Walmart – Bullen attackieren Rekordhochs

Seit nunmehr eineinhalb Jahren beißen sich Investoren die Zähne an den bisherigen Verlaufshochs der Walmart-Aktie aus und mussten in den letzten Monaten immer wieder Rückschläge einstecken. Sehr schnell konnte sich die Aktie allerdings immer wieder fangen und machte bislang keine Anstalten, auf der Unterseite deutlich zu fallen. Vielmehr erinnert die Kursentwicklung seit November 2020 an eine bullische Komprimierung, die bei erfolgreicher Auflösung der laufenden Schiebephase in dynamische Kursgewinne münden könnte .