QUALCOMM - Wichtige Hürde erreicht

QUALCOMM Inc. - WKN: 883121 - ISIN: US7475251036 - Kurs: 123,400 $ (Nasdaq)

Die Qualcomm-Aktie markierte im Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 193,58 USD. Wenige Wochen später scheiterte der Wert daran und setzte zu einer Abwärtsbewegung an, die ihn bis nahe an das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 100,12 USD führte. Dabei blieb auch das Aufwärtsgap vom 30. Juli 2020 zwischen 93,62 USD und 100,70 USD offen.

Im Oktober 2022 und im Mai 2023 fiel der Wert nahe an dieses Gap zurück. Seit Ende Mai zieht der Aktienkurs wieder deutlich an. IN dieser Woche kommt es zum Kontakt mit dem EMA 50 (Wochenbasis) und dem etwas darüberliegenden Abwärtstrend seit Februar 2023 im Bereich um 123,82-126,44 USD.

Ausbruch möglich?

Zwar prallte die Qualcomm-Aktie gestern leicht am Widerstandsbereich nach unten ab. Aber Verkaufsdruck war über den Tag kaum zu sehen. Daher hat sie noch Chancen auf einen Ausbruch. Gelingt dieser Ausbruch wäre eine Rally gen 13,94 und 157,38 USD und vielleicht sogar an das Allzeithoch möglich.

Sollte die Aktie aber unter 93,62 USD abfallen, würde sich das Chartbild stark eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 74,45 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Qualcomm-Aktie hat eine gute Chance auf eine weitere Rally. Aber das entscheidende Kaufsignal fehlt noch.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)