlussarbeiten und der Abbau der Anlagen stattfinden.

Mine Caylloma, Peru

Drei Monate bis zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni

2025 2024 2025 2024

Minenproduktion

Tonnen verarbeitet 138.471 136.543 275.130 273.639

Durchschnittlich pro Tag verarbeitete Tonnen 1.556 1.552 1.555 1.546

Silber

Gehalt (g/t) 64 83 65 85

Ausbeute (%) 84 84 83 83

Produktion (Unzen) 240.621 306.398 483.614 621.858

Verkauftes Metall (oz) 247.429 267.569 497.713 593.051

Erzielter Preis ($/oz) 33,76 28,55 32,76 25,69

Blei

Qualität (%) 3,23 3,83 3,22 3,66

Wiederherstellung (%) 90 91 91 91

Produktion (in Tausend Pfund) 8.924 10.525 17.760 20.055

Verkauftes Metall (in Tausend Pfund) 9.183 9.422 18.382 19.247

Erzielter Preis ($/lb) 0,88 0,98 0,89 0,96

Zink

Gehalt (%) 4,63 4,80 4,82 4,63

Wiederherstellung (%) 91 90 91 90

Produktion (in Tausend Pfund) 12.851 13.040 26.623 25.223

Verkauftes Metall (in Tausend Pfund) 12.283 12.710 26.109 25.175

Erzielter Preis ($/lb) 1,20 1,29 1,25 1,20

Stückkosten

Bargeldkosten ($/oz Ag Eq)1,2 15,16 13,94 13,92 12,6

Gesamt-Cash-Kosten (USD/Unze Silberäquivalent) 1,2 21,73 19,87 20,17 18,38

Kapitalausgaben (in Tausend $)3

Fortgeführte 1.988 3.127 3.602 6.862

Nachhaltige Leasingverträge 741 974 1.372 1.880

Wachstumskapital 305 - 554 -

1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die All-in-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

2Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die All-in-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen. Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und im MD&A, der den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereichten Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist.

3 Die Kapitalausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

Quartalsergebnisse und Finanzkennzahlen

Im zweiten Quartal 2025 wurden in der Mine Caylloma 240.621 Unzen Silber mit einem durchschnittlichen Gehalt von 64 g/t gefördert, was einem Rückgang von 21 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht.

Die Blei- und Zinkproduktion belief sich im Quartal auf 8,9 Millionen Pfund bzw. 12,9 Millionen Pfund. Die Gehalte lagen im Durchschnitt bei 3,23 % bzw. 4,63 %, was einem Rückgang von 16 % bzw. 3,5 % gegenüber dem gleichen Quartal 2024 entspricht. Die Produktion war aufgrund der niedrigeren Gehalte geringer und entsprach dem Abbauplan.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Silberäquivalentunze beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf 15,16 USD gegenüber 13,94 USD im gleichen Zeitraum 2024. Die höheren Kosten pro Unze im Quartal waren in erster Linie auf die geringere Silberproduktion und die Auswirkungen der höheren realisierten Silberpreise auf die Berechnung der verkauften Silberäquivalentunzen zurückzuführen.

Die All-in-Cash-Kosten pro Unze zahlbarem Silberäquivalent stiegen im zweiten Quartal 2025 um 9 % auf 21,73 US-Dollar, verglichen mit 19,87 US-Dollar im gleichen Zeitraum 2024. Der Anstieg im Quartal resultierte aus höheren Cash-Kosten pro Unze und geringeren Silberäquivalent-Unzen aufgrund höherer Silberpreise und höherer Kosten für die Beteiligung der Arbeitnehmer.

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, ist professioneller Geowissenschaftler der Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (Registrierungsnummer 36328) und ist die qualifizierte Person des Unternehmens (gemäß National Instrument 43-101). Herr Chapman hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt und die zugrunde liegenden Daten überprüft.

Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Finanzkennzahlen und -kennziffern veröffentlicht, die nicht gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind und nicht in den Finanzberichten des Unternehmens ausgewiesen sind, darunter unter anderem: Gesamtkosten; Bargeldkosten pro verkaufter Unze Gold; Gesamtkosten; Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent; Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; Produktions-Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent; Cash-Kosten pro verkaufter zahlbarer Unze Silberäquivalent; All-in-Cash-Kosten pro verkaufter zahlbarer Unze Silberäquivalent; All-in-Cash-Kosten pro verkaufter zahlbarer Unze Silberäquivalent; nachhaltiges Kapital; Wachstumskapital; freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit; bereinigter Nettogewinn; bereinigter zurechenbarer Nettogewinn; bereinigtes EBITDA und Betriebskapital.

