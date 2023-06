IRW-News: First Tin Plc: First Tin Plc gibt Abschluss der Taronga-Bohrungen und Untersuchungsergebnisse bekannt

IRW-PRESS: First Tin Plc: First Tin Plc gibt Abschluss der Taronga-Bohrungen und Untersuchungsergebnisse bekannt

First Tin Plc ("First Tin" oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ ), ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien, freut sich bekannt zu geben, dass alle Bohrungen, einschließlich der Infill- und Erweiterungsbohrungen der "Phase 2" auf seinem Zinnprojekt Taronga in Australien, nun abgeschlossen sind und dass die Ergebnisse des Programms die Erweiterung um etwa 400 m in Richtung Südwesten bestätigt haben.

Das Projekt befindet sich im Besitz der australischen 100%-Tochtergesellschaft von First Tin, Taronga Mines Pty Ltd (TMPL").

Höhepunkte

- Infill- und Erweiterungs-RC-Bohrungen "Phase 2": 2.228 m in 28 Bohrlöchern (3 aufgegeben)

- Zusammen mit den Infill- und Erweiterungsbohrungen der "Phase 1" wurden insgesamt 4.035 m Infill- und Erweiterungs-RC-Bohrungen in 40 Bohrlöchern (3 aufgegeben) durchgeführt.

- Die Bohrungen haben die Mineralisierung der Payback-Zone um etwa 400 m nach Süden erweitert und Hinweise darauf geliefert, dass die Lücke zwischen der südlichen und nördlichen Zone eine Mineralisierung enthält.

- Zu den bedeutenden Bohrabschnitten in der südwestlichen Erweiterung gehören:

o 35m @ 0,20% Sn einschließlich 15m @ 0,35% Sn

o 49m @ 0,12% Sn einschließlich 28m @ 0,17% Sn

o 25m @ 0,20% Sn einschließlich 14m @ 0,25% Sn

o 37m @ 0,15% Sn einschließlich 11m @ 0,35% Sn

o 58m @ 0,11% Sn einschließlich 31m @ 0,15% Sn

o 39m @ 0,15% Sn einschließlich 8m @ 0,51% Sn

o 17m @ 0,19% Sn einschließlich 3m @ 0,42% Sn

o 45m @ 0,13% Sn einschließlich 9m @ 0,22% Sn

- Zu den bedeutenden Abschnitten im zentralen Bereich gehören:

o 15m @ 0,17% Sn

- Zu den bedeutenden Abschnitten der Infill-Bohrungen gehören:

o 59m @ 0,12% Sn einschließlich 24m @ 0,16% Sn

o 11m @ 0,19% Sn einschließlich 8m @ 0,23% Sn

- Nachdem nun alle Ergebnisse eingegangen und zusammengestellt sind, wird eine überarbeitete Mineralressourcenschätzung (MRE) durchgeführt, deren Ergebnisse im dritten Quartal 2023 erwartet werden.

Alle Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die tatsächliche Breite der Intervalle beträgt etwa die Hälfte der Bohrlochbreite. Die geschätzten wahren Mächtigkeiten sind in Tabelle 1 enthalten.

Die südlichen Erweiterungsbohrungen sind von großer Bedeutung, da sie die Mineralisierung in südwestlicher Richtung um etwa 400 m erweitert haben (Abbildung 1). Ein typischer Querschnitt ist in Abbildung 2 dargestellt und zeigt die interpretierte Mineralisierungszone, die eine wahre Mächtigkeit von etwa 20 m aufweist. Dies entspricht in etwa dem Durchschnitt für die bisher getesteten 400 m Streich.

Die südlichste Bohrlinie ergab immer noch eine bedeutende Mineralisierung, was darauf hindeutet, dass auch weiter südwestlich noch potenzielle Erweiterungen vorhanden sind.

Eine einzelne Bohrlinie wurde durch das Zentrum der "Lücke" gebohrt, die sich zwischen den von Newmont identifizierten nördlichen und südlichen Zonen befindet. Diese ergab drei Mineralisierungszonen, mit mäßig mineralisierten Abschnitten:

- 15m @ 0,17% Sn inkl. 9m @ 0,25% Sn

- 22m @ 0,09% Sn und 39m @ 0,08% Sn (inkl. 18m @ 0,10% Sn)

- 19m @ 0,09% Sn

Diese sind in einem Querschnitt in Abbildung 4 dargestellt, dessen Lage in Abbildung 3 gezeigt wird. Wir gehen davon aus, dass es sich bei diesen Zonen um Erweiterungen der Zonen Payback und Payback Extended handelt, die in die nördliche Zone hineinreichen. Sie weisen auf ein gutes Potenzial hin, die Lücke zwischen den beiden Newmont-Mineralisierungszonen zu schließen, sodass eine einzige Grube möglich sein könnte. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Gebiet im GJ 2024 im Rahmen eines Optimierungsprogramms ausbohren werden.

Mehrere Bohrungen wurden in den Lücken der früheren Bohrungen niedergebracht, um die Ressourcenkategorie in diesen Bereichen zu verbessern. Diese waren im Allgemeinen erfolgreich, wie das Bohrloch TMRC041 (Abbildungen 5 und 3) zeigt, das eine schwach definierte nordwestliche Erweiterung der Mineralisierung in der Nordzone erprobte. Dieses Bohrloch ergab 59 m mit 0,12 % Sn, einschließlich 24 m mit 0,16 % Sn. Diese nordwestliche Erweiterung erfordert ebenfalls zusätzliche Bohrungen, die die Ressourcen erhöhen könnten. Dies ist als Teil des Optimierungsprogramms für das Geschäftsjahr 2024 geplant.

Bohrung Nr. Östliche Nordrichtung Höhenlage (m) Neigung (°) Azimut Gesamttiefe (m)Von (m) Bis (m) Intervall (m) Geschätzte wahre Gehalt (% Sn)

Ausrichtung (GDA94 (wahrer Breite

(GDA94 Z56) Grad°) (m)

Z56)

