Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

18.08.2025 / 09:48 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     Sechsmonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        18.08.2025
     Target price:                EUR4,80
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 5,80 auf EUR 4,80.

Zusammenfassung:
Die Hauptkennzahlen für Q2 lagen über dem Vorjahresniveau, waren jedoch
schwächer als in den Vorquartalen. Das Management hatte bereits bei dem Q1
Conference Call angekündigt, dass das Juni-Quartal durch geplante Maßnahmen
zur Vereinheitlichung der Plattform belastet werden würde, um alle
In-App-Marktplatzaktivitäten in einem einzigen Technologie-Stack zu
konsolidieren. Diese Upgrades wurden zwar termingerecht abgeschlossen, doch
nachfolgende Probleme bei der Wiederherstellung der vollen
Leistungsfähigkeit der Supply Side Platform (SSP) wirkten sich bis ins
dritte Quartal hinein aus und führten zu Umsatzverlusten in den ersten sechs
Wochen von Q3. Dies ist neben den negativen Wechselkurseffekten der
Hauptgrund für die reduzierte Guidance, die nun einen Umsatz zwischen EUR485

Mio. und EUR515 Mio. und ein AEBITDA zwischen EUR125 Mio. und EUR140 Mio. vorsieht

(bisher: EUR530 Mio. bis EUR565 Mio. bzw. EUR155 Mio. bis EUR175 Mio.). Die
aktualisierte Prognose weist erneut eine große Bandbreite auf, um der
wirtschaftlichen Unsicherheit in den USA Rechnung zu tragen. Wir sehen
hinter der Guidancesenkung eher ein vorübergehendes denn ein strukturelles
Problem und behalten unsere Kaufempfehlung für Verve bei. Unser Kursziel
sinkt auf EUR4,80 (bisher: EUR5,80), nachdem wir unsere Schätzung an das untere
Ende der revidierten Prognose angepasst haben (Aufwärtspotenzial: 167%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 5.80 to EUR 4.80.

Abstract:
Headline Q2 KPIs were up YoY but weaker than prior quarters. Management had
already signalled on the Q1 earnings call that the June quarter would be
burdened by planned platform unification measures to consolidate all in-app
marketplace activities into a single technology stack. These upgrades were
completed on time, but subsequent problems in revving the Supply Side
Platform (SSP) back up to full tilt bled into Q3 causing revenue loss during
the first six weeks of the September quarter. This, alongside Fx headwinds,
is the primary culprit behind the reduced guidance, which now calls for

sales ranging from EUR485m to EUR515m and AEBITDA of EUR125m to EUR140m (old: EUR530m

to EUR565m; EUR155m to EUR175m respectively). The updated guidance again features

a wide range to account for US economic uncertainty. We regard the downgrade
as more of a hiccup than a structural problem and stay Buy-rated on Verve.
Our TP moves down to EUR4.8 (old: EUR5.8) after adjusting FBe to the lower end
of the revised outlook (upside: 167%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a0a3ec6df0a6b609816eb80d8ecbc1b0

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2185094 18.08.2025 CET/CEST

