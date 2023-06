GNW-Adhoc: eGain startet erste Wissensakademie ihrer Art zur Schaffung einer globalen Gemeinschaft von Anwendern im modernen Wissensmanagement

^SUNNYVALE, Kalifornien, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation

(NASDAQ: EGAN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die führende KI- Wissensplattform für die Automatisierung des Kundenengagements, hat heute die Einführung der eGain® Knowledge Academy(TM) bekanntgegeben. Die Akademie hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Gemeinschaft von Fachleuten aus dem Bereich Wissensmanagement zu fördern - Führungskräfte, Praktiker, Forscher, Akademiker und Studierende - und konzentriert sich auf die pragmatische Anwendung von KI- gestütztem Wissensmanagement zur Schaffung von Unternehmenswerten. ?Wir finden die Informationen der eGain Knowledge Academy sehr wertvoll, denn wir setzen unseren Weg der Wertschöpfung durch Wissen fort", so Natalie Davis, Knowledge Management Administrator bei A-dec, einem führenden Hersteller von zuverlässiger zahnmedizinischer OP-Ausrüstung. Laut Gartner ist Wissensmanagement führend unter den Technologien zur Verbesserung von CX, Employee Experience (EX) und betrieblicher Leistung. Kürzlich hat ChatGPT die Notwendigkeit eines modernen Wissensmanagements hervorgehoben, das generative KI-Funktionen zur Automatisierung der Kundenansprache einsetzt. Die eGain Knowledge Academy ist auf Folgendes ausgelegt: * Schaffung einer Gemeinschaft von Experten für Wissensmanagement, die das Beste aus Technologie und bewährten Verfahren für eine schnelle Wertschöpfung nutzen können * Aufklärung von Geschäfts- und IT-Fachleuten über das Was, Warum und Wie der Wissens- und KI-Modernisierung für die Unternehmenstransformation * Bereitstellung einer einzigartigen, offenen Online-Schulung zu einem wertorientierten Wissensmanagementansatz mit optionaler Zertifizierung, die über die eGain University(TM) angeboten wird * Information der Mitglieder über die Präsentation der Ergebnisse aus dem Wissensmanagement ?Das NCAA Eligibility Center nutzt die eGain Knowledge Academy, um schnell auf den neuesten Stand zu kommen, wie wir mit unseren Wissenseinsätzen erfolgreich sein können", so Nora Loechel, Associate Director of Communications, NCAA. ?Unsere Kunden und Partner schätzen die eGain Knowledge Academy sehr", so Ashu Roy, CEO von eGain. ?Sie hilft ihnen, Initiativen zur Wissensmodernisierung im Zeitalter der generativen KI zu entwickeln und umzusetzen, was ihrer Karriere einen Schub verleiht." Weitere Informationen * Zugang zur Knowledge Academy: https://university.egain.com/learn/signin * eGain Knowledge Hub (https://www.egain.com/products/knowledge-hub/)(TM) * Knowledge Management for Dummies (https://www.egain.com/knowledge- management-for-dummies/), eine Veröffentlichung von John Wiley Über eGain eGain Knowledge Hub automatisiert und orchestriert die Kundenansprache über alle Kontaktpunkte hinweg. Unsere sichere Cloud-Lösung, die auf KI und Analytik basiert, bietet personalisierte digitale Erlebnisse, schnellen geschäftlichen Nutzen und einfache Innovation. Besuchen Sie www.eGain.com (https://www.egain.com/) für weitere Informationen. eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. eGain-Medienkontakt Michael Messner E-Mail: press@egain.com Telefon: 408 636 4514 °