TMTARC014 359030.2 6747992.8 876.7 -60.5 325.0 31.0 Aufgegeben

TMTARC014a 359025.7 6747994.7 876.8 -60.5 325.0 24.0 Aufgegeben

TMTARC014b 359024.8 6747996.7 877.1 -60.5 325.0 21.0 Aufgegeben

TMTARC015 358918.5 6747967.6 861.9 -59.5 322.0 150.0 24.0 35.0 11.0 6 0.20

einschließlich. 24.0 29.0 5.0 3 0.34

70.0 72.0 2.0 1 0.13

91.0 96.0 5.0 3 0.15

115.0 129.0 14.0 7 0.09

einschließlich. 115.0 118.0 3.0 2 0.19

TMTARC019 358842.4 6747848.6 861.0 -60.4 325.0 150.0 Keine signifikante

Mineralisierung

TMTARC021 357967.6 6747440.1 845.8 -60.5 144.0 121.0 63.0 98.0 35.0 22 0.20

einschließlich. 82.0 97.0 15.0 9 0.35

TMTARC022 357885.2 6747382.9 854.6 -60.2 143.0 110 60.0 109.0 49.0 23 0.12

einschließlich. 69.0 97.0 28.0 13 0.17

TMTARC023 357945.1 6747395.1 847.7 -59.9 143.0 100 10.0 16.0 6.0 3 0.05

22.0 30.0 8.0 5 0.08

33.0 58.0 25.0 15 0.20

einschließlich. 37.0 51.0 14.0 8 0.25

73.0 82.0 9.0 5 0.12

TMTARC024 357985.9 6747430.1 843.0 -59.8 144.0 80 41.0 78.0 37.0 23 0.15

einschließlich. 53.0 64.0 11.0 7 0.35

TMTARC025 357809.1 6747318.6 843.7 -60.1 143.0 110 41.0 80.0 39.0 25 0.10

einschließlich. 72.0 79.0 7.0 4 0.15

TMTARC026 357821.5 6747299.2 838.7 -60.3 143.0 60 8.0 37.0 29.0 19 0.14

einschließlich. 13.0 32.0 19.0 9 0.15

TMTARC027 357908.3 6747363.1 851.5 -60.3 143.0 70 10.0 68.0 58.0 30 0.11

einschließlich. 20.0 51.0 31.0 16 0.15

TMTARC028 358061.5 6747408.3 827.6 -60.1 323.0 109 0.0 39.0 39.0 10 0.15

einschließlich. 15.0 23.0 8.0 3 0.51

46.0 83.0 37.0 12 0.16

einschließlich. 55.0 76.0 21.0 7 0.21

94.0 107.0 13.0 4 0.08

TMTARC029 358126.1 6747435.5 834.8 -60.3 324.0 79 37.0 60.0 23.0 12 0.19

einschließlich. 41.0 58.0 17.0 8 0.24

65.0 79.0 14.0 7 0.09

TMTARC030 358111.9 6747418.3 832.0 -60.3 323.0 80 63.0 80.0 17.0 9 0.19

einschließlich. 66.0 72.0 6.0 3 0.42

TMTARC031 358181.2 6747454.1 837.6 -59.7 144.0 100 0.0 2.0 2.0 1 0.07

29.0 30.0 1.0 1 0.15

TMTARC032 358142.6 6747413.8 826.0 -60.0 324.0 103 nsi

TMTARC033 358092.3 6747444.3 839.9 -59.9 323.0 80 2.0 47.0 45.0 27 0.13

einschließlich. 38.0 47.0 9.0 0.22

TMTARC034 358077.0 6747467.8 847.3 -60.1 324.0 80 18.0 22.0 4.0 2 0.05

71.0 80.0 9.0 4 0.07

TMTARC035 358125.0 6747537.4 866.1 -59.9 324.0 80 0.0 30.0 30.0 14 0.06

42.0 46.0 4.0 2 0.12

50.0 77.0 27.0 13 0.14

einschließlich. 65.0 77.0 12.0 6 0.23

TMTARC036 359054.1 6748213.4 944.2 -60.2 324.0 50 48.0 50.0 2.0 1 0.07

TMTARC037 359112.1 6748138.2 936.4 -59.8 324.0 50 0.0 15.0 15.0 7 0.17

einschließlich. 0.0 9.0 9.0 4 0.25

TMTARC038 359086.4 6748160.1 938.5 -60.1 324.0 50 0.0 5.0 5.0 2 0.07

TMTARC039 359123.2 6748111.7 927.3 -59.9 324.0 50 0.0 22.0 22.0 11 0.09

43.0 50.0 7.0 3 0.06

TMTARC040 359137.8 6748088.4 919.6 -60.1 323.0 80 0.0 19.0 19.0 9 0.09

36.0 75.0 39.0 20 0.08

einschließlich. 45.0 63.0 18.0 9 0.10

69.0 75.0 6.0 3 0.08

TMTARC041 359264.2 6748382.9 860.6 -59.5 143.0 80 11.0 70.0 59.0 30 0.12

einschließlich. 19.0 43.0 24.0 12 0.16

TMTARC042 359863.2 6748499.5 938.6 -60.0 144.0 80 0.0 3.0 3.0 1 0.08

10.0 15.0 5.0 2 0.09

20.0 25.0 5.0 2 0.09

65.0 73.0 8.0 4 0.07

TMTARC043 359832.3 6748437.1 932.3 -60.2 143.0 50 5.0 10.0 5.0 3 0.09

18.0 29.0 11.0 6 0.19

einschließlich. 20.0 28.0 8.0 4 0.23

32.0 41.0 9.0 5 0.17

einschließlich. 34.0 41.0 7.0 4 0.19

Tabelle 1: Ergebnisse der TMPL Phase 2 Infill- und Erweiterungs-RC-Bohrungen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70906/12062023_EN_Firsttin.001.png

Abbildung 1: Taronga Bohrungen Übersichtsplan

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70906/12062023_EN_Firsttin.002.png

Abbildung 2: Taronga Querschnitt 3250N (Standort siehe Abbildung 1)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70906/12062023_EN_Firsttin.003.png

Abbildung 3: Bohrplan für die nördliche Zone von Taronga

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70906/12062023_EN_Firsttin.004.png

Abbildung 4: Querschnitt 4475N, Lückenbereich (Lage siehe Abbildung 3)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70906/12062023_EN_Firsttin.005.png

Abbildung 5: Querschnitt 4850N, NW-Erweiterungsgebiet (Lage siehe Abbildung 3)

Thomas Bünger, CEO von First Tin, sagte: "Das Team von First Tin in Taronga hat im vergangenen Jahr große Fortschritte gemacht und wir freuen uns sehr, bestätigen zu können, dass alle Bohrungen auf unserem Zinnprojekt Taronga in Australien nun abgeschlossen sind und dass die Ergebnisse des Programms eine Erweiterung von etwa 400 m nach Südwesten bestätigt haben. Dies wird in eine überarbeitete MRE einfließen, derren Ergebnisse im dritten Quartal 2023 erwartet werden.

Die DFS wird zügig fortgesetzt und die verschiedenen laufenden Arbeitsschritte machen positive Fortschritte. Wir gehen davon aus, dass wir nach Abschluss der DFS Optimierungsarbeiten an unserem Taronga-Projekt durchführen werden, um den endgültigen Umriss des Erzkörpers zu bestätigen. Wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre beim nächsten Mal zu informieren, wenn wir unser Weltklasse-Projekt Taronga weiter vorantreiben."