Diese nicht nach IFRS ermittelten Finanzkennzahlen und nicht nach IFRS ermittelten Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsbenchmarks angegeben und vom Management zur Überwachung und Bewertung der operativen Leistung und der Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung von Barmitteln verwendet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Anleger zusätzlich zu den gemäß IFRS erstellten Finanzkennzahlen und Kennzahlen diese nicht nach IFRS ermittelten Finanzkennzahlen und Kennzahlen zur Bewertung der Leistung des Unternehmens heranziehen. Diese Kennzahlen haben jedoch keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Dementsprechend sollten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Kennzahlen und Kennziffern zur Leistung des Unternehmens betrachtet werden.

Zum besseren Verständnis dieser vom Unternehmen berechneten Kennzahlen und Verhältnisse werden im Folgenden Erläuterungen gegeben. Weitere Informationen zu den einzelnen in dieser Pressemitteilung offengelegten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen, einschließlich einer Erläuterung ihrer Zusammensetzung, finden Sie unter Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen im Lagebericht des Unternehmens für die drei Monate und sechs Monate zum 30. Juni 2025 (Q2 2025 MDA), der durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen wurde. eine Erläuterung, inwiefern diese Kennzahlen und Kennziffern für Anleger nützliche Informationen liefern. Die Q2 2025 MD&A kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar im Profil des Unternehmens abgerufen werden.

Das Unternehmen hat diese Kennzahlen für alle dargestellten Zeiträume einheitlich berechnet, mit Ausnahme der folgenden:

- Die Berechnung der All-in-Sustaining-Kosten wurde im vierten Quartal 2024 angepasst, um Blue-Chip-Swaps in Argentinien zu berücksichtigen. Einzelheiten zu dieser Änderung finden Sie auf den Seiten 28 und 29 des Lageberichts des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr.

- Die Berechnungen des bereinigten Nettogewinns und des bereinigten zurechenbaren Nettogewinns wurden dahingehend geändert, dass die Auswirkungen der Abschreibung und der Wertsteigerung von Nutzungsrechten nicht mehr aus der Gewinn- und Verlustrechnung entfernt und die Zahlungen für Nutzungsrechte wieder in die Kapitalflussrechnung aufgenommen wurden. Das Management hat sich zu dieser Änderung entschlossen, um die Überleitung vom Nettogewinn zum bereinigten Nettogewinn zu vereinfachen, die Transparenz zu verbessern und da die Nettoauswirkungen unwesentlich waren.

- Soweit zutreffend, wurden die Auswirkungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen aus den Vergleichszahlen entfernt. Die Berechnungsmethode wurde mit Ausnahme der oben beschriebenen Änderungen nicht geändert.

Überleitung der Schulden zur Gesamtnettoverschuldung und der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA für den 30. Juni 2025

(in Millionen, außer Gesamtnettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA) Zum 30. Juni 2025

2024 Wandelanleihen 17

Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie (387,3)

kurzfristige

Finanzinvestitionen

Gesamtnettoverschuldung1 (214,8)

Bereinigtes EBITDA (letzte vier Quartale) 545,7

Gesamtnettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA (0,4):1

1 Ohne Kreditbriefe

Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten zurechenbaren Nettogewinn für die drei Monate zum 31. März 2025 sowie für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2025 und 2024

Drei Monate zum Sechs Monate zum 30. Juni

Konsolidiert (in Millionen US-Dollar) 30. Juni 2025 30. Juni 2024 31. März 2025 2025 2024

Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn 37,3 40,6 58,5 95,8 66,9

Anpassungen, nach Steuern:

Aufgegebene Geschäftsbereiche 3,6 (21,1) (25,9) (22,3) (35,8)

Abschreibung von Mineralgrundstücken 2,0 - - 2,0 -

Ertragsteuern, Wandelschuldverschreibungen - (12,0) - - (12,0)

Bestandsanpassung - 0,2 (0,1) (0,2) 0,2

Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten 1,8 1,6 0,5 5,1 3,8

Zurechenbarer bereinigter Nettogewinn 44,7 9,3 33,0 80,4 23

Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen ergeben.

Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA für die drei Monate zum 31. März 2025 und die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2025 und 2024

Drei Monate zum Sechs Monate zum 30. Juni

Konsolidiert (in Millionen US-Dollar) 30. Juni 2025 30. Juni 2024 31. März 2025 2025 2024

Nettoergebnis 44,1 43,3 64,8 108,8 72,4

Anpassungen:

Gemeinschaftsunterstützung und Rückstellungen - (0,1 (0,2 (0,2 (0,4)

Aufgegebene Geschäftsbereiche 3,6 (21,1) (25,9) (22,3) (35,8)

Finanzierungsergebnis 3.4 6,4 3,1 6,5 11,9

Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen 42,5 42,9 50,5 93,0 82

Ertragsteuern 33,7 4,5 15,3 49,0 15,8

Kapitalerträge (1,7) - - (1,7) -

Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten 2,1 (3,4) (9,4) (7,2) (6,7)

Bereinigtes EBITDA 127,7 72,5 98,2 225,9 139,7

Umsatz 230,4 156,3 195,2 425,5 300,3

EBITDA-Marge 55 46 50 53 47

Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen addieren.

