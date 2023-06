EQS-Adhoc: Einhell Germany AG: Geschäftsentwicklung in 2023

EQS-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Sonstiges

Einhell Germany AG: Geschäftsentwicklung in 2023



22.06.2023

Geschäftsentwicklung in 2023 Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt: Im Rahmen der Hauptversammlung am 23. Juni 2023 wird die Einhell Germany AG folgendes bekanntgeben: Im Zeitraum Januar bis Mai 2023 betrug der Konzernumsatz 428,5 Mio. Euro (Vj. 480,0 Mio. Euro). Im ersten Halbjahr 2023 wird der Umsatz voraussichtlich bei 520 Mio. EUR liegen (Vj. 563,7 Mio. EUR). Die Umsatzrendite vor Steuern wird etwa 8,0 - 8,5% (Vj. 8,5%) betragen. Landau/Isar, 22. Juni 2023 Der Vorstand