Hinweise für Redakteure und Leser

First Tin ist ein ethisches, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnproduktionsunternehmen, das von einem Team renommierter Zinnspezialisten geleitet wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Zinnlieferant in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu werden, indem es schnell hochwertige Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien entwickelt.

Zinn ist ein kritisches Metall, das für jeden Plan zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt von entscheidender Bedeutung ist, doch in Europa ist das Angebot sehr gering. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage zusammen mit der Knappheit dazu führt, dass Zinn in absehbarer Zukunft ein anhaltendes Marktdefizit aufweist. Die Aktiva des Unternehmens wurden durch umfangreiche Arbeiten erheblich entschärft.

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen unter Anwendung der besten Umweltstandards in Betrieb zu nehmen, um die derzeitige globale saubere Energie- und Technologierevolution durch eine gesicherte Versorgung zu unterstützen.

ANHANG 1

JORC-Code, Ausgabe 2012 - Tabelle 1 Taronga-Zinn-Projekt (TMPL)

Abschnitt 1 Stichprobentechniken und Daten

(Die Kriterien dieses Abschnitts gelten für alle folgenden Abschnitte).

Kriterien Erklärung zum JORC-Code Kommentar

Probenahme-techniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. geschnittene Kanäle, zufällige Späne oder spezielle, · Mit Hilfe von Diamantbohrungen wurden 1 m lange Proben des HQ-Kerns entnommen, die in der

auf die zu untersuchenden Minerale zugeschnittene Industriestandard-Messgeräte, wie z. B. Längsrichtung in zwei Hälften gesägt wurden. Der halbe Kern wurde in weniger als 10 cm große

Gammasonden im Bohrloch oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sollten nicht als Stücke gebrochen, in Säcke verpackt und zur Untersuchung an das Labor geschickt. Dies ist eine

Einschränkung der allgemeinen Bedeutung der Probenahme verstanden branchenübliche

werden. Vorgehensweise.

· Geben Sie an, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Repräsentativität der Proben und die · Mit Hilfe von RC-Bohrungen (Reverse Circulation) wurden aus einem Bohrloch mit einem

angemessene Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme Durchmesser von 4,5 Zoll Proben von 1 m entnommen. Das gebohrte Material wurde mit einem an

sicherzustellen. den Zyklon angeschlossenen Riffelspalter aufgespalten, um eine repräsentative Teilprobe von

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht wesentlich sind. etwa 3-5 kg zu erhalten, die in Säcke verpackt und zur Untersuchung an das Labor geschickt

· In Fällen, in denen "Industriestandard"-Arbeiten durchgeführt wurden, wäre dies relativ wurde. Dies ist ein branchenübliches

einfach (z. B. "Reverse-Circulation-Bohrungen wurden verwendet, um 1-m-Proben zu erhalten, von Verfahren.

denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine 30-g-Charge für die Feuerprobe zu erhalten"). In · Alle Kern- und RC-Proben wurden nach der Protokollierung durch den Geologen zur Untersuchung

anderen Fällen kann eine genauere Erklärung erforderlich sein, z. B. wenn es sich um grobes versandt.

Gold handelt, das Probleme bei der Probenahme mit sich bringt. Ungewöhnliche Rohstoffe oder

Mineralisierungsarten (z. B. submarine Knollen) können die Offenlegung detaillierter · Die Bohrkern- und RC-Proben wurden an ALS Laboratories in Zillmere QLD geschickt.

Informationen · Die Proben wurden auf unter 6 mm zerkleinert, geteilt und auf unter 75 µm pulverisiert, um

rechtfertigen. eine repräsentative Unterprobe für die Analyse zu

erhalten.

· Die Analyse der Diamantbohr- und RC-Proben bestand aus einem Vier-Säuren-Aufschluss und der

optischen Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) für die folgenden

Elemente: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P,

Pb, S, Sb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, W und Zn. Die Proben wurden auch auf Nb, Sn, Ta und W

mit Hilfe einer Lithiumboratschmelze und ICP-MS-Technik untersucht. Wurde mit dem ICP eine

Überdetektion erreicht, so wurden die Proben mittels XRF untersucht. Standard- und Leerproben

wurden zu 10 %

eingesetzt.

· Alle Bohrproben wurden analysiert und daher wurde keine vorherige Bestimmung der

Mineralisierung

vorgenommen.

Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Hammerbohrung, Rotationsbohrung, · Die Diamantbohrungen wurden vom Auftragnehmer DRC Drilling durchgeführt. Bei allen Bohrungen

Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Schallbohrung usw.) und Einzelheiten (z. B. Kerndurchmesser, wurde ein HQ-Bohrer mit einer weichen Matrix verwendet. Die Bohrstangen waren dreifach

Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantspitzen, Bohrkopf oder anderer Typ, ob der Kern verrohrt, um eine gute Kerngewinnung zu gewährleisten und das Auswaschen von Kassiterit zu

ausgerichtet ist und wenn ja, nach welcher Methode vermeiden.

usw.). Das Perkussionsbohren wurde von der Firma Schonknecht Drilling mit einem

4,5-Zoll-Black-Diamond-Hammer, einem 137-mm-PED-Bohrer (Polycarbonat-Diamant) und einer 6 m

langen 4,5-Zoll-Edelstahlstange durchgeführt. Eine enge Ummantelung (3 mm Abstand) sorgte

dafür, dass die Löcher so gerade wie möglich blieben. Ein 900-cm³-Kompressor mit einem Druck

von 350 psi wurde eingesetzt, um die Löcher trocken zu halten und sicherzustellen, dass alle

schweren Mineralien wie Kassiterit gewonnen

werden.

Rückgewinnung von · Methode zur Aufzeichnung und Bewertung der Wiederfindungen von Kern- und Spanproben und der · Alle Kernabschnitte werden gemessen und mit den Markierungen des Bohrers verglichen, um die

Bohrproben bewerteten tatsächliche Ausbeute zu ermitteln. Die Ausbeute betrug im Allgemeinen 100 %, abgesehen von

Ergebnisse. vereinzelten Abschnitten mit schlechten Bodenbedingungen, im Allgemeinen entweder nahe der

· Maßnahmen zur Maximierung der Probengewinnung und zur Gewährleistung der Repräsentativität der Oberfläche oder in

Proben. Störungszonen.

· ob eine Beziehung zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt besteht und ob die Proben · Die Probenausbeute wird von geschulten Geologietechnikern und Geologen des Unternehmens

möglicherweise aufgrund eines bevorzugten Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material verzerrt gemessen und

wurden. aufgezeichnet.