Überleitung des Netto-Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit zum freien Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen für die drei Monate zum 31. März 2025 und die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2025 und 2024

Drei Monate zum Sechs Monate zum 30. Juni

Konsolidiert (in Millionen US-Dollar) 30. Juni 2025 30. Juni 2024 31. März 2025 2025 2024

Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 67,3 73,6 126,40 193,7 122,5

Zugänge zu mineralischen Vermögenswerten, Anlagen und Ausrüstung (47,0 (50,4) (39,6 (86,6) (91,7)

Zahlungen für Leasingverpflichtungen (6,4) (5,7) (6,0) (12,4) (10,6)

Freier Cashflow 13,9 17,5 80,8 94,7 20,2

Wachstumskapital 15,6 14,4 15,4 31,0 19,9

Aufgegebene Geschäftsbereiche 26,2 (25,2) (33,9) (7,7) (26,6)

Gewinn aus Blue-Chip-Swap-Investitionen - 2,5 1 1,3 5

Sonstige Anpassungen 1,7 1,0 3.1 4,8 (1,1)

Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 57,4 10,2 66,7 124,1 17

Die Zahlen können aufgrund von Rundungen abweichen.

Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent für die drei Monate zum 31. März 2025 und die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2025 und 2024

Cash-Kosten pro verkaufter Goldäquivalentunze - Q1 2025 Lindero Séguéla Caylloma GEO-Cash-Kosten

Umsatzkosten 31.805 65.425 17.463 114.695

Abschreibungen und Amortisationen (9.799) (30.310) (4.369) (44.478)

Lizenzgebühren und Steuern (94) (10.133) (240) (10.467)

Nebenproduktgutschriften (731) - - (731)

Sonstige 123 - (659) (536)

Behandlungs- und Veredelungskosten - - 50 50

Bargeldkosten pro verkaufter Goldäquivalentunze 21.304 24.982 12.245 58.531

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 18.580 38.439 10.542 67.561

Bargeldkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz) 1.147 650 1.162 866

Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.882 $/oz Au, 31,8 $/oz Ag, 1.971 $/t Pb und 2.841 $/t Zn für das erste Quartal 2025

berechnet.

Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Goldäquivalentunze - 2. Quartal 2025 Lindero Séguéla Caylloma GEO-Barmittelkosten

Umsatzkosten 40.939 66.660 17.793 125.394

Abschreibungen und Amortisationen (13.331) (29.934) (4.268) (47.533)

Lizenzgebühren und Steuern (92) (11.152) (295) (11.539)

Nebenproduktgutschriften (762) - - (762)

Sonstige 59 - (663) (604)

Behandlungs- und Veredelungskosten - - 28 28

Bargeldkosten pro verkaufter Goldäquivalentunze 26.813 25.574 12.595 64.982

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 23.350 38.144 8.484 69.978

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz) 1.148 670 1.485 929

Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.306 $/oz Au, 33,8 $/oz Ag, 1.945 $/t Pb und 2.640 $/t Zn für das zweite Quartal 2025

berechnet.

Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Goldäquivalentunze - Q2 2024 Lindero Séguéla Caylloma GEO-Cash-Kosten

Umsatzkosten 36.010 51.430 16.239 103.679

Abschreibungen und Amortisationen (11.580) (27.130) (3.358) (42.068)

Lizenzgebühren und Steuern (116) (5.629) (229) (5.974)

Nebenproduktgutschriften (704) - - (704)

Sonstige (227) - (350) (577)

Behandlungs- und Veredelungskosten - - 2.287 2.287

Bargeldkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 23.383 18.671 14.589 56.643

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 21.409 33.102 12.799 67.310

Bargeldkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz) 1.092 564 1.140 842

Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.333 $/oz Au, 28,5 $/oz Ag, 2.157 $/t Pb und 2.835 $/t Zn für das zweite Quartal 2024

berechnet.

Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Goldäquivalentunze - seit Lindero Séguéla Caylloma GEO-Barmittelkosten

Jahresbeginn

2025

Umsatzkosten 72.744 132.085 35.256 240.087

Abschreibungen und Amortisationen (23.130 (60.245) (8.637) (92.012)

Lizenzgebühren und Steuern (187) (21.285) (535) (22.007)

Gutschriften für Nebenprodukte (1.493) - - (1.493)

Sonstiges 182 - (1.322) (1.140)

Behandlungs- und Veredelungskosten - - 78 78

Bargeldkosten pro verkaufter Goldäquivalentunze 48.116 50.555 24.840 123.511

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 41.931 76.583 18.833 137.347

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz) 1.147 660 1.319 899

Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.103 $/oz Au, 32,8 $/oz Ag, 1.958 $/t Pb und 2.747 $/t Zn für das Jahr 2025 berechnet.

Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Goldäquivalentunze - seit Lindero Séguéla Caylloma GEO-Barmittelkosten

Jahresbeginn

2024

Umsatzkosten 70.058 96.640 33.344 200.042

Abschreibungen und Amortisationen (23.160) (51.046) (7.182) (81.388)

Lizenzgebühren und Steuern (369) (11.101) (583) (12.053)

Nebenproduktgutschriften (1.127) - - (1.127)

Sonstige (228) - (681) (909)

Behandlungs- und Veredelungskosten - - 3.518 3.518

Bargeldkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 45.174 34.493 28.416 108.083

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 43.036 67.552 26.122 136.710

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz) 1.050 511 1.088 791

Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.207 $/oz Au, 25,7 $/oz Ag, 2.120 $/t Pb und 2.644 $/t Zn für das Jahr 2024 berechnet.

Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen ergeben.

Überleitung der Umsatzkosten zu den All-in-Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent aus fortgeführten Aktivitäten für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 und 2024

Für das zweite Quartal 2025 und das bisherige Jahr 2025 spiegeln die AISC die Produktion und Kosten für Yaramoko vom 1. April bis zum 14. April 2025 wider, dem Datum, an dem das Unternehmen der geplanten Übergabe des Betriebs an den Käufer zugestimmt hat. Die AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent für den oben genannten Zeitraum wurden auf 1.410 USD geschätzt, was mit den AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent in Yaramoko für das erste Quartal 2025 in Höhe von 1.411 USD vergleichbar ist.

Fortgeführte Aktivitäten Eingestellte Aktivitäten Gesamt

AISC pro verkaufter Lindero Séguéla Caylloma Unternehmen GEO AISC Yaramoko GEO AISC

Goldäquivalentunze - Q1

2025

Cash-Kosten pro verkaufter 21.304 24.982 12.245 - 58.531 34.948 93.479

Unze

Goldäquivalent

Lizenzgebühren und Steuern 94 10.133 240 - 10.467 7.729 18.196

Arbeitnehmerbeteiligung - - 739 - 739 - 739

Allgemeines und Verwaltung 2.480 2.224 2.455 15.374 22.533 1.394 23.927

Gesamt-Cash-Kosten 23.878 37.339 15.679 15.374 92.270 44.071 136.341

Erhaltendes Kapital1 12.944 12.252 2.246 - 27.442 2.499 29.941

Gewinne aus Blue Chips (1.319) - - - (1.319) - (1.319)

(Investitionstätigkeit)1

Gesamtkosten 35.503 49.591 17.925 15.374 118.393 46.570 164.963

Verkaufte Goldäquivalentunzen 18.580 38.439 10.542 - 67.561 33.013 100.574

Gesamtkosten pro Unze 1.911 1.290 1.700 - 1.752 1.411 1.640

Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.882 $/oz Au, 31,8 $/oz Ag, 1.971

$/t Pb und 2.841 $/t Zn für das erste Quartal 2025

berechnet.

Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen addieren.

1 Auf Cash-Basis dargestellt

Fortgeführte Geschäftstätigkeit Eingestellte Operationen Gesamt

AISC pro verkaufter Goldäquivalentunze - Lindero Séguéla Caylloma Unternehmen GEO AISC Yaramoko GEO AISC

Q2

2025

Cash-Kosten pro verkaufter Unze 26.813 25.574 12.595 - 64.982 5.000 69.982

Goldäquivalent

Lizenzgebühren und Steuern 92 11.152 295 - 11.539 1.105 12.644

Arbeitnehmerbeteiligung - - 760 - 760 - 760

Allgemeines und Verwaltung 2.577 3.038 1.672 13.175 20.462 238 20.700

Gesamt-Cash-Kosten 29.482 39.764 15.322 13.175 97.743 6.343 104.086

Erhaltendes Kapital1 12.147 22.549 2.729 - 37.425 314 37.739

Gewinne aus Blue Chips - - - - - - -

(Investitionstätigkeit)1

Gesamtkosten 41.629 62.313 18.051 13.175 135.168 6.657 141.825

Verkaufte Goldäquivalent-Unzen 23.350 38.144 8.484 - 69.978 4.721 74.699

Gesamtkosten pro Unze 1.783 1.634 2.128 - 1.932 1.410 1.899

Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.306 $/oz Au, 33,8 $/oz Ag, 1.945 $/t

Pb und 2.640 $/t Zn für das zweite Quartal 2025

berechnet.

Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen ergeben.

