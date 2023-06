GNW-Adhoc: FedEx und Floship gehen eine kommerzielle Partnerschaft für E-Commerce-Dienstleistungen der Zukunft ein

^HONG KONG, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FedEx Corp. (NYSE: FDX) und Floship, ein führender globaler Anbieter von zirkulären Lieferkettenlösungen für E-Commerce-Marken, haben heute eine Partnerschaft bekanntgegeben, die darauf abzielt, E-Commerce-Händlern weltweit verbesserte Auftragsabwicklungs- und Logistikdienstleistungen anzubieten. Durch die Investition des FedEx Innovation Lab (https://newsroom.fedex.com/newsroom/asia-english/fedex-launches-fedex- innovation-lab-to-fuel-digital-capabilities-for-whats-next) (FIL) wird die Partnerschaft eine durchgängig digitalisierte Abwicklungs- und Rücksendungslösung schaffen, die die betriebliche Effizienz durch optimales Bestandsmanagement und erstklassige Zustellung mit FedEx-Dienstleistungen steigert. Diese Partnerschaft ermöglicht E-Commerce-Kunden von FedEx Zugang zum globalen Lagernetzwerk von Floship und zu den Möglichkeiten der leistungsstarken Logistikplattform, um ihre Auftagsabwicklungsaktivitäten im E-Commerce-Bereich zu rationalisieren. Gleichzeitig werden die Kunden von Floship in der Lage sein, die globalen Netzwerke von FedEx sowie die gesamte Palette der umfangreichen Transportoptionen von FedEx zu nutzen, um ihre Abläufe zu optimieren. Darüber hinaus erhalten die E-Commerce-Kunden von FedEx und Floship mit grenzüberschreitender Tätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika, in Europa und in Nordamerika Zugang zu verbesserter Auftragsabwicklung, Zustellung auf der letzten Meile sowie zu problemlosen Retouren. ?Partnerschaften wie diese werden uns dabei helfen, die Zukunft der Logistik schneller zu gestalten", so Salil Chari, Senior Vice President, Marketing and Customer Experience für die Region Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika (AMEA) bei FedEx Express. ?Die Umsätze im E-Commerce wachsen weiterhin weltweit(1). Mit der zunehmenden Verlagerung zum Online-Einkauf suchen die Verbraucher nach einem nahtlosen Service - von Lieferzeiten und einfachen Retouren bis hin zu personalisierten Erfahrungen(2). Gleichzeitig sind E-Tailer bestrebt, das Serviceniveau zu verbessern, ihre Abläufe zu optimieren und ihre Servicekosten zu senken. Die Zusammenarbeit mit Brancheninnovatoren wie Floship wird Online-Händlern helfen, mit Unterstützung des globalen Logistiknetzwerks von FedEx noch konkurrenzfähiger zu sein." Joshua Tsui, CEO von Floship, zur Partnerschaft: ?Floship ist begeistert, mit FedEx zusammenzuarbeiten, um die globale Landschaft der Auftragsabwicklung im E-Commerce-Bereich neu zu definieren. Da immer mehr Verbraucher auf der ganzen Welt E-Commerce anbieten, müssen die Unternehmen zusammenarbeiten, um den Kunden innovative Lösungen anzubieten, die die traditionelle lineare Lieferkette neu definieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, E-Commerce-Marken und Einzelhändlern eine umfassende Zwei-Wege-Lieferkettenlösung aus einer Hand zu bieten, die es Marken ermöglicht, exponentiell zu wachsen und gleichzeitig ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten." Das FedEx Innovation Lab (FIL) tätigt Investitionen in aufstrebende Start- ups in der Frühphase vor allem in Indien. Diese Kooperationen werden den Start- up-Unternehmen durch die globalen Netzwerke, Ressourcen und den Kundenstamm von FedEx einen zusätzlichen Nutzen in Form von Fähigkeiten und schneller Marktreife bringen. Die Kooperationen werden auch dazu beitragen, die fortschrittlichen digitalen Fähigkeiten von FedEx weltweit zu erweitern, da das Unternehmen seine Betriebsabläufe und Produktangebote weiterentwickelt, um den Anforderungen der modernen Lieferkette gerecht zu werden. Dies ist die zweite Investition der FIL. Über FedEx Corp. FedEx Corp. (NYSE: FDX) bietet Kunden und Unternehmen weltweit ein breites Portfolio an Transport-, E-Commerce- und Unternehmensdienstleistungen. Mit einem Jahresumsatz von 93 Mrd. US-Dollar bietet das Unternehmen integrierte Geschäftslösungen durch Betriebsgesellschaften an, die als ein FedEx gemeinsam im Wettbewerb stehen, zusammenarbeiten und digital innovativ sind. FedEx zählt zu den weltweit angesehensten und vertrauenswürdigsten Arbeitgebern und spornt seine mehr als 530.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, sich auf Sicherheit, höchste ethische und professionelle Standards und die Bedürfnisse ihrer Kunden und Gemeinden zu konzentrieren. FedEx hat sich verpflichtet, Menschen und Möglichkeiten auf der ganzen Welt verantwortungsbewusst und ressourcenschonend zu verbinden, mit dem Ziel, bis 2040 einen klimaneutralen Betrieb zu erreichen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte fedex.com/about (https://www.fedex.com/en-us/about.html), oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/fedex-amea/) und Facebook (https://www.facebook.com/FedExAMEA). Die Pressemitteilungen von FedEx Express sind im World Wide Web unter https://newsroom.fedex.com/newsroom/amea verfügbar. Weitere Informationen über die neuesten Erkenntnisse in der Logistikbranche finden Sie hier:? FedEx Business Insights (https://fedexbusinessinsights.com/?utm_source=press+release&utm_medium=BI+link+ out&utm_campaign=BI+link+out+FY22)? Über Floship Die Lösungen von Floship für ein globales, zirkuläres Lieferketten-Ökosystem decken alle Aspekte der globalen Lieferkette ab. Sie gewährleisten einen minimalen Betriebsaufwand für E-Commerce-Unternehmen und ermöglichen es den Geschäftsinhabern, sich auf die Förderung des Wachstums zu konzentrieren und gleichzeitig Investitionsflexibilität zu gewinnen. Mehr Informationen unter www.floship.com (https://bit.ly/3zOyFsi), oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://bit.ly/3DAN3p2). 