· Es ist nur ein minimaler Probenverlust aufgetreten.

· Alle RC-Proben werden gewogen. Dies gibt eine gute Vorstellung von der Ausbeute für die

beprobten 1-m-Intervalle, da die Dichte nicht wesentlich schwankt. Die Ausbeute wird im

Allgemeinen als sehr gut eingeschätzt. Ein Kompressor mit hohem Druck und Volumen wird

eingesetzt, um eine gute Probenrückführung zu gewährleisten und die Bohrlöcher trocken zu

halten. Es wurde kein nennenswertes Wasser angetroffen, so dass die Qualität der Proben gut

ist. Das Loch wird nach jedem Stangenwechsel mit Druckluft gereinigt, und durch diesen Vorgang

wird kein nennenswertes Materialvolumen

zurückgeführt.

· Es ist kein Zusammenhang zwischen der Verwertung und dem Gehalt festzustellen. Es wird keine

Verzerrung der Stichprobe

festgestellt.

Protokollierung · Ob die Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert protokolliert · Der gesamte Bohrkern wurde geologisch und geotechnisch so detailliert protokolliert, dass er

wurden, dass sie eine angemessene Mineralressourcenschätzung, Bergbaustudien und metallurgische eine angemessene Mineralienschätzung, Bergbau- und metallurgische Studien unterstützt.

Studien

unterstützen. · Die sechs geotechnischen Bohrungen wurden von qualifizierten geotechnischen Fachingenieuren

· Ob die Erfassung qualitativ oder quantitativ ist. Fotografieren von Kernen (oder Rinnen, protokolliert.

Kanälen, · Alle RC-Cuttings wurden geologisch so detailliert protokolliert, dass sie eine angemessene

etc.). Mineralienschätzung, Bergbau- und metallurgische Studien unterstützen.

· Die Gesamtlänge und der Prozentsatz der erfassten relevanten Kreuzungen.

· Alle Bohrkerne wurden fotografiert, und die Aufzeichnungen sind quantitativer Natur und folgen

strengen Richtlinien. Die gesamte Länge des Kerns wurde protokolliert. Die qualitative

Aufzeichnung umfasst Lithologie, Alteration und

Textur.

· Die quantitative Erfassung umfasst den prozentualen Anteil der Sulfide und Gangminerale.

· Alle RC-Bohrungen sind halbquantitativ und folgen einer strengen Reihe von Richtlinien, wobei

prozentuale Schätzungen vorgenommen werden. Es werden repräsentative Teilproben entnommen,

gesiebt und im Allgemeinen geschwenkt, um den Schwermineralgehalt zu bestimmen. Eine Teilmenge

der Gesteinsspäne wird zu Referenzzwecken in Spänebehältern

aufbewahrt.

Teilproben-nahmeverfa· Wenn Kern, ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern · Der gesamte Kern ist HQ3. Er wird in zwei Hälften gesägt, nachdem die Bohrkerne über die

hren und entnommen Unterbrechungen des Bohrers zusammengefügt und eine Referenzlinie auf dem Kern markiert wurde.

Proben-vorbereitung wurde. Eine einheitliche Seite des Kerns wird für die Probenahme als Halbkern entnommen. Dieser wird

· Falls es sich nicht um eine Kernprobe handelt, ist anzugeben, ob sie geriffelt, mit einer gebrochen, damit er in einen Beutel passt, und an das ALS-Labor in Brisbane

Rohrprobe entnommen, mit einem Drehspalt geteilt usw. wurde und ob die Probe nass oder trocken geschickt.

entnommen · Alle RC-Stecklinge werden gewogen und dann riffelgespalten, um zwischen 3 kg und 5 kg Probe zu

wurde. erhalten. Alle Proben sind trocken. Die Teilprobe wird an das ALS-Labor in Brisbane

· Bei allen Probentypen die Art, Qualität und Angemessenheit der Probenvorbereitungstechnik. geschickt.

· Qualitätskontrollverfahren für alle Phasen der Unterprobenahme, um die Repräsentativität der · Die Probengröße wird als angemessen für das zu beprobende Material angesehen, da die

Proben zu Zinnmineralisierung als Kassiterit (SnO2 ) in subvertikalen Adern vorkommt, die zwischen 0,05

maximieren. mm und 0,5 cm breit sind (selten bis 5 cm), und die Kassiteritkristalle kleiner als die

· Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme für das in situ Aderbreite sind. Die Dichte der Adern variiert von etwa 5/m bis zu mehr als 20/m, so dass auf

gesammelte Material repräsentativ ist, z. B. Ergebnisse von jedem Meter mehrere Adern beprobt werden. Im Vergleich dazu beläuft sich die Probengröße bei

Feld-Doppel-/Zweithälfte-Probenahmen. RC auf etwa 10.000 cm3 und bei HQ Core auf 3.200 cm3 vor der Entnahme von

· ob die Probengröße der Korngröße des beprobten Materials angemessen ist. Unterproben.

· Die Bohrungen erfolgen in einem Winkel von -60° oder weniger und durchschneiden somit Adern,

die nicht vertikal (-90°)

verlaufen.

· Im ALS-Labor in Brisbane wird die Probe des Kerns oder der RC-Späne zerkleinert und

gegebenenfalls mit der Methode CRU-21 auf weniger als 3 kg aufgeteilt. Die gesamte Probe oder

Teilprobe wird dann in einer Mühle mit der Methode PUL-23 auf 85% feiner als 75µm

pulverisiert.

Qualität der · Art, Qualität und Angemessenheit der angewandten Analyse- und Laborverfahren sowie die Frage, · Zinn ist ein schwierig zu analysierendes Element, da Kassiterit in Säure nicht löslich ist.

Analysedaten und ob es sich um eine partielle oder vollständige Technik Daher wird eine Teilprobe des pulverisierten und gemischten Materials entnommen und mit

Labortests handelt. Lithiumborat geschmolzen. Das geschmolzene Kügelchen wird dann mit einem Massenspektrometer

· Bei geophysikalischen Instrumenten, Spektrometern, RFA-Handgeräten usw. sind die für die nach der Methode ME-MS85 analysiert, die Sn, W, Ta und Nb ausweist. Das Ergebnis ist der

Analyse verwendeten Parameter anzugeben, einschließlich der Marke und des Modells des Gesamtzinngehalt, einschließlich Zinn in Form von Kassiterit. Zinnproben, die den Grenzwert

Instruments, der Ablesezeiten, der angewandten Kalibrierungsfaktoren und ihrer Ableitung überschreiten, werden mit der Methode ME-XRF15b erneut analysiert, bei der eine Schmelzung mit

usw. Lithiummetaborat mit einem Lithiumtetraborat-Flussmittel, das 20 % NaNO enthält,3 , mit einem

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerwerte, Duplikate, externe XRF-Abschluss

Laborkontrollen) und ob annehmbare Genauigkeits- (d. h. Verzerrungsfreiheit) und erfolgt.

