MTU Aero Engines | Sartorius | BYD will Deutschland erobern

Am US-amerikanischen Börsenfeiertag starten die europäischen Aktien überwiegend sehr ruhig in die neue Woche. Allerdings gibt es auch einige Ausreißer.

So fallen die Aktien von Dax-Wert Sartorius zweitweise um mehr als 15 Prozent, als die Anleger die Gewinnwarnung vom Freitag verdauen, MTU Aero Engines führen den Dax an, nachdem die Gewinnprognosen angehoben wurden und BYD kündigt an, namhaften Fahrzeugherstellern in Deutschland Konkurrent im niedrigpreisigen Segment machen zu wollen.

