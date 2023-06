BMW - Das Allzeithoch winkt

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 111,360 € (XETRA)

Die BMW-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 36,59 EUR in einer längerfristigen Rally. Bereits im März 2021 gelang der Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Im Januar 2022 markierte der Wert ein größeres Zwischenhoch bei 100,42 EUR.

Nach einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend und einer anschließenden Bodenbildung in Form eines Doppelbodens zog die Aktie zuletzt deutlich an. Am 08. Mai 2023 erreichte der Wert ein Hoch bei 109,84 EUR. Dieses überwand die Aktie gestern. Sie setzt sich heute im frühen Handel mit einer langen weißen Kerze weiter nach oben ab. Die einzig große Hürde im Chartbild ist noch das Allzeithoch bei 123,75 EUR aus dem März 2015. Die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen ist aber sehr steil. Im RSI zeigen sich leichte bärische Divergenzen.

Das Chartbild der BMW-Aktie ist bullisch. Aber es gibt erste Warnzeichen. Solange es aber nur bei diesen Warnzeichen bleibt, kann die Aktie weiter in Richtung Allzeithoch blicken. Ein Rückfall unter 107,58 EUR wäre ein etwas deutlicherer Rückschlag für die Bullen.

Fazit: Bis auf Weiteres haben die Bullen die besseren Chancen in der Aktie. Aber gewisse Gefahrenzeichen für einen Rücksetzer sind bereits sichtbar.