Präzisionsniveaus erreicht · Die anderen Elemente werden nach der Methode ME-ICP61 analysiert. Diese umfasst einen

wurden. Aufschluss mit 4 Säuren (HF-HNO -HCLO34 , HCl-Laugung und ICP-AES-Abschluss). Es handelt sich

hierbei um eine Industriestandardtechnik für Cu, Pb, Zn und Ag. Es wird eine Reihe von 34

Elementen gemeldet, einschließlich Zinn, das in diesem Fall nur säurelösliches Zinn ist und

daher von den Schmelzzinnproben abgezogen werden kann, um Zinn als Kassiterit zu erhalten. Das

säurelösliche Zinn ist in der Regel mit Stannit und im Gitter von Silikaten verbunden. Es ist

im Allgemeinen unbedeutend im Verhältnis zu Zinn als Kassiterit bei

Taronga.

· Vor dem Versand der Proben werden die folgenden QaQc-Proben hinzugefügt:

o Zertifizierte Standards, die für die zu erwartenden Qualitäten repräsentativ sind, werden in

einem Verhältnis von 1 zu 40 Proben

hinzugefügt.

o Leerwerte werden bei 1 von 40 Proben hinzugefügt.

o Duplikate werden in einer Rate von 1 zu 20 Proben für RC hinzugefügt. Diese werden vor Ort

aus der ursprünglichen Probe

aufgespalten.

o Bei Diamantbohrungen wird der halbe Bohrkern bei jeder 1:20-Probe in zwei Viertelkerne

aufgeteilt, die als Duplikate verschickt

werden.

· Alle QAQC-Daten liegen innerhalb akzeptabler Grenzen, wobei alle Chargen, die außerhalb der

Spezifikation liegen, erneut untersucht

werden.

·

Überprüfung der · Die Überprüfung signifikanter Überschneidungen durch unabhängige oder andere Mitarbeiter des · Das Twinning der früheren Newmont-Bohrlöcher umfasst:

Probenahme und Unternehmens. o 11 TMPL DD-Zwillinge von Newmont DD-Bohrungen

Untersuchung · Die Verwendung von Zwillingslöchern. o 2 TMPL DD-Zwillinge aus Newmont-Schlagbohrungen

· Dokumentation der Primärdaten, Dateneingabeverfahren, Datenüberprüfung, o 5 TMPL-RC-Zwillinge von Newmont-Schlagbohrungen

Datenspeicherungsprotokolle (physisch und · Alle Daten werden vor Ort in Excel-Tabellen aufgezeichnet und später in eine Access-Datenbank

elektronisch). - den Hauptdatenspeicher - übertragen. Es werden detaillierte Protokolle für die

· Diskutieren Sie jede Anpassung der Testdaten. Datenaufzeichnung, Protokollierungscodes usw. verwendet.

·

Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen, die zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Kragen- und · Alle Bohrlöcher werden im Voraus geplant und mit Hilfe eines tragbaren GPS geortet.

Bohrlochvermessungen), Gräben, Grubenbetrieben und anderen Orten, die bei der Ursprünglich wurden die Bohrlöcher mit Hilfe von Kompass und Neigungsmesser lokalisiert und

Mineralressourcenschätzung verwendet werden, eingesetzt geneigt. Bei den späteren Bohrungen wurde auf die Devico-Kreiselnavigation umgestellt, um ein

werden. höheres Maß an Genauigkeit zu erreichen. Alle Bohrlochkragen werden nach dem Bohren mit RTKGPS

· Spezifikation des verwendeten Rastersystems. (+-0,1 m) genau

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. vermessen.

· Alle DDH-Bohrlöcher werden mit Hilfe von gyroskopischen Vermessungen im Bohrloch vermessen.

· Alle RC-Bohrungen werden mit Hilfe von magnetischen Vermessungen im Bohrloch vermessen.

· Bei allen Bohrungen wurden etwa alle 30 m Vermessungen durchgeführt.

· Das verwendete Rastersystem ist GDA94, Zone 56.

· Die Topografie wird durch eine Ende 2022 geflogene Lidar-Vermessung mit einer Genauigkeit von

unter 10 cm

ermittelt.

Datenabstände und · Datenabstände für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse. · Die ursprünglichen Bohrungen wurden in einem Abstand von mehr als 50 m x 50 m durchgeführt.

-verteilung · Ob die Datenabstände und -verteilung ausreichen, um den Grad der geologischen und gehaltlichen · Die Doppelbohrungen wurden so ausgewählt, dass sie alle 4 Mineralisierungszonen und die Länge

Kontinuität zu bestimmen, der für die angewandten Verfahren und Klassifizierungen zur Schätzung der bekannten Lagerstätte

der Mineralressourcen und Erzreserven angemessen repräsentieren.

ist. · Der ursprüngliche Datenabstand wird als ausreichend erachtet, um den Grad der geologischen und

· Ob ein Mustercompositing durchgeführt wurde. gehaltlichen Kontinuität für die angewandten JORC-Klassifizierungen zu

bestimmen.

·

Orientierung der · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverfälschte Probenahme möglicher Strukturen · Die Bohrung ist im 90°-Winkel zur Ausrichtung der Blattadern ausgerichtet.

Daten in Bezug auf ermöglicht und inwieweit dies unter Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt · Die Adern verlaufen subvertikal und die Bohrungen werden in einem Winkel zwischen -25° und

die geologische ist. -60° niedergebracht, um die Adern möglichst im 90°-Winkel zu durchschneiden. Aufgrund von

Struktur · Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Ausrichtung der Bohrungen und der Schwierigkeiten beim Bohren in sehr flachen Winkeln, insbesondere mit RC, wurde für die

Ausrichtung der wichtigsten mineralisierten Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme späteren Bohrungen ein Standardwinkel von -60°

geführt hat, sollte dies bewertet und gemeldet werden, sofern es wesentlich gewählt.

ist. · Die Bohrungen waren so angelegt, dass die Hauptadern in einem möglichst großen Winkel

durchschnitten wurden. Das Potenzial für eine Verzerrung der Probenahme wird als gering

eingeschätzt.

Beispielhafte · Die Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Sicherheit der Proben getroffen werden. · Für alle TMPL-Bohrungen wurde eine Überwachungskette eingerichtet.

