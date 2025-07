IRW-News: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty meldet Rekordumsatz im zweiten Quartal 2025

IRW-PRESS: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty meldet Rekordumsatz im zweiten Quartal 2025

Vancouver, British Columbia - 24. Juli 2025 - Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das Unternehmen) (NYSE American: GROY) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ - gibt die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 sowie Einzelheiten zu den Quartalsberichten und der entsprechenden Telefonkonferenz bekannt. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben.

Vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2025

Gold Royalty hat im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2025 einen Rekordumsatz sowie einen Rekordwert für den Gesamtumsatz, die Erlöse aus Landvereinbarungen und die Zinsen* erzielt. $Der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Landverträgen und die Zinsen* stiegen im zweiten Quartal 2025 um ca. 100 % auf 4,4 Millionen US-Dollar (Umsatz von 3,8 Millionen US-Dollar) gegenüber dem zweiten Quartal 2024, was 1.346 Goldäquivalentunzen (GEOs)* entspricht. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 stiegen der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Landverträgen und die Zinsen ebenfalls um 25 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2024 auf einen Rekordwert von 8,0 Millionen Dollar (Umsatz von 6,9 Millionen Dollar), was 2.595 GEOs entspricht.

Für das Jahr 2025 wird derzeit ein weiteres Umsatzwachstum erwartet, das durch die starken Rohstoffpreise gestützt wird, die die Cashflow-Royalties des Unternehmens in Canadian Malartic, Côté, Borborema, Cozamin und Borden (Porcupine) sowie den Kupfer-Stream in Vare stützen.Gold Royalty hält an seiner am 20. März 2025 veröffentlichten Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2025 von 5.700 bis 7.000 GEOs fest und geht davon aus, dass die Produktion stärker auf die zweite Jahreshälfte entfallen wird, da die kürzlich aufgenommenen Bergbauaktivitäten, darunter Côté, Vare und Borborema, bis 2025 weiter auf ihre volle Produktionskapazität hochgefahren werden.

* Gesamtumsatz, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen sowie GEOs sind jeweils nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-konforme Kennzahlen weiter unten.

Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 und Details zum Webcast

Gold Royalty plant, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 30. Juni 2025 endende Quartal nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 6. August 2025, zu veröffentlichen.

Am Donnerstag, dem 7. August 2025, findet um 10:00 Uhr ET (7:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz statt, um diese Ergebnisse zu besprechen. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:

Webinar: Hier klicken

USA (gebührenfrei): 1-866-652-5200

Kanada (gebührenfrei): 1-855-669-9657

International: 1-412-317-6060

Die Präsentation der Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com verfügbar sein. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird nach der Präsentation zur Verfügung gestellt.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Lizenzgebührenunternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen an Edelmetallen aufzubauen, das unseren Aktionären überdurchschnittliche langfristige Renditen bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Nettoschmelzabgaben auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Jackie Przybylowski

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Peter Behncke

Direktor, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: Erwartungen hinsichtlich der Lizenzgebühren des Unternehmens, den erwarteten GEOs des Unternehmens für 2025 und den Rohstoffpreisen. Solche Aussagen sind in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, glauben, planen, voraussichtlich oder ähnlichen Begriffen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebühren der Gesellschaft zugrunde liegen, die für diese Grundstücke vorgeschlagenen Pläne umzusetzen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs dieser Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, dem Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in anderen öffentlich zugänglichen Dokumenten unter den Profilen des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Aussagen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Nicht-IFRS-Konform

Wir haben in diesem Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen; und (ii) GEOs, die jeweils Nicht-IFRS-Kennzahlen sind. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen dient der zusätzlichen Information und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und können von anderen Unternehmen unterschiedlich berechnet werden.

Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen

Der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Grundstücksverträgen und die Zinsen werden ermittelt, indem die Erlöse aus Grundstücksverträgen, die mit anderen Mineralienanteilen verrechnet werden, und die Zinsen aus goldgebundenen Darlehen zum Gesamtumsatz hinzugerechnet werden. Wir haben diese Informationen aufgenommen, da die Unternehmensleitung davon ausgeht, dass bestimmte Anleger diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Goldlizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallindustrie zu bewerten.

Nachfolgend finden Sie eine Überleitung der Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen zu den Gesamteinnahmen für die drei Monate, die am 30. Juni 2025 bzw. 2024 endeten:

Für die drei Monate, die am Für die sechs Monate, die am 30. Juni

30. Juni endeten

30. Juni

2025 2024 2025 2024

(in Tausend Dollar) ($) ($) ($) ($)

Lizenzgebühren 1.981 943 3.097 2.005

Streaming 720 - 1.204 -

Vorauszahlung der Mindestlizenzgebühr und der 613

Vorproduktionslizenzgebühr 877 1.955 1.443

Erlöse aus Grundstücksverträgen 459 401 1.032 2.453

Zinserträge aus goldgebundenen Darlehen 258

375 701 499

Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und 2.215

Zinsen 4.412 7.989 6.400

Erlöse aus Grundstücksverträgen, verrechnet mit (163)

sonstigen ( (327) (1.213)

Mineralienrechten

Zinserträge, verrechnet mit goldgebundenem Darlehen (258)

(375) (701) (499)

Erträge 3.823 1.794 6.961 4.688

GEO

GEOs werden ermittelt, indem der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen durch den durchschnittlichen Goldpreis des jeweiligen Zeitraums dividiert werden:

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/Unze und GEOs) Durchschnittlicher Gesamteinnahmen, GEOs

Goldpreis/Unze Erlöse aus

Landverträgen und

Zinsen

Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 3.279 4.412 1.346

Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 2.338 2.215 947

Für das Halbjahr zum 30. Juni 2025 3.079 7.989 2.595

Für das erste Halbjahr zum 30. Juni 2024 2.157 6.400 2.967

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80479

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80479&tr=1

