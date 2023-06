Carnival - Bemerkenswerte Signale!

Die fehlende Marktbreite war zuletzt ein wesentlicher Hemmschuh – insbesondere für US-Aktien. Doch aktuell lassen sich immer mehr Titel finden, die gerade größere Bodenbildungen abschließen. In diese Kategorie fällt auch die Carnival-Aktie. Nach der erfolgreichen unteren Umkehr in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation gelang zuletzt zudem der Bruch des Abwärtstrends seit Juni 2021 (akt. bei 12,54 USD). Der beschriebene Trendbruch wird durch das jüngste Aufwärtsgap (13,39 USD zu 13,84 USD) zusätzlich untermauert (siehe Chart). Rein rechnerisch hält das beschriebene Trendwendemuster ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis knapp 17 USD bereit. Die nächsten wichtigen horizontalen Barrieren warten sogar erst bei rund 20 USD. Mit Blick auf den nahenden Halbjahreswechsel gelingt dem Papier voraussichtlich die Ausprägung eines sog. „morning stars“. Dieses konstruktive Candlestickmuster im 6-Monats-Bereich unterstreicht die diskutierten Trendwendeambitionen der Aktie. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es – je nach Risikoneigung – entweder die o. g. Kurslücke nicht mehr zu schließen oder aber nicht mehr in den angeführten, ehemaligen Abwärtstrend zurückzufallen.

Carnival (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Carnival

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.