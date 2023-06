Trump lässt sich nach Gerichtstermin in Restaurant in Miami feiern

MIAMI/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach einem Gerichtstermin zur Anklage in der Affäre um geheime Regierungsdokumente in einem Restaurant Halt gemacht, wo er sich von Anhängern feiern ließ. Mehrere Menschen machten am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in dem Lokal im Stadtviertel Little Havanna in der Metropole Miami Fotos mit Trump und klatschten, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Der 76-jährige Trump winkte und rief "Essen für alle".

Der Ex-Präsident hatte für die Vorstellung der Vorwürfe gegen ihn persönlich vor dem Gericht in Miami im Bundesstaat Florida erscheinen müssen. Er bekannte sich wie erwartet "nicht schuldig".

Trump hatte vorab angekündigt, er wolle im Anschluss an den Gerichtstermin von Florida aus nach New Jersey fliegen. In seinem Golfclub in Bedminster wollte er dort am Dienstagabend (Ortszeit/02.15 Uhr MESZ Mittwoch) vor Anhängern auftreten./jac/DP/men