IRW-News: Discovery Silver Corp. : Discovery Silver gibt Update zum Cordero-Projekt

22. Juni 2023, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/) freut sich, ein Projekt-Update zu seinem Vorzeigeprojekt Cordero ("Cordero" oder "das Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua bekannt zu geben.

Tony Makuch, Präsident und CEO, erklärt: "Wir haben in diesem Jahr bei den kritischen Risikofaktoren für Cordero - Oberflächenrechte, Wasser, Strom, Genehmigungen und Machbarkeitsstudie - ausgezeichnete Fortschritte erzielt, da wir Cordero systematisch auf eine Bauentscheidung vorantreiben. Vor kurzem sicherten wir uns die Oberflächenrechte für den geplanten Tagebau und die wichtigsten Infrastrukturstandorte auf dem Projekt. Wir haben auch die potenziellen Wasserquellen für das Projekt identifiziert und vor kurzem ein beträchtliches Volumen an Wasserrechten erworben. Wir haben Anfang des Jahres zwei Stromversorgungsstudien erhalten, die bestätigen, dass die Kapazität des bestehenden Stromnetzes ausreicht, um das Projekt für den Minenbetrieb zu versorgen, und die die erforderlichen Arbeiten für den Zugang zum Stromnetz festlegen.

"Wir sind dabei, unserer Umweltverträglichkeitserklärung den letzten Schliff zu geben. Dies ist ein wichtiger Schritt im Genehmigungsverfahren für Cordero und der Höhepunkt einer detaillierten Sozial- und Umweltbewertung, die das Unternehmen durchgeführt hat. Unsere Machbarkeitsstudie ist weit fortgeschritten und wird planmäßig im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen. Die jüngsten Bohrergebnisse zeigen das Potenzial für eine weitere Steigerung der Reserven innerhalb und am Rande des Tagebaus. Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf Optimierungsmöglichkeiten im Rahmen der Studie, einschließlich der potenziellen Senkung der Kosten für Reagenzien, der Erzielung einer höheren Ausbeute und der Senkung der Abbaukosten durch den Einsatz größerer Bänke und größerer Abbauausrüstung."

WESENTLICHE RISIKOMINDERNDE FAKTOREN

Das Unternehmen wird das Genehmigungsverfahren in den nächsten drei bis vier Wochen mit der Einreichung seiner Umweltverträglichkeitserklärung (Manifesto de Impacto Ambiental" oder MIA") bei der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT" einleiten. Das MIA ist eine der wichtigsten Genehmigungen, die für die Erschließung von Cordero erforderlich sind, und umfasst umfangreiche soziale und umweltbezogene Arbeitsprogramme, die vom Team des Unternehmens in Mexiko seit 2020 parallel zu mehreren Prüfungen durch externe Berater durchgeführt wurden.

Das Unternehmen hat die zu erwartenden Änderungen des neuen Bergbaugesetzes, das vor kurzem in Mexiko eingeführt wurde, geprüft und geht davon aus, dass das neue Gesetz keine wesentlichen Auswirkungen auf den Zeitplan des Projekts haben wird. Das Unternehmen hat die Absicht, alle mexikanischen behördlichen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die höchsten Industriestandards in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung sowie Gesundheit und Sicherheit einzuhalten. Der MIA-Antrag des Unternehmens berücksichtigt die erwarteten Änderungen des neuen Bergbaugesetzes, insbesondere die Aufnahme zusätzlicher Details zu den Stilllegungs- und Rekultivierungsplänen des Projekts. Cordero profitiert davon, dass es sich auf privatem Land in einem Gebiet Mexikos (Bundesstaat Chihuahua) befindet, in dem der Bergbau auf eine lange Geschichte zurückblicken kann und eine wichtige wirtschaftliche Rolle spielt.

Das Unternehmen sicherte sich vor kurzem die Oberflächenrechte, die mit dem geplanten Tagebau und den wichtigsten Infrastrukturstandorten bei Cordero korrespondieren, sowie eine beträchtliche Menge an Wasserrechten. Im Bereich der Hydrogeologie setzt das Unternehmen seine Arbeit mit dem mexikanischen Fachberater Investigacion y Desarrollo de Acuiferos y Ambiente ("IDEAS") fort, um auf der Grundlage früherer hydrogeologischer Bohrungen ein detaillierteres Grundwasserströmungsmodell innerhalb und in der Nähe des Tagebaus sowie geophysikalische Untersuchungen in größerer Entfernung vom Tagebau zu entwickeln, um künftige Bohraktionen zur Wasserexploration anzuleiten. Discovery beauftragte vor kurzem auch M3 Engineering & Technology Corp. mit der Durchführung einer technischen Überprüfung des Umfangs und der Kosten der Wassergewinnung aus bestehenden Wasseraufbereitungsanlagen in der Region.

