Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ordentliche Generalversammlung 2023: Sonova Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu



12.06.2023 / 19:09 CET/CEST



Medienmitteilung Stäfa (Schweiz), 12. Juni 2023 – Die Aktionäre der Sonova Holding AG haben an der 38. Generalversammlung (GV) vom 12. Juni 2023 allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Mehr als 400 Aktionäre waren an der GV in Zürich persönlich anwesend. Insgesamt waren 65% des gesamten Aktienkapitals vertreten. Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Konzern-Jahresrechnung und die Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2022/23 und stimmten der beantragten Verwendung des Bilanzgewinns und einer Bruttodividende von CHF 4,60 pro Aktie zu. Dies entspricht einer Auszahlungssumme von rund CHF 274,1 Mio. oder einer bereinigten Ausschüttungsquote von 41%.

Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich mit Valuta 20. Juni 2023. Die Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung. Mit Ausnahme von Jinlong Wang stellten sich alle Verwaltungsräte zur Wiederwahl und wurden einzeln wiedergewählt. Im Rahmen dieser Wahlen wurde auch der amtierende Verwaltungsratspräsident, Robert F. Spoerry, in seinem Amt bestätigt. In das Nominations- und Vergütungskomitee wurden Roland Diggelmann (Vorsitz), Lukas Braunschweiler sowie Stacy Enxing Seng wiedergewählt. Zudem wurde Julie Tay als neues Mitglied in das Nominations- und Vergütungskomitee gewählt. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 wurde im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Aktionäre genehmigten in zwei getrennten bindenden Abstimmungen den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum zwischen der GV 2023 und der GV 2024 sowie den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/25. Des Weiteren stimmten die Aktionäre der Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien zu. Sämtliche vorgeschlagenen Statutenänderungen wurden genehmigt. Ernst & Young AG, Zürich wurde für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle bestätigt. Die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich wurde als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 11. Juni 2024 statt. Das Protokoll der Generalversammlung 2023, welches auch die detaillierten Abstimmungsergebnisse enthält, wird in Kürze auf der Website von Sonova verfügbar sein unter https://www.sonova.com/de/AGM .

– Ende – Kontakte: Investor Relations Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

Jessica Grassi +41 58 928 33 22 ir@sonova.com Media Relations Karl Hanks +41 76 367 72 56

Christiane Jelinek +41 76 358 80 36 mediarelations@sonova.com Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich aus – aber nicht abschliessend – zukünftigen globalen Wirt¬schaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Über Sonova

Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz. Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig – Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,7 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 658 Mio. Die mehr als 17'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision – eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com. Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or under the applicable securities laws of any state of the United States of America, and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws, or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.

Ende der Medienmitteilungen