Sicherheit

Audits oder · Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen von Stichprobenverfahren und Daten. · Eine erste Überprüfung der Probenahmeverfahren während der Bohrung mit einigen Empfehlungen

Überprüfungen wurde von Simon Tear von der unabhängigen Beratungsfirma H&S Consultants Pty Ltd

durchgeführt.

Abschnitt 2 Berichterstattung über Explorationsergebnisse

(Die im vorangegangenen Abschnitt aufgeführten Kriterien gelten auch für diesen Abschnitt).

Kriterien Erklärung zum JORC-Code Kommentar

Mineralien-besitz · Art, Referenzname/-nummer, Standort und Eigentumsverhältnisse, einschließlich Vereinbarungen · Das Projekt ist durch zwei bewilligte Grundstücke gesichert: EL8407 und ML 1774, die beide in

und oder wesentlicher Aspekte mit Dritten, wie z. B. Joint Ventures, Partnerschaften, vorrangige gutem Zustand sind. Diese werden zu 100 % von TMPL gehalten.

Grundbesitz-verhältn Lizenzgebühren, Interessen der Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis oder Nationalparks und

isse Umweltbedingungen. · Es sind keine Joint Ventures oder andere Belastungen bekannt. Die zugrundeliegenden

· Die Sicherheit des Besitzes zum Zeitpunkt der Meldung sowie alle bekannten Hindernisse für die Grundstücke sind zu 100 % Eigentum von TMPL, mit Ausnahme eines Blocks von Crown Land, der

Erlangung einer Lizenz für die Tätigkeit in dem einen Teil des südlichen Lagerstättengebiets, wie von Newmont definiert, umfasst.

Gebiet.

· Das Kronland ist das einzige Land, das dem Eingeborenentitel unterliegt. Zum Zeitpunkt der

Erteilung der Pachtverträge bestanden keine Eingeborenentitelansprüche, aber es wird

angenommen, dass ein landesweiter Eingeborenentitelanspruch auf Kronland besteht.

· Es sind keine Nationalparks, historischen Stätten oder Umweltauflagen bekannt. Jüngste

Erhebungen haben die "gefährdete" Pflanzenart Velvet Wattle festgestellt. Diese wird derzeit

so weit wie möglich vermieden und gilt nicht als größeres Hindernis für die weitere

Entwicklung.

· Die einzige Lizenzgebühr ist die Lizenzgebühr des Bundesstaates NSW von 4 % auf das geförderte

Zinn.

Von anderen Parteien · Anerkennung und Würdigung der Exploration durch andere Parteien. · Zwischen 1979 und 1984 wurden von Newmont detaillierte Explorations- und Machbarkeitsstudien

durchgeführte durchgeführt. Diese wurden, soweit zutreffend,

Exploration verwendet.

· Diese Arbeit wurde auf hohem Niveau durchgeführt und alle Daten werden als verwertbar

angesehen.

Geologie · Lagerstättentyp, geologisches Umfeld und Art der Mineralisierung. · Bei der Lagerstätte handelt es sich um eine blattförmige Zinn- und Kupfer-Silber-Lagerstätte

mit horizontal und vertikal verlaufenden Quarz-Glimmer-Kassiterit-Sulfid- und

Fluorit-Topas-Adern, die sich über eine Fläche von bis zu 2.600 mal 270 Metern erstrecken.

· Die Adern variieren in ihrer Mächtigkeit von weniger als 0,5 mm bis 100 mm, sind jedoch im

Allgemeinen zwischen 1 mm und 10 mm dick und weisen durchschnittlich etwa 20 Adern pro Meter

auf.

· Das Wirtsgestein ist Hornfels, der durch Kontaktmetamorphose von Metasedimenten aus dem Perm

entstanden ist.

· Als Quelle der mineralisierenden Fluide wird eine darunter liegende Intrusion des triassischen

Mole-Leucogranits, eines reduzierten, stark fraktionierten Granits vom Typ A bis I, vermutet.

Es wird davon ausgegangen, dass die Metalle von Interesse (Sn, Cu, Ag) in der späten

magmatischen Flüssigkeit dieses Granits durch Anreicherung inkompatibler Elemente während der

fraktionierten Kristallisation angereichert wurden. Durch das Aufbrechen der Magmakammer im

Zuge von Sprödbrüchen in ENE-Ausrichtung wurden diese angereicherten Fluide angezapft, in denen

sich die Metalle anschließend aufgrund veränderter Temperatur- und Druckbedingungen und/oder

durch Vermischung mit meteorischen Fluiden

ablagerten.

Informationen zum · Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse · Siehe Anhang 1 - Details zu den Bohrlöchern.

Bohrloch von Bedeutung sind, einschließlich einer tabellarischen Darstellung der folgenden Informationen

für alle wesentlichen

Bohrlöcher:

o Ost- und Nordrichtung des Bohrlochkragens

o Elevation oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut des Bohrlochs

o Länge des Bohrlochs und Abfangtiefe

o Lochlänge.

· Wird der Ausschluss dieser Informationen damit begründet, dass die Informationen nicht

wesentlich sind und der Ausschluss das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte

die zuständige Person deutlich erklären, warum dies der Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Meldung von Explorationsergebnissen sind Mittelungsmethoden zur Gewichtung, maximale · Alle gezeigten Abschnitte sind gewichtete Durchschnittswerte der ungeschnittenen Daten. Die

Daten-aggregation und/oder minimale Gehaltsabschneidungen (z.B. Abschneiden von hohen Gehalten) und Intervalle basieren auf einem nominalen unteren Cutoff-Wert von 0,05 % Sn.

Cut-off-Gehalte in der Regel wesentlich und sollten angegeben

werden. · Die einzigen hohen Gehalte sind auf sehr dicke Adern mit grobem Kassiterit zurückzuführen.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hochgradigen Ergebnissen und längere Diese sind in der Tabelle aufgeführt, da ihre Nichtberücksichtigung ein unrealistisches Bild

Abschnitte mit niedriggradigen Ergebnissen enthalten, sollte das für diese Aggregation der Gehaltsvariabilität vermitteln würde.

verwendete Verfahren angegeben und einige typische Beispiele für solche Aggregationen im Detail

dargestellt · Es werden keine metallischen Äquivalenzgrade angegeben.

werden.

· Die Annahmen, die bei der Angabe von Metalläquivalentwerten zugrunde gelegt werden, sollten

klar angegeben

werden.