1 Auf Cash-Basis dargestellt

Fortgeführte Geschäftstätigkeit Aufgegebene Gesamt

Geschäftsbereiche

AISC pro verkaufter Goldäquivalentunze Lindero Séguéla Caylloma Unternehmen GEO AISC Yaramoko San Jose GEO AISC

- Q2

2024

Cash-Kosten pro verkaufter 23.382 18.671 14.589 - 56.642 28.194 25.276 110.112

Goldäquivalentunze

Lizenzgebühren und Steuern 116 5.629 229 - 5.974 1.777 867 8.618

Arbeitnehmerbeteiligung - - 472 - 472 6.009 - 6.481

Allgemeines und Verwaltung 3.281 2.603 1.406 12.338 19.628 182 1.590 21.400

Gesamt-Cash-Kosten 26.779 26.903 16.696 12.338 82.716 36.162 27.733 146.611

Erhaltendes Kapital1 16.738 9.406 4.101 - 30.245 7.525 216 37.986

Gewinne aus Blue Chips (2.501) - - - (2.501) - - (2.501)

(Investitionstätigkeit)1

Gesamtkosten 41.016 36.309 20.797 12.338 110.460 43.687 27.949 182.096

Verkaufte Goldäquivalent-Unzen 21.409 33.102 12.799 - 67.310 31.455 12.670 111.435

Gesamtkosten pro Unze 1.916 1.097 1.625 - 1.641 1.389 2.206 1.634

Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.333 USD/oz Au, 28,5 USD/oz Ag, 2.157

USD/t Pb und 2.835 USD/t Zn für das zweite Quartal 2024

berechnet.

Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

1 Auf Cash-Basis dargestellt

Fortgeführte Geschäftstätigkeit Aufgegebene Geschäftsbereiche Gesamt

AISC pro verkaufter Goldäquivalentunze - Lindero Séguéla Caylloma Unternehmen GEO AISC Yaramoko GEO AISC

seit Jahresbeginn

2025

Cash-Kosten pro verkaufter Unze 48.116 50.555 24.840 - 123.511 39.960 163.471

Goldäquivalent

Lizenzgebühren und Steuern 187 21.285 535 - 22.007 8.830 30.837

Arbeitnehmerbeteiligung - - 1.499 - 1.499 - 1.499

Allgemeine Verwaltung 5.057 5.262 4.127 28.548 42.994 1.602 44.596

Gesamt-Cash-Kosten 53.360 77.102 31.001 28.548 190.011 50.392 240.403

Erhaltendes Kapital1 25.091 34.801 4.974 - 64.866 2.813 67.679

Gewinne aus Blue Chips (1.319) - - - (1.319) - (1.319)

(Investitionstätigkeit)1

Gesamtkosten 77.132 111.903 35.975 28.548 253.558 53.205 306.763

Verkaufte Goldäquivalent-Unzen 41.931 76.583 18.833 - 137.347 37.734 175.081

Gesamtkosten pro Unze 1.839 1.461 1.910 - 1.846 1.410 1.752

Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.103 $/oz Au, 32,8 $/oz Ag,

1.958 $/t Pb und 2.747 $/t Zn für das Jahr 2025

berechnet.

Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen ergeben.

1 Auf Cash-Basis dargestellt

Fortgeführte Geschäftstätigkeit Aufgegebene Gesamt

Geschäftsbereiche

AISC pro verkaufter Lindero Séguéla Caylloma Unternehmen GEO AISC Yaramoko San Jose GEO AISC

Goldäquivalentunze - seit

Jahresbeginn

2024

Bargeldkosten pro verkaufter 45.174 34.493 28.416 - 108.083 48.637 48.885 205.605

Goldäquivalentunze

Lizenzgebühren und Steuern 369 11.101 583 - 12.053 1.777 1.571 15.401

Arbeitnehmerbeteiligung - - 889 - 889 10.302 - 11.191

Allgemeines und Verwaltung 6.160 3.771 2.625 22.987 35.543 732 3.048 39.323

Gesamt-Cash-Kosten 51.703 49.365 32.513 22.987 156.568 61.448 53.504 271.520

Erhaltendes Kapital1 27.143 19.593 8.742 - 55.478 19.558 477 75.513

Gewinne aus Blue Chips (5.149) - - - (5.149) - - (5.149)

(Investitionstätigkeit)1

Gesamtkosten 73.697 68.958 41.255 22.987 206.897 81.006 53.981 341.884

Verkaufte Goldäquivalentunzen 43.036 67.552 26.122 - 136.710 58.627 24.719 220.056

Gesamtkosten pro Unze 1.712 1.021 1.579 - 1.513 1.382 2.184 1.554

Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.207 USD/oz Au, 25,7 USD/oz Ag, 2.120 USD/t Pb und

2.644 USD/t Zn für das Jahr 2024

berechnet.

Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen ergeben.

