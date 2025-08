EQS-News: Eckert & Ziegler: Umsetzung des Aktiensplits durch Ausgabe von Gratisaktien erfolgt am 15. August 2025

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Eckert & Ziegler: Umsetzung des Aktiensplits durch Ausgabe von Gratisaktien erfolgt am 15. August 2025



05.08.2025

Berlin, 5. August 2025. Nachdem alle formellen Voraussetzungen des am 18. Juni 2025 von der Hauptversammlung beschlossenen Aktiensplits erfüllt sind, erfolgt nun die bankenseitige Umsetzung dieser Kapitalmaßnahme der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700).



Danach stehen den Aktionären der Gesellschaft aufgrund ihres bisherigen Aktienbesitzes in der ISIN DE0005659700 am 14. August 2025 (Record Date), abends nach Börsenschluss, im Verhältnis 1:2 neue Aktien zu, d.h. auf jede alte Aktie entfallen zusätzlich zwei neue Gratisaktien. Die Zuteilung der neuen Aktien durch die jeweiligen Depotbanken erfolgt für die berechtigten Aktionäre am 15. August (Zahlbarkeitstag) mittels Depotgutschrift unter Berücksichtigung offener Börsengeschäfte.



Insgesamt verdreifacht sich somit die Anzahl der handelbaren Aktien mit dem Ziel, die Liquidität in der Eckert & Ziegler Aktie zu optimieren. Der jeweilige prozentuale Anteil eines Aktionärs am Kapital der Eckert & Ziegler SE verändert sich dadurch nicht.



Da sich sämtliche Aktien der Eckert & Ziegler SE in Girosammelverwahrung befinden, brauchen die Aktionäre für die Zuteilung der neuen Aktien nichts zu veranlassen. Die neuen Aktien werden am 13. August 2025 in die bestehende Notierung der Aktien der Eckert & Ziegler SE an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.



Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt und notieren unter der gleichen ISIN DE0005659700 wie die alten Aktien.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE

Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138

karolin.riehle@ezag.de

www.ezag.de