Verhältnis zwischen · Diese Beziehungen sind besonders wichtig für die Berichterstattung über die · Da die Mineralisierung nicht vertikal verläuft und die Bohrlöcher zwischen -28° und -60°

Mineralisierungsbrei Explorationsergebnisse. einfallen, schwanken die tatsächlichen Mächtigkeiten zwischen 88 % und 50 % der

ten und · Wenn die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt ist, sollte Intervallbreiten.

Abschnittslängen ihre Art angegeben · Die tatsächlichen Breiten sind in der beigefügten Tabelle angegeben.

werden.

· Wenn sie nicht bekannt ist und nur die Länge des Bohrlochs angegeben wird, sollte ein

eindeutiger Hinweis darauf erfolgen (z. B. "Länge des Bohrlochs, wahre Breite nicht

bekannt").

Diagramme · Für jede bedeutende Entdeckung, über die berichtet wird, sollten geeignete Karten und Schnitte · Draufsicht vorhanden. Da es sich bei den Ergebnissen um Zwillinge bestehender Bohrungen

(mit Maßstäben) sowie Tabellen mit den Abschnitten beigefügt handelt, sind keine Schnitte

werden. dargestellt.

Ausgewogene · Wenn eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht möglich ist, · Die Ergebnisse sind Zwillinge aus alten Daten, und nur der direkte Vergleich ist hier von

Berichterstattung sollte eine repräsentative Berichterstattung über niedrige und hohe Gehalte und/oder Bedeutung.

Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung über Explorationsergebnisse zu · Das Begleitdokument wird als ausgewogener Bericht betrachtet.

vermeiden.

Andere wesentliche · Andere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, angegeben · Weitere Explorationsdaten werden hier nicht genannt.

Explorationsdaten werden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): geologische Beobachtungen, geophysikalische

Untersuchungsergebnisse, geochemische Untersuchungsergebnisse, Schüttgutproben - Größe und

Behandlungsmethode, metallurgische Testergebnisse, Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und

Gesteinseigenschaften, potenziell schädliche oder kontaminierende

Substanzen.

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests für seitliche Erweiterungen oder · RC-Infill- und Erweiterungsbohrungen sind im Gange und werden separat gemeldet, sobald alle

Tiefenerweiterungen oder groß angelegte Ergebnisse vorliegen. Es ist beabsichtigt, eine überarbeitete Mineralressourcenschätzung

Step-out-Bohrungen). vorzunehmen, sobald alle Ergebnisse

· Diagramme, in denen die Gebiete möglicher Erweiterungen deutlich hervorgehoben werden, vorliegen.

einschließlich der wichtigsten geologischen Interpretationen und der künftigen Bohrgebiete,

sofern diese Informationen nicht kommerziell sensibel

sind.

Anhang 1: Vollständige Bohrdaten Tabelle

Bohrung Nr. Östliche Nordrichtung Höhenlage (m) Neigung (Grad°)Azimut Gesamttiefe (m) Von (m) Nach (m) Intervall (m) Geschätzte wahre Gehalt (% Sn)

Ausrichtung (GDA94 (wahrer Breite

(GDA94 Z56) Grad) (m)

Z56)