1 Auf Cash-Basis dargestellt

Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 und 2024

Cash-Kosten pro verkaufter Silberäquivalentunze - Q1 2025 Caylloma

Umsatzkosten 17.463

Abschreibungen und Amortisationen (4.369)

Lizenzgebühren und Steuern (240)

Sonstiges (659)

Behandlungs- und Raffineriegebühren 50

Bargeldkosten pro verkauftem Silberäquivalent 12.245

Verkaufte Unzen Silberäquivalent1 956.640

Bargeldkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 12,80

1 Der verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:35,5 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund berechnet.

2 Der Silberäquivalentwert wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Umsatz und realisierte Preise

Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Silberäquivalentunze - Q2 2025 Caylloma

Umsatz 17.793

Abschreibungen und Amortisationen (4.268)

Lizenzgebühren und Steuern (295)

Sonstiges (663)

Behandlungs- und Raffinationskosten 28

Bargeldkosten pro verkauftem Silberäquivalent 12.595

Verkaufte Unzen Silberäquivalent1 830.824

Barmittelkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 15,16

1 Der verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:35,5 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund berechnet.

2 Der Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Umsatz und realisierte Preise

Aufgrund von Rundungen können sich Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Silberäquivalentunze - Q2 2024 Caylloma

Umsatz 16.239

Abschreibungen und Amortisationen (3.358)

Lizenzgebühren und Steuern (229)

Sonstiges (350)

Behandlungs- und Raffinationskosten 2.287

Bargeldkosten pro verkauftem Silberäquivalent 14.589

Verkaufte Unzen Silberäquivalent1 1.046.393

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 13,94

1 Die verkaufte Silbermenge wird anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 86,8:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses

von 1:21,0 Pfund

berechnet.

2 Der Silberäquivalentwert wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Umsatz und realisierte Preise

Die Zahlen wurden um das Nutzungsrecht bereinigt.

Die Zahlen können aufgrund von Rundungen abweichen.

Cash-Kosten pro verkaufter Silberäquivalentunze - seit Jahresbeginn 2025 Caylloma

Umsatz 35.256

Abschreibungen und Amortisationen (8.637)

Lizenzgebühren und Steuern (535)

)Sonstiges (1.322)

Behandlungs- und Raffinationskosten 78

Bargeldkosten pro verkauftem Silberäquivalent 24.840

Verkaufte Unzen Silberäquivalent1 1.783.961

Bargeldkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 13,92

1 Der verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 0,0:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:35,5 Pfund und eines

Silber-Zink-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund

berechnet.

2 Der Silberäquivalentwert wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Umsatz und realisierte Preise.

Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen addieren.

Bargeldkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent - seit Jahresbeginn 2024 Caylloma

Umsatzkosten 33.344

Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen (7.182)

Lizenzgebühren und Steuern (583)

Sonstiges (681)

Behandlungs- und Raffinationskosten 3.518

Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent 28.416

Verkaufte Unzen Silberäquivalent1 2.244.876

Barmittelkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 12,66

1 Verkaufte Silberäquivalente werden anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 86,8:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund und eines

Silber-Zink-Verhältnisses von 1:21,0 Pfund

berechnet.

2 Der Silberäquivalentwert wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Umsatz und realisierte Preise

Die Zahlen wurden um Nutzungsrechte bereinigt.

Die Zahlen können aufgrund von Rundungen Abweichungen aufweisen.

Überleitung der Gesamt-Cash-Kosten und der Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent für die drei Monate zum 31. März 2025 und für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2025 und 2024

AISC pro verkaufter Silberäquivalentunze - Q1 2025 Caylloma

Cash-Kosten pro verkaufter Silberäquivalentunze 12.245

Lizenzgebühren und Steuern 240

Arbeitnehmerbeteiligung 739

Allgemeine Verwaltung 2.455

Gesamt-Cash-Kosten 15.679

Ersatzinvestitionen3 2.246

Gesamte nachhaltige Kosten 17.925

Verkaufte Silberäquivalentunzen1 956.640

Gesamtkosten pro Unze2 18,74

1 Der verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:35,5 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund berechnet.

2 Der Silberäquivalentwert wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Umsatz und realisierte Preise

3 Auf Cash-Basis dargestellt

AISC pro verkaufter Silberäquivalentunze - Q2 2025 Caylloma

Cash-Kosten pro verkaufter Silberäquivalentunze 12.595

Lizenzgebühren und Steuern 295

Arbeitnehmerbeteiligung 760

Allgemeine Verwaltung 1.672

Gesamt-Cash-Kosten 15.322

Erhaltungsinvestitionen3 2.729

Gesamtkosten für nachhaltige Produktion 18.051

Verkaufte Silberäquivalentunzen1 830.824

Gesamtkosten pro Unze2 21,73

1 Der verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:35,5 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund berechnet.

