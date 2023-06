Airbus: 2020‘er Hochs fast erreicht

Kurz nach Ausbruch der Pandemie markierte Airbus noch bei 139,40 Euro eine Bestmarke, nach mehreren Jahren des Aufstiegs stürzte das Papier regelrecht binnen weniger Wochen auf 47,70 Euro ab. Erst Monate später konnte sich die Aktie berappen und infolgedessen zunächst an rund 90,00 Euro zulegen, in einem weiteren Schritt an 120,00 Euro. Aber auch diese Hürde konnte zu Beginn dieses Jahres geknackt werden, in der Folge legte das Airbus-Papier in dieser Woche bis auf 133,98 Euro weiter zu und hat damit die Seitwärtskonsolidierung der letzten Monate aufgelöst. Zeitgleich steuert die Aktie jedoch auf die Verlaufshochs aus 2020 zu, die sicherlich für Gewinnmitnahmen genutzt werden dürften und dadurch gewisse Handelschancen auf der Unterseite öffnen würde.

Ausstieg langsam vorbereiten

Weiterhin befindet sich Airbus-Aktie aus technischer Sicht auf Wachstumskurs, ein baldiger Test der Jahreshochs aus 2020 bei 139,40 Euro darf erwartet werden. Von da an werden weitere Kursgewinne allerdings nur sehr schwierig umzusetzen sein, weshalb an dieser Stelle erste Short-Positionen aufgebaut werden könnten. Als potenzielle Ziele wurden hierbei um den EMA 50 bei 128,09 Euro sowie das darunter gelegene Unterstützungsniveau um 125,90 Euro identifiziert. Spätestens ab 120,00 Euro sollte aber wieder ein Turnaround einsetzen. Ein rascher Ausbruch über die Verlaufshochs aus 2020 wird dagegen nicht erwartet, im Erfolgsfall könnte dies allerdings neuerliche Kaufsignale an 153,94 Euro auslösen.