Eine Studie zur Folgenabschätzung und eine Studie zur Strominstallation, die von der mexikanischen Behörde für elektrische Infrastruktur CENACE durchgeführt wurde, wurden Anfang dieses Jahres vorgelegt. Dabei wurde bestätigt, dass das bestehende Stromnetz über ausreichende Kapazitäten verfügt, um das Projekt bei einem Spitzendurchsatz mit Strom zu versorgen. Es sind Standard-Upgrades des Umspannwerks Camargo II sowie die Installation einer 74 Kilometer langen Stromleitung entlang des bestehenden Stromkorridors erforderlich. Dieses Szenario bestätigt frühere Annahmen über die Stromversorgung von Cordero und ist ein wichtiger Meilenstein bei der Verringerung des Projektrisikos. Die im Rahmen der Durchführbarkeitsstudie für die Stromversorgung durchzuführenden Arbeiten umfassen eine detaillierte Kostenschätzung für den Bau der Stromleitung und die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, um qualifizierten Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Angebote für den festgelegten Umfang abzugeben. Auch die Möglichkeit der Nutzung erneuerbarer Energiequellen am Standort zur Ergänzung der Netzstromversorgung wird geprüft.

AKTUALISIERUNG DER DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE

Ansatz der Studie: Das Unternehmen wird sich bemühen, die Front-End-Engineering-Design-Arbeiten als Teil der Machbarkeitsstudie ("FS" oder "die Studie") zu beschleunigen, um das Vertrauensniveau der anfänglichen Kapitalkostenschätzung zu erhöhen und die Zeitspanne zwischen der Fertigstellung der Studie und dem Bau des Projekts zu verkürzen. Als Teil des Gesamtansatzes von Discovery zur Sicherstellung einer erfolgreichen Projektdurchführung plant das Unternehmen, sein Eigentümerteam im Laufe des Jahres zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Verarbeitung, Bergbau und Technik, Beschaffung und Baumanagement liegt.

Aktualisierung der Reserven/Ressourcen: Die FS wird durch eine aktualisierte Reserven- und Ressourcenschätzung unterstützt, die zeitgleich mit den Ergebnissen der Studie veröffentlicht wird. Die aktualisierten Schätzungen werden auf insgesamt etwa 310.000 m in 793 Bohrlöchern beruhen. Darin enthalten sind zusätzliche 35.000 m in 103 Bohrlöchern, die seit der Aktualisierung im Januar 2023 abgeschlossen wurden und sich auf Möglichkeiten zur Ressourcenaufwertung und Reservenerweiterung konzentrieren.

Metallurgische Testarbeiten: Die Testarbeiten werden sich auf die potenzielle Senkung der Reagenzienkosten durch die Minimierung der Reagenziendosierung und die Erprobung kostengünstigerer Ersatzreagenzien konzentrieren. Außerdem werden Testarbeiten zur Variabilität durchgeführt, die sich auf die Optimierung der Mischungen während der Lebensdauer der Mine konzentrieren. Dabei werden Gesteinsmischungen und höhere Oxid-Sulfid-Mischungen (bis zu 20 % Oxide) getestet. Zusätzliche Zerkleinerungstests, einschließlich der Empfindlichkeit der Mahlgutgrößen auf die Ausbeute und der Erprobung alternativer Mahlgutmühlen, werden ebenfalls abgeschlossen. Die Testarbeiten werden von Blue Coast Research Ltd. ("Blue Coast") unter der Aufsicht von Libertas Metallurgy Ltd. ("Libertas") und Ausenco Engineering Canada Inc. ("Ausenco") durchgeführt.

Prozessdesign: Die Prozessplanung wird weiterhin stufenweise Erweiterungen beinhalten, die in etwa mit der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS") übereinstimmen, wobei in Phase 1 ein Durchsatz von etwa 25.000 Tonnen pro Tag (tpd") und in Phase 2 ein Durchsatz von etwa 50.000 tpd erwartet wird. Die Studie wird sich darauf konzentrieren, die Auswahl der Ausrüstung auf der Grundlage dieser Durchsatzraten zu optimieren, und wird auch die Möglichkeit bewerten, die Durchsatzraten während der Lebensdauer der Mine auf der Grundlage von Änderungen der Erzhärte der verschiedenen Gesteinsmischungen zu variieren.

