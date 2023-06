EQS-News: Digital Health-Start-up Capreolos GmbH startet Ready4OP App zur Unterstützung von Patienten vor großen chirurgischen Eingriffen

EQS-News: Capreolos GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Digital Health-Start-up Capreolos GmbH startet Ready4OP App zur Unterstützung von Patienten vor großen chirurgischen Eingriffen



15.06.2023 / 10:00 CET/CEST

Pressemitteilung Digital Health-Start-up Capreolos GmbH startet Ready4OP App zur Unterstützung von Patienten vor großen chirurgischen Eingriffen Capreolos‘ erstes Produkt, die Ready4OP App, ist ein digitaler Patienten-Begleiter zur Vorbereitung auf große Operationen im Brust- und Bauchraum und basiert auf langjähriger chirurgischer Expertise, breitem wissenschaftlichen und klinischen Know-how



Ready4OP unterstützt Patienten mit allgemein verständlichem Wissen zu großen chirurgischen Eingriffen und verleiht so mehr Sicherheit im Arzt-Gespräch



App ist kostenfrei im Apple Appstore und im Google Playstore verfügbar Frankfurt/Bad Vilbel, 15. Juni 2023 – Die Capreolos GmbH (vormals Patronus Health GmbH), Entwicklerin eines interaktiven, App-basierten Prähabilitationsprogramms für Patienten, Ärzte und Kliniken, gab heute den offiziellen Launch ihres ersten Produkts, der Ready4OP App, bekannt. Der digitale Begleiter unterstützt Patienten dabei, sich auf große Operationen vorzubereiten. Dazu stellt Capreolos in der Ready4OP App wissenschaftlich fundierte Informationen, nützliches Wissen rund um OP und Krankenhausaufenthalt und einen Frageleitfaden für Arzt-Patienten-Gespräche zur Verfügung. Dies soll Patienten und Angehörigen dabei helfen, sich bereits auf das erste Vorgespräch mit ihren Chirurgen optimal vorzubereiten. Im medizinischen Alltag können Hausärzte und andere nicht-chirurgische Spezialisten diese Unterstützung häufig nicht komplett abdecken und leisten. Prof. Andreas Schnitzbauer, Chief Executive Officer der Capreolos GmbH und Stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum Frankfurt, betonte: „Aus unserer langjährigen chirurgischen Erfahrung wissen wir, dass bis zu zwei Drittel der Bürger Probleme haben, zuverlässige Gesundheitsinformationen zu finden und diese zu verstehen. Dies gilt insbesondere vor großen Krebsoperationen. Zudem können viele Patienten ihre Befunde nicht richtig einordnen. Beides führt dazu, dass sie ihrem Arzt nicht die richtigen Fragen stellen können, um die für sie notwendigen Erklärungen zu erhalten. Hinzu kommt, dass Ärzte im stressigen Klinikalltag die unterschiedlichen Kenntnisse von Patienten nicht erkennen oder Fachwissen voraussetzen können. Hier setzt die Ready4OP App als digitales Patientenlehrbuch an und stärkt über Patient Empowerment die Autonomie im Umgang mit medizinischen Unterlagen und die Kommunikation mit spezialisierten Ärzten.“ Charlotte Detemble, Chief Operating Officer der Capreolos GmbH und Ärztin am Universitätsklinikum Frankfurt, sagte: „Als Ärztin wünsche ich mir, dass Patienten die Möglichkeit haben, mit mir und meinen Kollegen ihre anstehende Operation auf Augenhöhe zu besprechen. Die Ready4OP App hilft dem Patienten dabei, gut vorbereitet zu sein. Dies ist unser erster Schritt: Capreolos hat sich die Prähabilitation insgesamt zur Aufgabe gemacht – das heißt wir legen den Fokus auf die präoperative Phase, in der der Patient durch Wissen, Aufbau von Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer