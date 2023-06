Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG Unternehmen: Smartbroker Holding AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.06.2023 Kursziel: 14,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Planmäßiger Launch des Smartbroker 2.0 in H2 visibel -Entwicklungsarbeiten vor dem Abschluss Smartbroker hat jüngst ein Update zu den operativen Entwicklungen im Medien- und Transaktionssegment gegeben, demzufolge die Entwicklungsarbeiten nahezu fertiggestellt sind und der Launch des Smartbroker 2.0 planmäßig in den nächsten Monaten vollzogen werden soll. Darüber hinaus konnten zwei weitere Derivate-Partner gewonnen sowie die optische Überarbeitung des Wallstreet Online-Portals abgeschlossen werden. Beginn der Awareness-Phase und Produkt-Premiere im Juli: Bereits für Juli avisiert der Vorstand eine offizielle Vorstellung der neuen Smartbroker App sowie des gänzlich neu entwickelten Frontends der Web-Version. Nach Unternehmensangaben soll wenige Wochen später eine offizielle Beta- bzw. Testphase für Smartbroker-Kunden und Interessenten starten, in der die Produkte ausgiebig getestet werden können. Mit der offiziellen Produktvorstellung leitet das Unternehmen somit die Marketingphase ein, bei der Smartbroker auch von der hohen Reichweite seiner vier Finanzportale profitieren dürfte. Migrationsprozess im Detail: U.E. wird vor allem der Migrationsprozess zur Baader Bank ausschlaggebend für den zukünftigen Erfolg des Segments sein. Grundsätzlich können alle Smartbroker-Kunden auch nach dem Produktstart noch einige Zeit ohne jegliche Änderungen handeln, werden jedoch digital aufgefordert, ihr Depot zur Baader zu migrieren. Nach Unternehmensangaben ist dieser Prozess aus Kundensicht in rund 10 Minuten erledigt, da lediglich einige Zustimmungen erteilt und anschließend das typische Video-Ident- Verfahren durchlaufen werden müssen. Der digitale Depotübertrag aller Konten wird abschließend an einem noch festzulegenden Tag im zweiten Halbjahr 2023 erfolgen. Bereits im Vorfeld wird Smartbroker mehrere virtuelle Simulationen des Prozesses durchführen. Da das Unternehmen bereits in 2020/21 mit dem gleichen IT-Team die Migration von rund 30.000 von der VW-Bank übernommenen Depots durchgeführt hat, dürfte u.E. auch der anstehende Übertrag gelingen. Brokerage-Geschäft sollte sich auf dem Niveau des H2/2022 eingependelt haben: Für das laufende Jahr halten wir das Erreichen der Guidance weiterhin für realistisch (Umsatz: 51 bis 56 Mio. Euro; EBITDA: 1 bis 4 Mio. Euro). Hierzu sollte zunächst ein nachhaltig starkes Mediengeschäft beitragen. Außerdem gehen wir auf Basis der berichteten Transaktionszahlen der Peers flatexDEGIRO (tägliche Transaktionen Januar bis Mai 2023 nur marginal unter H2/22) und Avanza (tägliche Transaktionen Q1/23 ggü. Q4/22: +17% bzw. ggü. Q3/22: +12%) davon aus, dass sich die Handelsaktivität auf dem Niveau des H2/2022 stabilisiert hat. Insgesamt sehen wir unsere bisherigen Annahmen bestätigt, sodass wir unsere Prognosen beibehalten. Fazit: Wir gehen weiterhin davon aus, dass Smartbroker den weit überwiegenden Teil der aktiven Kunden und der Assets under Custody migrieren kann, wobei wir dies auf das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis, die hohe Kundenzufriedenheit und die branchentypische hohe Kundenloyalität zurückführen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 