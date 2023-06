Siemens Energy – Pause nach Kursrally. Umbau von Siemens Gamesa läuft.

Die Aktie von Siemens Energy zählt im laufenden Börsenjahr zu den Top-Titeln im DAX®. Seit dem Tief im zurückliegenden Oktober hat sich das Papier verdoppelt und damit mehr als die Hälfte der Kursverluste seit dem Hoch von 2021 wieder ausgebügelt. Dabei musste Siemens Energy Ende Mai erneut das Ziel nach unten korrigieren. Statt eines erwarteten Nettoverlusts von rund 700 Millionen Euro könnte der Windanlagen im laufenden Geschäftsjahr (endet im September) deutlich tiefer in die roten Zahlen geraten.

Hinter der Aktienrally steckt in erster Linie der eingeleitete Umbau bei Siemens Gamesa. Die Windanlagentocher wurde inzwischen fast vollständig übernommen und wird nun restrukturiert. Die gestiegene Nachfrage nach Windanlagen soll sich künfig nicht nur in einem Umsatzanstieg wiederspiegeln, sondern auch im Ergebnis. Die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten haben das Zahlenwerk in der Vergangenheit stark belastet. Hinzu kamen Qualitätsprobleme und unerwartet hohe Garantie- und Wartungskosten. Die alten Aufträge werden allmählich abgearbeitet. Schrittweise sollten sich die Preiserhöhungen bei neueren Verträgen somit im Ergebnis niederschlagen. Zudem sollen Synergien schnellstmöglich gehoben und Kosten gesenkt werden. Stellenstreichungen wurde bereits eingeleitet. Darüberhinaus soll unter anderem das On- und Offshore-Geschäft stärker verzahnt und dadurch Kosten gespart werden.

Windanlagentochter unter Kontrolle

Der Konzern besteht aus vier Bereichen: Gas Services, Grid Technologie, Transformation und Siemens Gamesa Renewable Energy. Die Bereiche Gas Services, Grid Technologie und Transformation verbuchten im zweiten Geschäftsquartal jeweils ein zweistelliges Ergebnis- und Umsatzplus und liegen damit im Plan. Der Auftragsbestand von 102 Milliarden Euro lag Ende März 2023 auf einem Rekordniveau. Im Fokus für das laufende Geschäftsjahr steht jedoch die Restrukturierung der Windkraftsparte. Die Kurserholung enthält bereits Vorschusslorbeeren, dass die Wende gelingt.

Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl sind Rücksetzer nicht auszuschließen. Weitere Hiobsbotschaften oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie von Siemens Energy jedoch wieder unter Druck bringen. Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Die Barrieren der unten gewählten Produkte liegen mindestens 20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs von EUR 23,50. Wird die jeweilige Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt, erhalten Anleger das Bonuslevel ausbezahlt. Investoren bieten sich somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Wird die Barriere jedoch berührt oder unterschritten drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Chart: Siemens Energy Widerstandsmarken: 24,50/29,90/33,25 EUR Unterstützungsmarken: 15,75/19,10/21,70/23,40 EUR Die Aktie von Siemens Energy bildete von Mitte Oktober 2022 bis Anfang Juni 2023 einen Aufwärtstrend. Anfang der Woche verletzte das Papier die Aufwärtstrendlinie. Allerdings kann sich die Aktie noch in den kurzfristigen Korridor zwischen EUR 23,40 und EUR 24,50 halten. Eine baldige Rückkehr in den Aufwärtstrend ist somit nicht ausgeschlossen. Neue Kaufsignale sind allerdings erst oberhalb des Kreuzwiderstands von EUR 24,50 zu erwarten. Ein Tagesschlusskurs unterhalb von EUR23,40 könnte eine Verkaufswelle bis E’UR 21,70 auslösen. Siemens Energy in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 02.06.2022–13.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Siemens Energy in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 05.10.2020 (Börsenstart)–13.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Siemens Energy für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Siemens Energy HC5MN3 23,21 18,00 26,00 15.03.2024 Siemens Energy HC4QD5 29,47 17,00 32,00 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.06.2023; 15:00 Uhr;

Faktor Optionsschein Long auf die Aktie von Siemens Energy für Spekulationen, dass die Aktie steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR Hebel Finaler Bewertungstag Siemens Energy HB9D0G 16,79 19,116299 1,505836 5 Open End Siemens Energy HC00D0 11,03 20,799 22,417162 10 Open End Siemens Energy HC4GSC 5,22 21,746667 22,834 15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.06.2023: 15:00 Uhr Faktor Optionsschein Short auf die Aktie von Siemens Energy für Spekulationen, dass die Aktie fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR Hebel Finaler Bewertungstag Siemens Energy HC5SHX 4,86 28,667904 26,279868 -5 Open End Siemens Energy HC6RZ1 8,29 26,278694 24,607369 -10 Open End Siemens Energy HC6T0U 13,43 25,48229 24,366166 -15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.06.2023; 15:00 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie von Siemens Energy finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