sowie durch ideale Ernährung optimal auf einen großen chirurgischen Eingriff vorbereitet werden soll. Aus zahlreichen wissenschaftlichen Studien wissen wir, dass Prähabilitation die Komplikationen nach Operationen und damit auch die Notwendigkeit entsprechender teurer Therapien reduziert und so nicht nur zu signifikant besseren Patienten-Outcomes, sondern auch zu Kostenersparnissen im Gesundheitswesen insgesamt beiträgt. Capreolos soll für Arzte und Patienten gleichermaßen der erste Ansprechpartner zum Thema Prähabilitation, also bestmögliche Vorbereitung auf große Operationen, werden.“ Dr. Dora Zmuc, Chief Business Development Officer bei Capreolos sowie initiale Ideengeberin der Ready4OP App, erläuterte: „Die Ready4OP App ist unser erstes Produkt in einem noch jungen Markt. Wir haben die App als lebende Plattform designed, die schnelle Anpassungen und das Hinzufügen zusätzlicher Module in kürzester Zeit erlaubt und Ideen von Patienten, Ärzten und anderen Kunden aufgreifen will! Die Ready4OP App ist der erste Schritt der Capreolos GmbH zum Aufbau eines umfassenden Prähabilitationsprogramms.“ Die Ready4OP App ist kostenfrei im Apple Appstore und im Google Playstore verfügbar. Sie ist ein Lerninstrument für Patienten vor großen Operationen. Hierzu zählen neben Eingriffen bei Krebserkrankungen im Bauch, im Brustraum oder an der Brust auch bariatrische (gewichtsreduzierende) Eingriffe bei schwergewichtigen Menschen oder Bruchlückenverschlüsse nach früheren Operationen. Das digitale Patientenlehrbuch führt anhand von 9 Kategorien und 52 Unterkategorien durch und umfasst Informationen, wie man optimal mit seinen Ärzten kommunizieren und komplizierte Sachverhalte einfach verstehen kann, wie sich Patienten in den Wochen vor dem Eingriff optimal vorbereiten können (Prähabilitation) und wie der Ablauf vor und nach dem Krankenhausaufenthalt aussehen kann. Über die Capreolos GmbH Capreolos GmbH (vormals Patronus Health GmbH) ist ein Digital Health-Start-up, das sich zum Ziel gesetzt hat, Patienten und Ärzten vor großen Operationen Zugang zu strukturierten Prähabilitationsmaßnahmen zu ermöglichen. Auf Basis von wissenschaftlicher Evidenz und medizinischer Exzellenz möchte Capreolos wegweisend für die Versorgungsqualität und Patientensicherheit sein und zugleich die Patientenautonomie stärken. Für diesen Ansatz wurde das Unternehmen bereits im September 2021 mit dem E-Health-Award des Landes Hessen ausgezeichnet. Capreolos wurde von drei aktiven Klinikärzten mit ausgewiesener Expertise in Business Finance, Patientensicherheit und Qualitätsmanagement gegründet. Gemeinsam verfügen die Gründer Prof. Dr. Andreas Schnitzbauer, Charlotte Detemble und Dr. Dora Žmuc über umfangreiche Erfahrung in der nationalen und internationalen Spitzenmedizin und der patientennahen Forschung. Mark Siller stieß als Experte für App-Entwicklung zum Gründerteam. Das im August 2021 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Bad Vilbel. Aufgrund einer Namensähnlichkeit in der Branche wurde die Patronus Health GmbH im Juni 2023 zu Capreolos GmbH umfirmiert. Für weitere Informationen zu Capreolos besuchen Sie unsere Website www.capreolos.com.

Kontakt

Prof. Dr. Andreas Schnitzbauer

Capreolos GmbH

Saalburgstr. 4 c

61118 Bad Vilbel

andreas@capreolos.com Medien Kontakt

MC Services AG

Katja Arnold / Jennifer Hillebrand

+49 89 210228 0

capreolos@mc-services.eu

15.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

