STARBUCKS - Sind die Bullen zurück?

Die Starbucks-Aktie markierte im Juli 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 126,32 USD. Nach einer Korrekturbewegung auf 68,39 USD erholte sich der Wert deutlich und kletterte bis Anfang Mai 2023 auf ein Hoch bei 115,48 USD.

Im Mai und Juni konsolidierte die Aktie einige Wochen und fiel in die Unterstützungszone zwischen 97,19 USD und 96,17 USD zurück. In der letzten Woche löste sich der Wert mit einer langen weißen Kerze von dieser Zone.

Rallyschub möglich

Das Chartbild der Starbucks-Aktie macht einen eher bullischen Eindruck. Im Idealfall startete in der letzten Woche eine neue Rally. Diese könnte den Wert in Richtung 115,48 USD oder sogar an das Allzeithoch bei 126,32 USD führen. Ein Rückfall unter die benannten Unterstützungszone wäre noch kein Drama. Sollte der Wert aber auch unter 93,48 USD abfallen, dann könnte dies zu Verlusten gen 81,67 USD führen.

Fazit: Die Starbucks-Aktie könnte in der letzten Woche zu einer neuen Rally gestartet sein.

