Direkt zum Video auf YouTube

Die Inflation in Deutschland ist wie erwartet von 7,2 Prozent auf 6,1 Prozent gefallen. Trotzdem schließt der Dax vorerst die Kurslücke vom frühen Handel und notiert nur minimal im Plus. Heute werden noch die wichtigen Inflationsdaten in den USA erwartet. Das könnte zu weiterer Bewegung führen.

Derweil hat die Shop Apotheke eine Namensänderung hinter sich, gleichzeitig gibt es News zum E-Rezept. Oracle hat hervorragende Zahlen vorgelegt und für Apple wurde von hoher Stelle die Kaufempfehlung gestrichen.