Bergbau: Die Minenplanungsarbeiten für die FS werden von AGP Mining Consultants Inc. ("AGP Mining") durchgeführt. In diesem Rahmen wird auch eine Trade-Off-Studie durchgeführt, in der potenzielle Kostensenkungen durch die Umstellung auf größere Bänke und größere Minenausrüstung bewertet werden. Optionen zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes des Projekts, einschließlich des Einsatzes von Automatisierung, Elektrofahrzeugen und Trolley-Assist-Technologie, werden ebenfalls bewertet werden. Der Minenplan für die FS wird einen detaillierteren Minenplan für die ersten Jahre der Lebensdauer der Mine enthalten (einschließlich monatlicher und vierteljährlicher Auflösung). Wie die PFS wird sich auch der Minenplan auf die Abbaugeschwindigkeit, den Cut-off-Gehalt und die Aufhaldungsstrategien konzentrieren, die die Kapitaleffizienz und den Nettogegenwartswert des Projekts optimieren.

Geotechnik: WSP Global Inc. ("WSP") wurde für die Rolle des geotechnischen Ingenieurs für die Studie ausgewählt und wird die geotechnischen Arbeiten für den Tagebau (Analyse der Grubenneigung) und für die Infrastrukturstandorte des Projekts (Beitrag zur Fundamentplanung) durchführen. Der erste Teil der geotechnischen Untersuchung wird derzeit durch eine Beschlagnahmebohrungskampagne durchgeführt; weitere geotechnische Bohrungen werden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 beginnen.

Abraum: WSP wurde als TSF-Ingenieur für die Studie ausgewählt und wird auch für das Oberflächenwassermanagement und den gesamten Wasserhaushalt des Standorts verantwortlich sein. Es werden zusätzliche Absetzversuche zur weiteren Verbesserung der Wassereffizienz des Projekts durchgeführt. Es wird erwartet, dass der TSF-Standort in der PFS beibehalten wird, wobei zusätzliche technische Arbeiten durchgeführt werden, um diese wichtige Anlage weiter zu definieren, zu kalkulieren und das Risiko zu verringern. WSP wird auch das Genehmigungsverfahren von Discovery in den Bereichen Abraum und Wasser unterstützen.

PROJEKTTEAM DER DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE

Das Team der Machbarkeitsstudie besteht aus Ausenco, WSP und AGP Mining, die von mehreren unabhängigen Dritten unterstützt werden, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Zuständigkeitsbereich FS Qualifizierte Person Input von Dritten/Überprüfung

Hauptautor Ausenco -

Metallurgie Ausenco Libertas / Blaue Küste

Verarbeitung Ausenco -

Bergbau AGP Bergbau Hard Rock Beratung

Grube Geotech WSP -

Tailings Management WSP -

Umwelt Ausenco CIMA

Soziales Ausenco Vinfidem

QP BERATER / WEBSITES VON DRITTEN

Ausenco - www.ausenco.com

AGP Bergbau - www.agpmining.com

Blaue Küste - www.bluecoastresearch.ca

CIMA - www.cimasc.com.mx

IDEEN - www.ideasenagua.com

WSP - www.wsp.com/en-ca

Libertas - LinkedIn-Profil

Hard Rock Consulting - www.hardrock-consulting.com

Vinfidem - www.vinfidem.com.mx

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eine der größten Silberlagerstätten der Welt. Die im Januar 2023 abgeschlossene PFS zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst kapitaleffizienten Mine entwickelt zu werden, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Tony Makuch, P.Eng.

CEO & Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Forbes Gemmell, CFA

VP Unternehmensentwicklung

Telefon: 416-613-9410

E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.com

Website: www.discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Tony Esplin, FAusIMM, Chief Operating Officer, Discovery Silver Corp. ist die vom Unternehmen benannte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

Weder die TSX Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion über Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot; die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen; künftige Betriebe; das künftige Wachstumspotenzial von Discovery; und künftige Entwicklungspläne.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die Auswirkungen von COVID19 auf den Zeitplan der Explorations- und Erschließungsarbeiten; die Finanzlage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; die Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen auf den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold, Edel- und Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen; Schwankungen auf den Währungsmärkten; Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollvorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralien verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); das Unvermögen, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; Beziehungen zu den Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Völkern; Verfügbarkeit von steigenden Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden verbunden sind); und Eigentumsrechte an Grundstücken. Diese Faktoren werden in der Prospektergänzung und den durch Verweis darin enthaltenen Dokumenten ausführlich beschrieben.

Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden, und es kann andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