2 Der Silberäquivalentwert wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Umsatz und realisierte Preise

3 Auf Cash-Basis dargestellt

AISC pro verkaufter Silberäquivalentunze - 2. Quartal 2024 Caylloma

Bargeldkosten pro verkaufter Silberäquivalentunze 14.589

Lizenzgebühren und Steuern 229

Arbeitnehmerbeteiligung 472

Allgemeine Verwaltung 1.406

Gesamt-Cash-Kosten 16.696

Erhaltungsinvestitionen3 4.101

Gesamtkosten für nachhaltige Produktion 20.797

Verkaufte Silberäquivalentunzen1 1.046.393

Gesamtkosten pro Unze2 19,87

1 Der verkaufte Silberäquivalentwert wird anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 86,8:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund und eines

Silber-Zink-Verhältnisses von 1:21,0 Pfund

berechnet.

2 Der Silberäquivalentwert wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Umsatz und realisierte Preise

3 Auf Cash-Basis dargestellt

AISC pro verkaufter Silberäquivalentunze - seit Jahresbeginn 2025 Caylloma

Cash-Kosten pro verkaufter Silberäquivalentunze 24.840

Lizenzgebühren und Steuern 535

Arbeitnehmerbeteiligung 1.499

Allgemeine Verwaltung 4.127

Gesamtkosten in bar 31.001

Erhaltungsinvestitionen3 4.974

Gesamtkosten 35.975

Verkaufte Silberäquivalentunzen1 1.783.961

Gesamtkosten pro Unze2 20,17

1 Der verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 0,0:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:35,5 Pfund und eines

Silber-Zink-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund

berechnet.

2 Der Silberäquivalentwert wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Umsatz und realisierte Preise

3 Auf Cash-Basis dargestellt

AISC pro verkaufter Silberäquivalentunze - seit Jahresbeginn 2024 Caylloma

Cash-Kosten pro verkaufter Silberäquivalentunze 28.416

Lizenzgebühren und Steuern 583

Arbeitnehmerbeteiligung 889

Allgemeine Verwaltung 2.625

Gesamt-Cash-Kosten 32.513

Ersatzinvestitionen3 8.742

Gesamtkosten für nachhaltige Produktion 41.255

Verkaufte Silberäquivalentunzen1 2.244.876

Gesamtkosten pro Unze2 18,38

1 Verkaufte Silberäquivalente werden anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 86,8:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund und eines

Silber-Zink-Verhältnisses von 1:21,0 Pfund

berechnet.

2 Der Silberäquivalentwert wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Umsatz und realisierte Preise

3 Auf Cash-Basis dargestellt

Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen und laufenden Aktivitäten des Unternehmens sind in den ungeprüften verkürzten Zwischenabschlüssen für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2025 und 2024 sowie im begleitenden MD&A für das zweite Quartal 2025 enthalten. Diese Dokumente sind auf der Website von Fortuna unter www.fortunamining.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar verfügbar.

Telefonkonferenz und Webcast

Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, dem 7. August 2025, um 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit statt. Die Telefonkonferenz wird von Jorge A. Ganoza, President und CEO, Luis D. Ganoza, Chief Financial Officer, David Whittle, Chief Operating Officer - Westafrika, und Cesar Velasco, Chief Operating Officer - Lateinamerika, geleitet.

Aktionäre, Analysten, Medienvertreter und interessierte Investoren sind eingeladen, die Live-Telefonkonferenz über den Webcast unter https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1696/52740 oder telefonisch unter der oben genannten Nummer kurz vor Beginn der Konferenz zu verfolgen.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: Donnerstag, 7. August 2025

