Mach dich bereit für eine N. Sane-Schlägerei! Crash-Team-Rumble" Jetzt für PlayStation® und Xbox® erhältlich

Crash Bandicoot-Fans bringen die Schlägerei in die Arena in einem neuen teambasierten Multiplayer-Spiel

Enthält Inhalte nach dem Start von Saison 1 mit neuen Helden - Ripper Roo, N. Gin, eine neue Arena und mehr!

Es ist an der Zeit, dass du dich aufregst! Crash-Team-Rumble, veröffentlicht von Activision Publishing, Inc. (NASDAQ:ATVI), ist jetzt für PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox® Series X/S und Xbox One® erhältlich. Crash"-Fans können sich zusammentun und #Bandicruit-Freunde in ganz PlayStation und Xbox Plattformen und steigen Sie ein in das Wumpa-Obstsammel-Chaos.

Entwickelt von dem unglaublich talentierten Team von Toys for Bob, Crash-Team-Rumble bringt eine völlig neue Erfahrung an den Mehrspielertisch, mit frenetischem Team-gegen-Team-Gameplay, spannenden strategischen Elementen und urkomischer Action, wenn acht Spieler darum wetteifern, die meisten Wumpa-Früchte für ihr Team zu sammeln. Acht Helden und acht Bösewichte stehen den Spielern jetzt zur Verfügung, um neun riesige Arenen voller Gefahren, Vorsprünge, explosiver Kisten und jeder Menge Spannung zu durchqueren. Crash Bandicoot®, Coco, Tawna, Dingodile, Neo Cortex, N. Tropy, N. Brio und der kürzlich in das Crash-Universum eingeführte Charakter Catbat sind einige der Startcharaktere. Wenn nach dem Start neue saisonale Inhalte verfügbar sind, können die Fans eine Menge brandneuer Überraschungen erwarten, darunter brandneue Charaktere, Arenen, Modi, Kräfte, einmalige Ereignisse, Anpassungsmöglichkeiten und mehr. Die Fan-Lieblinge Ripper Roo und N. Gin werden sich in Saison 1 ebenfalls der Riege der Charaktere anschließen.

"Wir sind begeistert, dass wir Crash Fans erleben alles Crash-Team-Rumble zu bieten hat", sagt Paul Yan, Co-Studioleiter bei Toys for Bob. "Diese neue Variante von Crash Bandicoot war für uns alle hier eine echte Liebesarbeit und wir können es kaum erwarten, all die kommenden Überraschungen zu teilen, die wir für Crash-Fans auf Lager haben."

In Crash-Team-Rumble, Fans können aus einer Liste von Freunden und Feinden aus der Crash universe, von denen jeder eine der drei Rollen einnimmt - Blocker, Verstärker oder Torschütze. Die Teams setzen die verschiedenen Rollen strategisch ein, um zusammenzuarbeiten und als erstes Team die meisten Wumpa-Früchte in ihre Wumpa-Bank zu werfen und gleichzeitig zu verhindern, dass das gegnerische Team punktet. Einzigartige Reliktkräfte bringen ein zusätzliches strategisches Element ins Spiel, das die Mitspieler nutzen können, um die Oberhand zu gewinnen, wenn sie punkten und ihr Team zum Sieg führen. Crash-Team-Rumble bietet ein plattformübergreifendes Spiel*, das es Spielern auf mehreren Konsolen ermöglicht, sich zusammenzuschließen und in den Wettkampf zu stürzen.

Crash-Team-Rumble ist ab sofort für PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox® Series X/S und Xbox One® zum Preis von $29,99 (UVP) für die Standard Edition und $39,99 (UVP) für die Deluxe Edition erhältlich. Der Crash-Team-Rumble Das komplette Spiel, der Premium Battle Pass für Saison 1 und zusätzliche saisonale Inhalte nach der Veröffentlichung sind in der Standard Edition enthalten. Zusätzlich zum Season 2 Premium Battle Pass** und dem digitalen "Proto Pack", das eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten für jeden Helden und Schurken zum Start bietet, enthält die Deluxe Edition alle Inhalte der Standard Edition. Außerdem enthält sie 25 Premium-Battle-Pass-Stufen, die in Saison 1 sofort freigeschaltet werden. Spieler, die eine der beiden Editionen kaufen, haben Zugang zu spannenden saisonalen Inhalten nach dem Start.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der offizielle Crash Bandicoot-Website, und folgen Sie unbedingt @CrashBandicoot auf Instagram, Twitter, Facebook, und TikTok für weitere Nachrichten und Informationen über Crash-Team-Rumble. Sehen Sie sich den Launch-Trailer an hier.

Über Activision

Activision, das seinen Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien, hat, ist ein bedeutender Herausgeber und Schöpfer interaktiver Unterhaltung, die Hunderte von Millionen von Spielern weltweit durch den spannenden Wettbewerb vereint, der durch epische Unterhaltung ermöglicht wird. Activision ist ein Zweig von Activision Blizzard, einem S&P 500-Unternehmen mit Aktivitäten in der ganzen Welt (NASDAQ:ATVI). Weitere Informationen über Activision und seine Produkte finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.activision.com oder indem Sie @Activision folgen.

*Plattformübergreifendes Spielen auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One möglich.

**Premium Battle Pass und Tier Skips werden in Crash Team Rumble" zugänglich sein, sobald der Season 1 Battle Pass oder ein gleichwertiges System im Spiel verfügbar ist. Nur für begrenzte Zeit. Der Premium-Battle-Pass für Saison 1 (oder eine gleichwertige Version) und die Tier-Skips müssen bis zum [11. September 2023] eingelöst werden. Der Premium-Battle-Pass für Saison 2 (oder eine gleichwertige Version) muss bis zum [3. Dezember 2023] eingelöst werden.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Informationen in dieser Pressemitteilung, die Activision Publishings Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft betreffen, einschließlich Aussagen über die erwartete Verfügbarkeit, Features, Funktionalität, Gameplay und Preise für Crash-Team-Rumbleund seine Inhalte nach der Markteinführung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Tatsachen sind und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Unerwartete Produktverzögerungen und andere Faktoren, die in den Abschnitten über Risikofaktoren in Activision Blizzards jüngstem Jahresbericht auf Formular 10-K und in allen nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q aufgeführt sind, gehören zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von Activision Publishing wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zum Ausdruck gebracht wurden. Activision Publishing und Activision Blizzard haben die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf die Informationen gestützt, die ihnen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und keines der beiden Unternehmen ist verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen, die zunächst für wahr gehalten wurden, können sich als falsch herausstellen. Diese Vorhersagen sind keine Versprechen für die zukünftige Leistung von Activision Publishing oder Activision Blizzard und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Variablen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

© 2022 Activision Publishing Inc. ACTIVISION, CRASH, CRASH BANDICOOT, CRASH TEAM RUMBLE und TOYS FOR BOB sind Marken von Activision Publishing, Inc. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

