DAX schließt auf Allzeithoch, Zinsniveau belastet Deutsche Bank, Nikola Kurs

Nach der FED-Sitzung am Mittwoch und der Zinsanhebung durch die EZB am Donnerstag hat der DAX noch einmal zulegen können und auf einem neuem Rekordhoch die Woche beendet. Damit war er stärker als der S&P500 und der Dow Jones, der "nur" ein Jahreshoch schaffte. Weiter im Aufwind ist jedoch der Nasdaq, der damit seine Gewinnserie eindrucksvoll fortsetzt.

Über das Zinslevel und die Auswirkungen spricht Andreas Bernstein an dieser Stelle und bringt die Belastung für Banken in den Vordergrund. Diese ist vor allem bei der Deutschen Bank zu spüren. Die Aktie war im DAX am Freitag entgegen dem Tagestrend negativ und liegt in diesem Jahr weiterhin mit neun Prozent Minus weit hinter der Benchmark zurück.

Zweiter Wert ist Nikola. Der US-Autobauer aus dem Elektrobereich, der schon 2020 einen Elektro-Truck vorstellte, erlebt aktuell eine Hochphase. Die Aktie stieg zeitweise um 170 Prozent an. Was steckt dahinter, warum ist der Gründer nicht mehr am "Steuer" und wie sind die Spekulationen um das Unternehmen bei einem Kurs von einem Dollar zu werten?

Wir blicken zudem auf die Termine der neuen Woche und weitere Quartalszahlen, die nach dem US-Feiertag am Montag anstehen.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch das Wochenende.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.