Zeit: 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit

Einwahlnummer (gebührenfrei): +1.888.506.0062

Einwahlnummer (international): +1.973.528.0011

Zugangscode: 238089

Wiederholungsnummer (gebührenfrei): +1.877.481.4010

Wiederholungsnummer (international): +1.919.882.2331

Passwort für die Aufzeichnung: 52740

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist bis Donnerstag, 21. August 2025, verfügbar. Die Aufzeichnung des Webcasts ist bis Freitag, 7. August 2026, verfügbar. Darüber hinaus wird eine Abschrift der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens unter fortunamining.com archiviert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu unseren Stakeholdern. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke, einschließlich des vorgeschlagenen Zeitplans für eine Bauentscheidung und den Abschluss einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung in Bezug auf das Projekt Diamba Sud; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Erreichung der jährlichen Produktionsprognose und der jährlichen AISC-Prognose; Aussagen, dass die AISC der Mine Lindero voraussichtlich bis in die zweite Jahreshälfte hinein weiter sinken werden; die Erwartung des Unternehmens, im Laufe des Jahres einen Umweltverträglichkeitsbericht für Diamba Sud zur Genehmigung einzureichen; die Geschäftsstrategie, die Pläne und die Aussichten des Unternehmens; die Vorzüge der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen, Metallausbeuten, Konzentratgehalt und -qualität; Änderungen der Steuersätze und Steuergesetze, Genehmigungsanforderungen, erwartete Genehmigungen und andere Angelegenheiten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie geschätzt, erwartet, voraussichtlich, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, verwendet, detailliert, wurde, wird, enthält, verbleibend, soll, sollte, könnte, dürfte, würde, könnte, sollte, würde, sollte, könnte, dürfte, Gewinn, geplant, widerspiegelt, wird, enthält, verbleibend, zu sein oder Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden könnten oder sollten, sowie ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen auch Finanzprognosen und andere zukunftsgerichtete Kennzahlen in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, einschließlich Verweise auf Finanz- und Geschäftsaussichten und zukünftige Betriebsergebnisse, einschließlich Produktion, Kostenprognosen und erwartete zukünftige Finanzergebnisse. Diese Informationen, die als zukunftsgerichtete Finanzinformationen oder Finanzprognosen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als FOFI bezeichnet) angesehen werden können, wurden von der Unternehmensleitung genehmigt und basieren auf Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser FOFI unter Berücksichtigung der Branche, der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage, der Pläne und der Aussichten des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit und Liegenschaften für angemessen hielt. Diese Prognosen dienen dazu, die voraussichtliche Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu beschreiben. Die Leser werden jedoch darauf hingewiesen, dass diese Informationen in hohem Maße subjektiv sind und nicht als verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse angesehen werden sollten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Prognosen abweichen können. FOFI stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und unterliegen denselben Annahmen, Ungewissheiten, Risikofaktoren und Einschränkungen, wie sie nachstehend dargelegt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Finanzmärkte; Risiken im Zusammenhang mit Kriegen oder anderen geopolitischen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland sowie zwischen Israel und der Hamas, die weiterhin zu einer Störung der weltweiten Wirtschaftstätigkeit führen könnten; Schwankungen der Währungen und Wechselkurse; ein Anstieg der Inflationsrate; die Einführung oder Verlängerung von Kapitalkontrollen in Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; Änderungen der Steuergesetze in Argentinien und den anderen Ländern, in denen wir tätig sind; Änderungen der Preise für wichtige Lieferungen; Unsicherheiten in Bezug auf Natur- und Klimabedingungen; Risiken im Zusammenhang mit Klimaschutzgesetzen; Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie die Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Omnibusgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada); unsere Fähigkeit, physische und Übergangsrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bewältigen und unsere Geschäftsstrategie erfolgreich an eine kohlenstoffarme Weltwirtschaft anzupassen; technologische und betriebliche Risiken bei den Bergbau- und Minenerschließungsaktivitäten von Fortuna; Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Wasser und Strom; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind; Unsicherheiten bei der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallausbeuten; Änderungen der aktuellen Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen; Änderungen der Produktions- und Kostenschätzungen; Änderungen der Haltung der Aufsichtsbehörden hinsichtlich der Erteilung von Genehmigungen oder Lizenzen; behördliche und andere Genehmigungen; Regierungswechsel, politische Unruhen oder Instabilität in Ländern, in denen Fortuna tätig ist; Arbeitsbeziehungen; sowie die Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, sowie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) als Teil des Formulars 40-F des Unternehmens eingereicht wurde und unter www.sec.gov/edgar verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und -reservenschätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen eintreten, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder die Produktionsschätzungen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpunkte der Gewinnung und Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können) beeinträchtigen; geopolitische Unsicherheiten, die sich auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens auswirken können; die erwarteten Trends bei den Mineralpreisen und Wechselkursen; dass das Unternehmen die Auswirkungen der Inflation auf sein Geschäft und seinen Betrieb erfolgreich abfedern kann; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen erteilt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens, die Fähigkeit zur Erfüllung aktueller und zukünftiger Verpflichtungen und andere hierin dargelegte Annahmen beeinträchtigen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-Anleger bezüglich Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und den Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum erstellt. NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für die Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in den technischen Angaben enthaltenen Mineralreservenschätzungen und Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und den Definition Standards on Mineral Resources and Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

1 Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und im MD&A, der den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereichten Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist.

2Au-Äquivalent umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet:$ 3.306 $/oz Au, 33,8 $/oz Ag, 1.945 $/t Pb und 2.640 $/t Zn für das zweite Quartal 2025; 2.333 $/oz Au, 28,5 $/oz Ag, 2.157 $/t Pb und 2.835 $/t Zn für das zweite Quartal 2024;$ 2.882 $/oz Au, 31,8 $/oz Ag, 1.971 $/t Pb und 2.841 $/t Zn für das erste Quartal 2025.