TWINS

TMTADD001 358299.0 6747801.4 874.8 -49.5 147.2 155.4 51 72 21 14 0.11

113 137 24 15 0.40

TMTADD002 358190.7 6747688.9 867.5 -35.0 145.6 89.1 53 80 27 22 0.14

TMTADD003 359195.1 6748226.1 928.8 -38.8 144.7 119.7 54 112 58 45 0.10

TMTADD004 359259.6 6748303.0 891.8 -32.8 146.6 190 19 37 18 15 0.08

60 102 42 35 0.08

108 171 63 53 0.13

TMTADD005 359811.9 6748651.3 912.7 -46.9 147.2 183.4 69 115 46 31 0.15

122 156 34 23 0.07

TMTADD006 358614.2 6747874.5 897.5 -37.5 324.8 135.1 8 38.6 30.6 24 0.18

46 55 9 7 0.06

85 104 19 15 0.11

TMTADD007 358488.7 6747797.9 892.1 -28.4 328.3 122.4 1.3 33 31.9 28 0.14

66 83 17 15 0.16

TMTADD008 358538.1 6747599.2 832.2 -49.9 324.2 95.6 65 87 22 14 0.18

TMTADD009 358634.2 6747679.9 846.5 -49.6 324.4 89.8 41 58 17 11 0.39

TMTADD010 358314.8 6747523.6 858.1 -44.8 324.7 77.5 38 68 30 21 0.19

TMTADD011 359621.5 6748317.1 948.6 -60.6 323.9 119.9 8 120 112 55 0.14

einschließlich. 8 67 59 29 0.19

TMTADD012 359798.7 6748585.7 918.5 -55.0 144.1 110.2 13 110.2 97.2 56 0.13

TMTADD013 359681.7 6748407.3 902.2 -54.8 136.4 131 10 29 19 11 0.08

34 87 53 31 0.21

TMTARC013 358469.3 6747663.6 855.5 -59.8 331.6 131 0 13 13 7 0.17

20 32 12 6 0.05

TMTARC016 358731.3 6748020.5 935.2 -60.3 146.0 105 34 73 39 20 0.16

83 91 8 4 0.12

TMTARC017A 358616.2 6747964.5 934.9 -60.0 146.0 41.0 Verlassen

TMTARC017 358619.9 6747966.9 935.0 -60.4 146.1 156 7 48 41 21 0.10

einschließlich. 7 29 22 11 0.13

77 128 51 26 0.18

TMTARC018 359335.6 6748190.1 941.3 -59.9 318.0 150 9 96 88 44 0.13

TMTARC020 359522.0 6748287.1 962.4 -60.4 326.4 145 1 126 125 63 0.20

EXT/INFILL PHASE 1

TMTARC001 358010.8 6747470.4 849.7 -58.3 323.0 150.0 24 26 2 1 0.09

38 43 5 2 0.06

TMTARC002 357938.5 6747407.1 848.7 -60.1 326.0 150.0 1 3 2 1 0.07

76 82 6 3 0.07

86 89 3 1 0.07

TMTARC003 357960.0 6747368.8 843.3 -60.9 322.0 150.0 0 41 41 20 0.20

einschließlich. 0 25 25 12 0.27

und 31 36 5 2 0.13

TMTARC004 357847.1 6747353.6 849.9 -60.3 321.0 150.0 nsi

TMTARC005 358139.0 6747515.1 858.8 -60.8 323.0 150.0 62 66 4 2 0.17

79 84 5 2 0.31

143 145 2 1 0.14

TMTARC006 358045.7 6747426.3 835.1 -61.3 324.0 150.0 0 19 19 9 0.20

23 27 4 2 0.14

31 40 9 4 0.08

54 57 3 1 0.12

62 64 2 1 0.14

TMTARC007 357999.7 6747326.9 828.7 -61.8 319.0 150.0 133 137 4 2 0.41

TMTARC008 358068.2 6747383.9 820.7 -61.8 325.0 150.0 82 87 5 2 0.06

97 103 6 2 0.11

118 150 32 16 0.28

einschließlich. 121 138 17 9 0.37

TMTARC009 357900.3 6747283.6 826.8 -60.0 323.0 150.0 89 88 3 1 0.09

109 142 33 13 0.18

einschließlich. 127 142 15 6 0.23

TMTARC010 357892.5 6747315.6 837.9 -60.0 318.0 150.0 5 61 56 17 0.12

einschließlich. 6 22 16 4 0.16

TMTARC011 357982.2 6747511.0 848.0 -60.1 155.0 150.0 57 61 4 2 0.11

87 93 6 3 0.07

TMTARC012 358202.9 6747421.7 829.8 -59.6 324.0 157.0 nsi

EXT/INFILL PHASE 2

TMTARC014 359030.2 6747992.8 876.7 -60.5 325.0 31.0 Verlassen

TMTARC014a 359025.7 6747994.7 876.8 -60.5 325.0 24.0 Verlassen

TMTARC014b 359024.8 6747996.7 877.1 -60.5 325.0 21.0 Verlassen

TMTARC015 358918.5 6747967.6 861.9 -59.5 322.0 150.0 24.0 35.0 11.0 6 0.20

einschließlich. 24.0 29.0 5.0 3 0.34

70.0 72.0 2.0 1 0.13

91.0 96.0 5.0 3 0.15

115.0 129.0 14.0 7 0.09

einschließlich. 115.0 118.0 3.0 2 0.19

TMTARC019 358842.4 6747848.6 861.0 -60.4 325.0 150.0 nsi

TMTARC021 357967.6 6747440.1 845.8 -60.5 144.0 121.0 63.0 98.0 35.0 22 0.20

einschließlich. 82.0 97.0 15.0 9 0.35

TMTARC022 357885.2 6747382.9 854.6 -60.2 143.0 110 60.0 109.0 49.0 23 0.12

einschließlich. 69.0 97.0 28.0 13 0.17

TMTARC023 357945.1 6747395.1 847.7 -59.9 143.0 100 10.0 16.0 6.0 3 0.05

22.0 30.0 8.0 5 0.08

33.0 58.0 25.0 15 0.20

einschließlich. 37.0 51.0 14.0 8 0.25

73.0 82.0 9.0 5 0.12

TMTARC024 357985.9 6747430.1 843.0 -59.8 144.0 80 41.0 78.0 37.0 23 0.15

einschließlich. 53.0 64.0 11.0 7 0.35

TMTARC025 357809.1 6747318.6 843.7 -60.1 143.0 110 41.0 80.0 39.0 25 0.10

einschließlich. 72.0 79.0 7.0 4 0.15

TMTARC026 357821.5 6747299.2 838.7 -60.3 143.0 60 8.0 37.0 29.0 19 0.14

einschließlich. 13.0 32.0 19.0 9 0.15

TMTARC027 357908.3 6747363.1 851.5 -60.3 143.0 70 10.0 68.0 58.0 30 0.11

einschließlich. 20.0 51.0 31.0 16 0.15

TMTARC028 358061.5 6747408.3 827.6 -60.1 323.0 109 0.0 39.0 39.0 10 0.15

einschließlich. 15.0 23.0 8.0 3 0.51

46.0 83.0 37.0 12 0.16

einschließlich. 55.0 76.0 21.0 7 0.21

94.0 107.0 13.0 4 0.08

TMTARC029 358126.1 6747435.5 834.8 -60.3 324.0 79 37.0 60.0 23.0 12 0.19

einschließlich. 41.0 58.0 17.0 8 0.24

65.0 79.0 14.0 7 0.09

TMTARC030 358111.9 6747418.3 832.0 -60.3 323.0 80 63.0 80.0 17.0 9 0.19

einschließlich. 66.0 72.0 6.0 3 0.42

TMTARC031 358181.2 6747454.1 837.6 -59.7 144.0 100 0.0 2.0 2.0 1 0.07

29.0 30.0 1.0 1 0.15

TMTARC032 358142.6 6747413.8 826.0 -60.0 324.0 103 nsi

TMTARC033 358092.3 6747444.3 839.9 -59.9 323.0 80 2.0 47.0 45.0 27 0.13

einschließlich. 38.0 47.0 9.0 0.22

TMTARC034 358077.0 6747467.8 847.3 -60.1 324.0 80 18.0 22.0 4.0 2 0.05

71.0 80.0 9.0 4 0.07

TMTARC035 358125.0 6747537.4 866.1 -59.9 324.0 80 0.0 30.0 30.0 14 0.06

42.0 46.0 4.0 2 0.12

50.0 77.0 27.0 13 0.14

einschließlich. 65.0 77.0 12.0 6 0.23

TMTARC036 359054.1 6748213.4 944.2 -60.2 324.0 50 48.0 50.0 2.0 1 0.07

TMTARC037 359112.1 6748138.2 936.4 -59.8 324.0 50 0.0 15.0 15.0 7 0.17

einschließlich. 0.0 9.0 9.0 4 0.25

TMTARC038 359086.4 6748160.1 938.5 -60.1 324.0 50 0.0 5.0 5.0 2 0.07

TMTARC039 359123.2 6748111.7 927.3 -59.9 324.0 50 0.0 22.0 22.0 11 0.09

43.0 50.0 7.0 3 0.06

TMTARC040 359137.8 6748088.4 919.6 -60.1 323.0 80 0.0 19.0 19.0 9 0.09

36.0 75.0 39.0 20 0.08

einschließlich. 45.0 63.0 18.0 9 0.10

69.0 75.0 6.0 3 0.08

TMTARC041 359264.2 6748382.9 860.6 -59.5 143.0 80 11.0 70.0 59.0 30 0.12

einschließlich. 19.0 43.0 24.0 12 0.16

TMTARC042 359863.2 6748499.5 938.6 -60.0 144.0 80 0.0 3.0 3.0 1 0.08

10.0 15.0 5.0 2 0.09

20.0 25.0 5.0 2 0.09

65.0 73.0 8.0 4 0.07

TMTARC043 359832.3 6748437.1 932.3 -60.2 143.0 50 5.0 10.0 5.0 3 0.09

18.0 29.0 11.0 6 0.19

einschließlich. 20.0 28.0 8.0 4 0.23

32.0 41.0 9.0 5 0.17

einschließlich. 34.0 41.0 7.0 4 0.19

